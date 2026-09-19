গঙ্গার ভাঙন রুখতে 'বড় পরিকল্পনা'র বার্তা, মালদায় বন্যা-ভাঙন পরিদর্শনে পর্যটনমন্ত্রী

গঙ্গার ভাঙন রুখতে 'বড় পরিকল্পনা'র বার্তা, মালদায় বন্যা-ভাঙন পরিদর্শনে পর্যটনমন্ত্রী
Malda Flood Situation: পর্যটনমন্ত্রীর কথায়, মানুষকে যখন প্রকৃতির রোষে প্রতি বছর পড়তে হচ্ছে তখন অবশ্যই বিকল্প ভাবনাচিন্তা করতে হবে ৷
Published : September 19, 2026 at 9:25 PM IST
মালদা, 19 সেপ্টেম্বর: গঙ্গার ভাঙন রুখতে 'বড় পরিকল্পনা'র বার্তা দিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ৷ গঙ্গার বন্যা ও ভাঙন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শনিবার মালদায় আসেন তিনি ৷
এদিন পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, "গঙ্গা ভাঙনের সমস্যা দীর্ঘদিনের ৷ এর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় জড়িয়ে রয়েছে ৷ আমার মনে হয়, বিশেষজ্ঞদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ঝাড়খণ্ড সরকারকে একসঙ্গে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন ৷ এখানে মানুষের দীর্ঘদিনের বসতি রয়েছে ৷ গঙ্গার জন্য সেখানে বেশ কিছু সমস্যা হয়েই চলেছে ৷ প্রকৃতিকে মাথায় রেখে এই মানুষগুলোর জন্য আমরা কী বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারি, এদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য কী করা যেতে পারে তা ঠিক করার জন্য অনেক বড় পরিকল্পনার প্রয়োজন ৷"
তাঁর কথায়, "যাঁরা ভূগোল কিংবা নদী নিয়ে চর্চা করেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা যায়, এর পিছনে অনেক কারণ রয়েছে ৷ এখানে মানুষকে যখন প্রকৃতির রোষে প্রতি বছর পড়তে হচ্ছে তখন আমাদের অবশ্যই বিকল্প ভাবনাচিন্তা করতে হবে ৷ এখানে এক লাখের বেশি মানুষ থাকেন ৷ তাঁদের জীবন জীবিকা, বাসস্থান, সবকিছু নিয়েই কেন্দ্র ও রাজ্যকে চিন্তাভাবনা করতে হবে ৷"
এদিন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার, সেচ প্রতিমন্ত্রী জোয়েল মুর্মু, মালদা উত্তর কেন্দ্রের সাংসদ খগেন মুর্মু, বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল, গোপাল সাহা, জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর-সহ একাধিক প্রশাসনিক কর্তাকে নিয়ে রতুয়া ও মানিকচকের বিস্তীর্ণ এলাকা পরিদর্শন করেন শঙ্কর ঘোষ ৷ রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের কাহালার সূর্যাপুর ঘাট থেকে লঞ্চে উঠে তাঁরা মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক এলাকায় গঙ্গার ভাঙন ও বন্যার ছবি পরিদর্শন করেন ৷ এরপর কাহালা ঘাটে নেমে সড়কপথে মানিকচকের উদ্দেশ্যে রওনা দেন ৷
ত্রাণ নিয়ে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, "আমাদের সংবেদনশীল মুখ্যমন্ত্রী এদিকে বিশেষ নজর রেখেছেন ৷ সেই কারণেই বিগত দিনে যে পরিমাণ ত্রাণ এখানে দেওয়া হয়েছে, এবার তার পরিমাণ অনেকটাই বেশি ৷ স্থানীয় বিধায়করা প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন ৷ এখানকার মন্ত্রী এলাকায় পড়ে রয়েছেন ৷ জেলা প্রশাসন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে ৷ অর্থাৎ এখানে সামগ্রিকভাবে চেষ্টা চলছে ৷ এই মুহূর্তে আমরা বিপন্ন মানুষের পাশে থেকে তাঁদের মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারি ৷ আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশ পালন করতেই এখানে এসেছি ৷"