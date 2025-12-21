SIR শুনানিতে বড় হাতিয়ার 'আবাসের শংসাপত্র'! এক ক্লিকে ডাউনলোডের সুবিধা দিল রাজ্য

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 21, 2025 at 4:57 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 21 ডিসেম্বর: খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর কেটে গিয়েছে তিনদিন । আগামী 23 ডিসেম্বর থেকেই রাজ্যজুড়ে শুরু হতে চলেছে ভোটার তালিকার বিশেষ পরিমার্জন কর্মসূচির শুনানি পর্ব । যাঁদের নাম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বা যাঁরা নোটিশ পেয়েছেন, তাঁদের নথিপত্র-সহ হাজির হয়ে নিজেকে বৈধ ভারতীয় ভোটার হিসেবে প্রমাণ করতে হবে ।

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, ভোটাধিকার প্রমাণে যে 13টি নথি বা শংসাপত্র গ্রাহ্য করা হবে, তার অন্যতম হল সরকারি প্রকল্পের আওতায় বাড়ি তৈরির অনুদানের শংসাপত্র বা 'হাউস অ্যালটমেন্ট সার্টিফিকেট'। ভোটার তালিকার শুনানির আগে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিয়ে এই শংসাপত্র পাওয়ার প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ করে দিল রাজ্য সরকার । এখন থেকে সরকারি দফতরে দৌড়াদৌড়ি না-করে, এক ক্লিকেই ডাউনলোড করা যাবে এই শংসাপত্র ।

রাজ্য পঞ্চায়েত দফতর সূত্রে খবর, শুনানির সময় সাধারণ মানুষ যাতে নথিপত্র জোগাড় করতে গিয়ে হয়রানির শিকার না-হন, তার জন্যই এই বিশেষ প্রযুক্তিগত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । শুক্রবারই পঞ্চায়েত দফতরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে (prd.wb.gov.in) একটি নির্দিষ্ট ‘লিঙ্ক’ চালু করা হয়েছে । সেখানে গিয়ে উপভোক্তারা নিজেদের ফোন নম্বর দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করলেই ওটিপি-র মাধ্যমে যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে । এরপর নাম ও ঠিকানা মিলিয়ে নিমেষেই ডাউনলোড করা যাবে আবাসের শংসাপত্র ।

এই ডিজিটাল শংসাপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যাতে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের মনে কোনও প্রশ্ন না-ওঠে, সেদিকেও কড়া নজর রেখেছে নবান্ন । প্রশাসনিক মহলের দাবি, এই সার্টিফিকেটে থাকছে একটি বিশেষ ‘কিউ আর কোড’ (QR Code)। শুনানির সময় সংশ্লিষ্ট ইআরও (Electoral Registration Officer) বা এইআরও-রা ওই কোড স্ক্যান করলেই সরকারি তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে তা মিলিয়ে নিতে পারবেন । ফলে এই শংসাপত্র জাল করা যেমন অসম্ভব, তেমনই ‘বৈধ নয়’ বলে এটি বাতিল করারও কোনও সুযোগ আধিকারিকদের কাছে থাকবে না বলে দাবি করা হচ্ছে ।

রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এ বিষয়ে বলেন, “উপভোক্তারা এই সার্টিফিকেট সংগ্রহের জন্য যাতে কোনওরকম দুর্ভোগের মধ্যে না-পড়েন, তা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে আমাদের সরকার । শুনানির সময় এই শংসাপত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ।” প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্প মিলিয়ে বাড়ি তৈরির অনুদান পাওয়া উপভোক্তার সংখ্যা প্রায় 74 লক্ষ । বিপুল সংখ্যক এই মানুষের যাতে ভোটাধিকার প্রমাণের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়, তাই তড়িঘড়ি এই পোর্টাল চালু করা হয়েছে । এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-এর 34 লক্ষ এবং 2016 সালের আগের ইন্দিরা আবাস যোজনার 11 লক্ষ উপভোক্তাও এই সুবিধা পাবেন ।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কেন্দ্রের অনুদান বন্ধ হওয়ার পর রাজ্য নিজস্ব তহবিল থেকে যে ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্প চালু করেছে, তার 12 লক্ষ উপভোক্তাও সরাসরি এই পোর্টাল থেকে শংসাপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন । নবান্নের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, “জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পের আরও 16 লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তির টাকা ঢোকা শুরু হবে । টাকা পাওয়ার পর তাঁরাও এই শংসাপত্র ডাউনলোড করার সুযোগ পাবেন ।” এছাড়া রাজ্যের নিজস্ব খরচে চলা ‘চা সুন্দরী এক্সটেনশন’ প্রকল্পের 21 হাজার উপভোক্তাও এই ডিজিটাল সুবিধার আওতায় আসছেন ।

