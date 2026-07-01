উত্তরবঙ্গের ছোঁয়া জঙ্গলমহলে ! 25 কোটিতে হচ্ছে 'টাইগার সাফারি'

উত্তরবঙ্গের ছোঁয়া জঙ্গলমহলে ! 25 কোটিতে হচ্ছে 'টাইগার সাফারি'
এই উদ্যোগ শুধু বাঘ সংরক্ষণেই নয়, জঙ্গলমহলকে নতুন পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরতে এবং স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে দাবি রাজ্যের ৷
Published : July 1, 2026 at 6:19 PM IST
কলকাতা, 1 জুলাই: উত্তরবঙ্গের 'বেঙ্গল সাফারি'র সাফল্যের পর এ বার দক্ষিণবঙ্গেও তৈরি হতে চলেছে অত্যাধুনিক টাইগার সাফারি । ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহল চিড়িয়াখানার প্রায় 160 একর জমিতে এই প্রকল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে রাজ্যের বনদফতর । সরকারের দাবি, এই উদ্যোগ শুধু বাঘ সংরক্ষণেই নয়, জঙ্গলমহলকে নতুন পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরতে এবং স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ।
বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রকল্পটির জন্য প্রাথমিকভাবে 25 কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে । টাইগার সাফারির পাশাপাশি সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী ও পাখির জন্য আধুনিক আবাস, পর্যটকদের জন্য ইকো-ট্যুরিজম পরিকাঠামো, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র এবং পরিবেশবান্ধব ভ্রমণের সুযোগ তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে । সব কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে, উত্তরবঙ্গের বেঙ্গল সাফারির মতো দক্ষিণবঙ্গও একটি বড় বন্যপ্রাণ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে ।
রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওঁরাও জানান, বন সংরক্ষণ ও পর্যটনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই এই প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, "বেঙ্গল সাফারির আদলে জঙ্গলমহলেও একটি আধুনিক সাফারি পার্ক গড়ে তোলা হবে। নতুন সরকার এই প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করেছে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের পাশাপাশি অন্যান্য বন্যপ্রাণী ও পাখির সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা থাকবে।"
শুধু নতুন সাফারি নয়, রাজ্যের বিভিন্ন অভয়ারণ্যের বর্তমান পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বনদফতর সূত্রের খবর, বক্সা-সহ একাধিক বনাঞ্চলে বাঘের উপস্থিতি ও সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া হচ্ছে । সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য আরও সমৃদ্ধ করতে পৃথক কর্মপরিকল্পনাও তৈরি করা হচ্ছে । বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দফতর ।
এ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী সরকারের কড়া সমালোচনাও করেছেন বনমন্ত্রী । তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন বন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি । বক্সা-সহ কয়েকটি বনাঞ্চলে বাঘের অস্তিত্বের দাবি করে বিপুল অর্থ ব্যয় হলেও বাস্তবে তার যথেষ্ট প্রমাণ মেলেনি । ফলে বনাঞ্চলের স্বাভাবিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি তাঁর ।
মনোজ কুমার ওঁরাও বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য দেশের মধ্যে অন্যতম । উত্তরে হিমালয়, ডুয়ার্স ও তরাই, দক্ষিণে সুন্দরবন, পশ্চিমে জঙ্গলমহল- প্রতিটি অঞ্চলের পরিবেশ আলাদা এবং সমৃদ্ধ । এই প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করার পাশাপাশি পর্যটনের বিকাশ ঘটানোই আমাদের লক্ষ্য ।"
প্রসঙ্গত, গত মাসে আলিপুরদুয়ারের সিকিয়াঝোড়া পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বনমন্ত্রী ও বনদফতরের আধিকারিকেরা । 'উত্তরের অ্যামাজন' নামে পরিচিত ওই বনাঞ্চলে পর্যটনের পরিকাঠামো উন্নয়নের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল । সেই উদ্যোগেরই পরবর্তী ধাপ হিসেবে জঙ্গলমহলে টাইগার সাফারি তৈরির পরিকল্পনাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল ।
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বন সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণ রক্ষা এবং ইকো-ট্যুরিজম - এই তিনকে এক সুতোয় গেঁথে জঙ্গলমহলকে নতুন পরিচয় দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে রাজ্য সরকার । পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ঝাড়গ্রাম শুধু জঙ্গলের জন্য নয়, টাইগার সাফারির আকর্ষণেও দেশের পর্যটন মানচিত্রে নতুন গুরুত্ব পেতে পারে ।