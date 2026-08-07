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অন্য কাজে স্কুলের পরিকাঠামো ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার স্কুল শিক্ষা দফতরের

শিক্ষামূলক ছাড়া অন্য কাজে স্কুলের পরিকাঠামো ব্যবহার করা যাবে কি না, আবেদন খতিয়ে দেখার পর সিদ্ধান্ত নেবেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকরা ৷

Bikash Bhawan
বিকাশ ভবন (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2026 at 8:23 PM IST

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কলকাতা, 7 অগস্ট: সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলের ভবন ও পরিকাঠামো শিক্ষার বাইরের কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর । 2018 সালে জারি হওয়া সেই নির্দেশিকা, যেখানে স্কুলের ভবন ও পরিকাঠামো শিক্ষামূলক ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার কার্যত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হয়েছে । পরিবর্তে এখন থেকে প্রতিটি আবেদন আলাদা করে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ।

সম্প্রতি জারি হওয়া নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, আগের নির্দেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হচ্ছে । ভবিষ্যতে কোনও স্কুলের ভবন, প্রেক্ষাগৃহ, খেলার মাঠ বা অন্য কোনও পরিকাঠামো শিক্ষার বাইরের কাজে ব্যবহারের আবেদন এলে সেটি আর এক ছাঁচে বিচার করা হবে না । প্রতিটি আবেদন পৃথকভাবে পরীক্ষা করে দেখা হবে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।

নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে প্রতিটি ঘটনার বাস্তব পরিস্থিতি, প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাব্যতা বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে । কোনও আবেদন অনুমোদনের আগে দেখতে হবে, সেটি সরকারি নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কাজকর্মে তার কোনও বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে কি না । অর্থাৎ, প্রতিটি আবেদন তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচার করা হবে ।

শিক্ষা দফতর আরও জানিয়েছে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত সরকারি আইন, বিধি, প্রশাসনিক নির্দেশিকা এবং সময়ে সময়ে জারি হওয়া সরকারি নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে । কোনও ক্ষেত্রেই আইনি বা প্রশাসনিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না । একই সঙ্গে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের যথাযথ সতর্কতা ও প্রশাসনিক দায়িত্বশীলতার সঙ্গে প্রতিটি আবেদন খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

উল্লেখ্য, 2018 সালে জারি হওয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলের ভবন এবং অন্যান্য পরিকাঠামো শিক্ষার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করা যাবে না । শিক্ষা দফতরের পর্যবেক্ষণ ছিল, বিভিন্ন সংস্থা বা সংগঠনকে স্কুলের ভবন ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার ফলে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে এবং পড়ুয়াদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে । সেই কারণেই বিশেষ অনুমতি ছাড়া স্কুলের পরিকাঠামো অন্য কাজে ব্যবহার না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । প্রয়োজনে এমন আবেদন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শিক্ষা দফতরে পাঠানোর কথাও বলা হয়েছিল ।

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TAGGED:

স্কুলের পরিকাঠামো
স্কুল শিক্ষা দফতর
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