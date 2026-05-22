ETV Bharat / state

সরকারি খরচে রাশ! শিক্ষা দফতরে ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ চালুর নির্দেশ

পশ্চিমবঙ্গ স্কুল শিক্ষা দফতর সরকারি খরচে রাশ টানতে একাধিক নির্দেশ দিয়েছে শুক্রবার৷

WFH in Education Department
বিকাশ ভবন (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 22, 2026 at 9:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 22 মে: রাজ্যে সরকারি খরচে রাশ টানতে এবং প্রশাসনিক কাজকে আরও প্রযুক্তিনির্ভর করতে বড়সড় পদক্ষেপ করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। স্কুল শিক্ষা দফতর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সরকারি দফতরে একাধিক ব্যয় সংকোচনমূলক ব্যবস্থা কার্যকর করার কথা ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’, ভিডিয়ো কনফারেন্সে বৈঠক, বিদ্যুৎ সাশ্রয়, কাগজের ব্যবহার কমানো এবং সরকারি গাড়ির যৌথ ব্যবহার বা ‘কার পুলিং’।

বিকাশ ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওয়ার্ক ফ্রম হোম এবং গণপরিবহণ ব্যবহারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে আবেদন করেছিলেন এবং রাজ্য়ের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল সাম্প্রতিক যে নির্দেশিকা দিয়েছিলেন, তার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হচ্ছে।

WFH in Education Department
বিকাশ ভবন (নিজস্ব ছবি)

সরকারি দফতরগুলিকে আরও দক্ষ, দ্রুত এবং ডিজিটাল মাধ্যমে পরিচালনা করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলে জানানো হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মুখোমুখি বসে কোনও বৈঠক করা যাবে না। অধিকাংশ প্রশাসনিক বৈঠকই ভিডিয়ো কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্মে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে যাতায়াত খরচ যেমন কমবে, তেমনই সময়ও বাঁচবে বলে মনে করছে প্রশাসন।

এছাড়াও সরকারি অফিসগুলিতে কাগজের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত নথি ও ফাইল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ‘ই-অফিস’ ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশ কাজই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সম্পন্ন করতে হবে। নতুন কোনও ফিজিক্যাল ফাইল খোলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রধানের অনুমতি লাগবে।

অপ্রয়োজনীয় প্রিন্টিং ও ফটোকপির উপরও কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের ক্ষেত্রেও কড়া অবস্থান নিয়েছে সরকার। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অফিসে অপ্রয়োজনীয় আলো, এসি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ব্যবহার কমাতে হবে। সন্ধ্যা 7টার পর দফতরের অধিকাংশ আলো বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লিফট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রণ আনার কথা বলা হয়েছে। প্রয়োজনে কম তলায় ওঠানামার ক্ষেত্রে সিঁড়ি ব্যবহারের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

WFH in Education Department
শিক্ষা দফতরে ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ চালুর নির্দেশ (নিজস্ব ছবি)

সরকারি আধিকারিকদের সফরের খরচ কমানোর জন্য জেলা বা বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রেও বিশেষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। জরুরি প্রশাসনিক প্রয়োজন না থাকলে সফর এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি গাড়ির ক্ষেত্রে ‘কার পুলিং’ চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ একাধিক আধিকারিক একই গাড়িতে যাতায়াত করবেন। এ জন্য আলাদা রস্টার তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রশাসনিক শাখাকে।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল, শিক্ষা দফতরের নির্দিষ্ট কিছু আধিকারিককে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’-এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, বিভিন্ন পদমর্যাদার আধিকারিকদের জন্য আলাদা দিন নির্ধারণ করা হয়েছে, যেদিন তাঁরা বাড়ি থেকে কাজ করতে পারবেন। তালিকায় রয়েছেন সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি, অতিরিক্ত সচিব, ডেপুটি সেক্রেটারি, প্রশাসনিক আধিকারিক, অতিরিক্ত ডিরেক্টর-সহ একাধিক পদাধিকারী।

তবে একই সঙ্গে বলা হয়েছে, প্রশাসনিক জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অবিলম্বে অফিসে হাজির হতে হবে। অর্থাৎ ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ কোনও স্থায়ী ছাড় নয়, বরং পরিস্থিতিভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসেবেই কার্যকর হবে।

প্রশাসনিক মহলের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের আর্থিক চাপ, বিদ্যুতের বাড়তি খরচ এবং সরকারি দফতরে ডিজিটাল কাজের প্রসারের কারণে এই ধরনের পদক্ষেপ করা হয়েছে। করোনা পরবর্তী সময়ে বহু দফতরে অনলাইন কাজের অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছে। এবার সেই অভিজ্ঞতাকেই আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাইছে সরকার। রাজ্যের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের আর্থিক অবস্থারও ইঙ্গিত বহন করছে। যদিও সরকারের দাবি, এটি শুধুমাত্র ব্যয় সংকোচনের পদক্ষেপ নয়, বরং আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসনিক ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার একটি অংশ।

আরও পড়ুন -

  1. পড়ুয়াদের পিঠের বোঝা কমাচ্ছে রাজ্য, স্কুল ব্যাগের ওজন নিয়ে কড়া নির্দেশিকা শিক্ষা দফতরের
  2. মিড-ডে মিল রান্নায় তেল ও গ্যাস কম ব্যবহারের নির্দেশ রাজ্যের

TAGGED:

WORK FROM HOME
স্কুল শিক্ষা দফতর
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
WFH IN EDUCATION DEPARTMENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.