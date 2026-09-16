সাধারণ মানুষের কল্যাণে গবেষণার সুফল, জোড়া চুক্তির সাক্ষী রাজ্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তি কংগ্রেস

সাধারণ মানুষের কল্যাণে গবেষণার সুফল, জোড়া চুক্তির সাক্ষী রাজ্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তি কংগ্রেস
State Science and Technology Congress: প্রথম দিনেই দেশ-বিদেশের প্রতিনিধি, গবেষক, উপাচার্য ও পড়ুয়া মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার মানুষ ভিড় জমান ।
Published : September 16, 2026 at 7:59 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: বিজ্ঞানের সাফল্যকে গবেষণাগারের চার দেওয়ালে আটকে না-রেখে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োগ করতে হবে । বুধবার নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারে 33তম রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেসের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে এই বার্তাই দিল রাজ্য সরকার ।
1994 সাল থেকে শুরু হওয়া রাজ্যের এই বিজ্ঞান মঞ্চে এ বার রেকর্ড সংখ্যক মানুষের সমাগম হয়েছে । প্রথম দিনেই দেশ-বিদেশের প্রতিনিধি, গবেষক, উপাচার্য ও পড়ুয়া মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার মানুষ ভিড় জমান । এই বিপুল উপস্থিতির মাঝেই রাজ্যের বিজ্ঞান প্রসারে একাধিক বড় পদক্ষেপ করল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি দফতর ।
এ দিন নদিয়ার কৃষ্ণনগরে একটি অ্যাস্ট্রো পার্ক এবং কালিম্পঙে একটি বায়োটেক হাবের শিলান্যাস হয় । কর্কটক্রান্তি রেখার উপর অবস্থিত কৃষ্ণনগরের পার্কটি ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামের সঙ্গে যৌথ ভাবে তৈরি হবে । অন্যদিকে, কালিম্পঙের জীববৈচিত্র্যকে কাজে লাগাতে পাহাড়ের বুকে গড়ে উঠছে নয়া হাব ।
পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নতুন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের পরীক্ষামূলক প্রয়োগের জন্য আইআইটি খড়গপুরের সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষর করেছে রাজ্য । দৃষ্টিহীনদের জন্য ব্রেইল ম্যাপ এবং পঞ্চায়েত স্তরে রাজ্যের নিজস্ব মানচিত্র তৈরিতে ন্যাশনাল অ্যাটলাস অ্যান্ড থিমেটিক ম্যাপিং অর্গানাইজেশন বা ন্যাটমোর সঙ্গেও চুক্তি হয়েছে । মহাকাশ গবেষণাকে স্কুল ও উচ্চশিক্ষায় পৌঁছে দিতে ইসরো-র সঙ্গেও কথা চলছে ।
অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী স্বামী বিবেকানন্দের বাণী স্মরণ করিয়ে বলেন, "জীব সেবাই শিব সেবা । বিজ্ঞানের সাফল্যকে শেষ পর্যন্ত মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে ।" তাঁর মতে, এই বিজ্ঞান কংগ্রেস যেন কেবল একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানে আটকে না-থাকে । বরং তা আগামী দিনের অংশীদারি ও গবেষণার একটি বাস্তব রূপরেখা তৈরি করুক । মন্ত্রী বলেন, "2030 সালের মধ্যে ভারতের বায়োটেকনোলজি অর্থনীতি প্রায় 300 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে । এই বিশাল সুযোগ কাজে লাগাতে পশ্চিমবঙ্গকেও এখন থেকেই প্রতিযোগিতায় নামতে হবে ।"
দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী জানান, বিজ্ঞান কংগ্রেসের খবর পেয়ে সমাজমাধ্যমে দেশ-বিদেশের বহু বাঙালি বিজ্ঞানী যোগাযোগ করেছেন । তিনি বলেন, "ওই বিজ্ঞানীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের রাজ্যের বিজ্ঞান চর্চার একটি স্থায়ী সেতু তৈরি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য । বাংলা ফের এমন এক গন্তব্য হয়ে উঠুক, যেখানে বিজ্ঞানের মেধা ফিরে আসে ।"
এ বারই প্রথম বিজ্ঞান কংগ্রেসের 12টি বিষয়ের 215টি গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপ ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় প্রকাশ করা হয়েছে । লক্ষ্য, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত করা । এর পাশাপাশি আগামী দিনের প্রযুক্তি, মহিলাদের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ এবং ড্রোনের মতো উদ্ভাবন দিয়ে সাজানো প্রদর্শনী এ বারের বিজ্ঞান কংগ্রেসকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে । অনুষ্ঠানে এ দিন স্কুল শিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন এবং উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন ।