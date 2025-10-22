রেশন পরিষেবা ও ধান ক্রয়ে অভিযোগ সমাধানে কেন্দ্রীয় কল সেন্টার চালু করছে রাজ্য

রেশন পরিষেবা ও ধান ক্রয়ে অভিযোগ সমাধানে কেন্দ্রীয় কল সেন্টার চালু করছে রাজ্য
কেন্দ্রীয় কল সেন্টারের ফলে প্রশাসনিক ত্রুটি কমবে ও দফতরের কাজের গতি বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে ।
Published : October 22, 2025 at 12:45 PM IST
কলকাতা, 22 অক্টোবর: রেশন পরিষেবা ও ধান ক্রয় সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে এবার বিশেষ পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য সরকার । খাদ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, নাগরিকদের অভিযোগ দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি কেন্দ্রীয় কল সেন্টার চালু করা হচ্ছে । এই নতুন ব্যবস্থা চালু হলে, রেশন কার্ডধারী থেকে শুরু করে ধান বিক্রিকারী কৃষক - সবাই সহজেই নিজের সমস্যা বা অভিযোগ জানাতে পারবেন এবং তার সমাধানের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে ট্র্যাক করতে পারবেন ।
খাদ্য দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, "আমাদের লক্ষ্য হল, রেশন পরিষেবা ও ধান ক্রয় ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, সহজ ও নাগরিকবান্ধব করে তোলা । এজন্যই কেন্দ্রীয় কল সেন্টার চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । মানুষ যাতে সরাসরি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে, তাদের অভিযোগ শোনা ও তার সমাধান যাতে দ্রুত হয় - এই উদ্যোগ সেই উদ্দেশ্যেই ।"
এই কল সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে একটি আধুনিক হেল্পডেস্ক এবং একাধিক হেল্পলাইন নম্বর - যেমন 1967, 14445 ও 18003455505 । পাশাপাশি থাকছে এসএমএস, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমেল ও অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে অভিযোগ জানানোর সুযোগ । অর্থাৎ, যাঁরা ফোনে যোগাযোগ করতে পারবেন না, তাঁরাও ডিজিটাল মাধ্যমে সরাসরি অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারবেন ।
প্রতিটি অভিযোগের জন্য দেওয়া হবে একটি অভিযোগ টিকিট নম্বর, যার মাধ্যমে নাগরিকরা নিজেদের অভিযোগের বর্তমান অবস্থা জানতে পারবেন । দফতর সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, কোনও অভিযোগ বারবার যাতে না-ওঠে, বা একই ধরনের সমস্যার পুনরাবৃত্তি যাতে না-ঘটে, তার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হবে । এর ফলে প্রশাসনিক ত্রুটি কমবে এবং দফতরের কাজের গতিও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে ।
এই কেন্দ্রীয় কল সেন্টারটি সপ্তাহে সাত দিন, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত টানা 12 ঘণ্টা খোলা থাকবে । বাংলার পাশাপাশি হিন্দি ও ইংরেজি ভাষাতেও পরিষেবা পাওয়া যাবে । খাদ্য দফতরের আধিকারিকের কথায়, "আমাদের লক্ষ্য শুধু অভিযোগ শোনা নয়, তার সমাধানকেও সহজ ও স্বচ্ছ করে তোলা । এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা চাই নাগরিকেরা নিজেরাই জানুন তাঁদের সমস্যা কবে ও কীভাবে সমাধান হচ্ছে ।"
রাজ্যজুড়ে রেশন পরিষেবা ও ধান ক্রয় সংক্রান্ত ক্ষেত্রে নাগরিকদের বহু অভিযোগ উঠে আসে - কখনও বণ্টন ঘাটতি, কখনও তথ্যের অসঙ্গতি, আবার কখনও পেমেন্ট সংক্রান্ত জটিলতা । দফতরের মতে, কেন্দ্রীয় কল সেন্টার চালু হলে এই সমস্ত সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব হবে এবং অভিযোগকারীদের আর স্থানীয় দফতরে ঘুরতে হবে না ।
খাদ্য দফতরের ওই আধিকারিক আরও বলেন, "এই উদ্যোগ শুধু নাগরিক নয়, কৃষকদেরও উপকারে আসবে । ধান বিক্রির ক্ষেত্রে পেমেন্ট বিলম্ব, ওজন বা পরিবহণ সংক্রান্ত সমস্যা থাকলে কৃষকরা সরাসরি আমাদের জানাতে পারবেন । আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নেব ।" দফতর আশা করছে, এই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা চালু হলে রেশন পরিষেবা ও ধান ক্রয় - দুই ক্ষেত্রেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন হবে ।