ETV Bharat / state

7 দিনের মধ্যে জবাব দিতে হবে মন্ত্রীদের, বিধানসভার 'উল্লেখ পর্ব' নিয়ে নির্দেশ শুভেন্দুর

তিনি জানিয়েছেন, উল্লেখ পর্বে ওঠা বিষয়গুলির ওপর এবার থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দফতর বা সিএমও থেকে নজরদারি চালানো হবে ।

ETV BHARAT
বিধানসভায় উল্লেখ পর্ব নিয়ে কড়া নির্দেশ শুভেন্দুর (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 20, 2026 at 12:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 20 জুলাই: ​বিধানসভার উল্লেখ পর্বে বিধায়কদের তোলা বিভিন্ন বিষয় এবার থেকে আর শুধু খাতায়-কলমে বন্দি থাকবে না । সেগুলির দ্রুত নিষ্পত্তিতে এবার কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য । এই বিষয়ে বিধানসভায় নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তিনি জানিয়েছেন, উল্লেখ পর্বে ওঠা বিষয়গুলির ওপর এবার থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দফতর বা সিএমও থেকে নজরদারি চালানো হবে । পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রীদেরও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিধায়কদের জবাবদিহি করতে হবে ।

​বিধানসভার অধিবেশনে 'উল্লেখ পর্ব' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ । এখানে বিধায়করা নিজেদের এলাকার নানা অভাব-অভিযোগ ও দাবিদাওয়া রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তুলে ধরেন । কিন্তু সেই বিষয়গুলি নিয়ে বাস্তবে আদৌ কোনও কাজ হয় কি না, তা নিয়ে দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভ রয়েছে সব দলের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেই । সেই সমস্যা মেটাতেই এবার কড়া নির্দেশিকা জারি করলেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর নির্দেশ, উল্লেখ পর্বে ওঠা বিষয়গুলি সাতদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠাতে হবে । একইসঙ্গে ওই তালিকার একটি প্রতিলিপি সিএমও-তেও পাঠাতে হবে ।

​এই গোটা প্রক্রিয়ায় মন্ত্রীদের দায়িত্বও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী । তিনি জানিয়েছেন, বিধানসভার সচিবালয় থেকে নথি পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে নিজে সই করে বিধায়কদের উত্তর দিতে হবে । কাজটা করা সম্ভব কি না, তা স্পষ্ট জানাতে হবে । করা না-গেলে কেন করা যাচ্ছে না, সেটাও ওই জবাবে উল্লেখ করতে হবে । প্রয়োজনে মন্ত্রীরা কাজ শেষের জন্য বিধায়কদের কাছ থেকে সময় চেয়ে নিতে পারবেন । গোটা বিষয়টির ওপর কড়া নজর রাখবে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর দফতর । তিনমাস অন্তর বিধায়কদের কাছে কমপ্লায়েন্স রিপোর্টও পাঠানো হবে ।

​এই প্রসঙ্গে বিধানসভায় নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের আমি অনেক দিনের মেম্বার । উল্লেখ পর্বে এর আগে দেখেছি উল্লেখিত বিষয়গুলি সরকারি দফতর, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, তেমনভাবে কখনও গুরুত্ব দেন না । আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব আপনি সচিব মহোদয়কে নির্দেশ দিন, উল্লেখ পর্বে যে বিষয়গুলি মাননীয় সদস্যরা উল্লেখ করবেন, সাতদিনের মধ্যে সেটা যেন সরকারি দফতরে পৌঁছয় । মাননীয় মন্ত্রীদেরকে বলছি, আপনাদের সকলের সামনে লাইভও চলছে বাংলার মানুষ দেখতে পাচ্ছেন । উল্লেখ পর্বে মন্ত্রীরা, বিধায়করা যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন, তার উত্তর আপনাদেরকে দিতে হবে । আপনি প্রশ্ন পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে নিজে সই করে উত্তর দেবেন এবং যেটা করা সম্ভব, করতে হবে ৷ যেটা করতে পারছেন না, কেন করতে পারছেন না তা জানাবেন । আর যদি সময় দরকার হয় সময়ও চেয়ে নেবেন ।"

তিনি আরও বলেন, "আমি চাই উল্লেখ পর্বে সদস্যদের বলা বিষয়গুলো যেন যথাযথ গুরুত্ব পায় । এক্ষেত্রে মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে তাঁর বিধানসভার সচিবালয়কে আরেকটি অনুরোধ করব ৷ একটি তালিকা যেন সিএমওতে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছেও আপনারা পাঠিয়ে দেন । আমরা সিএমও থেকেও মনিটরিং করব যাতে আপনাদের বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে দেখা যায় এবং আমি নিজে আপনাদেরকে কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট তিনমাস অন্তর অন্তর মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে পাঠিয়ে দেব, যাতে আপনাদের বলা বিষয়গুলি শুধু বলার জন্য নয়, সেটা কার্যকরও হয় ।"

​মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রশাসনিক ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস । তিনি বলেন, "অনেক ধন্যবাদ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে । তিনি একটা নতুন বিষয় আমাদেরকে সামনে রাখলেন এবং এটা আমাদের সবার পক্ষেই খুব ভালো হবে ।" ​মুখ্যমন্ত্রীর এই নয়া পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা শোনা যায় ফিরহাদ হাকিমের গলাতেও । দলমত নির্বিশেষে বিধায়কদের এই সম্মান জানানোর বিষয়টিকে ঐতিহাসিক বলে মন্তব্য করেন তিনি ।

ফিরহাদ হাকিম বলেন, "এটা একটা নতুন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এর আগে শুধু এই 15 বছর নয়, আমি এর আগেও অপোজিশন এমএলএ ছিলাম । কিন্তু এইভাবে বিধায়কদের সম্মান দিয়ে, যে আমরা যেটা বলছি সেটার অ্যাকশন কী হচ্ছে, এইটা এর আগে বিধানসভার ইতিহাসে কোনওদিন হয়নি । এটা যদি সত্যি সত্যিই হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবে এই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় একটা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে । তাই তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ ।" ​সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপে বিধানসভার অন্দরে এক নতুন ও স্বচ্ছ কর্মসংস্কৃতি তৈরি হতে চলেছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY
ISSUES RAISED BY MLAS
শুভেন্দু অধিকারী
বিধানসভার উল্লেখ পর্ব
SUVENDU ADHIKARI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.