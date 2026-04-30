ICSE বোর্ডে সাফল্য পেতে ‘কি-ওয়ার্ড’ দিলেন রাজ্যে সম্ভাব্য প্রথম নীপবীথি

ICSE বোর্ডে সাফল্য পেতে ‘কি-ওয়ার্ড’ দিলেন রাজ্যে সম্ভাব্য প্রথম নীপবীথি
বর্ধমান সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্রী নীপবীথি দত্ত। ICSE-র দশমের পরীক্ষায় 99.8 শতাংশ নম্বর পেয়েছেন৷
Published : April 30, 2026 at 9:48 PM IST
বর্ধমান, 30 এপ্রিল: আইসিএসই বোর্ডের দশম শ্রেণির পরীক্ষায় 500-এর মধ্যে 499 নম্বর পেয়ে রাজ্যের মধ্যে সম্ভাব্য প্রথম স্থান অধিকার করলেন বর্ধমান সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্রী নীপবীথি দত্ত। তিনি পেয়েছেন 99.8 শতাংশ নম্বর। আগামিদিনে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন নীপবীথি। মূলত, খুঁটিয়ে বই পড়ার পাশাপাশি প্র্যাকটিস খুব জরুরি বলে দাবি তাঁর।
নীপবীথি বলেন, ‘‘500-র মধ্যে 499 নম্বর পেয়েছি। 99.80 শতাংশ নম্বর পেয়েছি। ফল ভালো হবে আশা করেছিলাম৷ কিন্তু এতটা ভালো ফল করতে পারবো ভাবিনি। নির্ধারিত কোনও রুটিন মেনে কোনোদিন পড়াশোনা করিনি। কারণ, পড়াশোনার পাশাপাশি আমার বেশ কিছু হবি ছিল। সন্ধে 6টা থেকে রাত 9-10 টা পর্যন্ত পড়াশোনা করতাম। ছুটির দিনে সকালে 9টা থেকে 12-1টা পর্যন্ত পড়তাম। ক্লাস টেন থেকে অন্যান্য সাবজেক্ট ভালো লাগলেও অংক ও ইতিহাস পড়তে বিশেষ করে ভালো লাগতো।’’
নীপবীথি ইংরেজি লিটারেচার ও ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজ দুটোতেই 100 করে নম্বর পেয়েছেন। ফিজিক্সে 99, কেমিস্ট্রিতে 100, বায়োলজিতে 100, হিস্ট্রিতে 100, জিওগ্রাফিতে 98, বাংলায় 97 ও কম্পিউটারে 100 নম্বর পেয়েছেন। আগামিদিনে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছে আছে তাঁর। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের পাশাপাশি অন্যান্য রাস্তাও খোলা আছে বলে তিনি জানালেন। বললেন, ‘‘দেখা যাক কোন দিকে যাব। আমার এখন লক্ষ্য একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ভালো ফলাফল করা।’’
নাচ-গান-আঁকা ছিল নিত্যসঙ্গী। অবসর সময়ে গল্পের বই পড়তে ভালোবাসেন বর্ধমান সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের এই ছাত্রী। তিনি বলেন, ‘‘এগুলো এখনও নিয়মিত করে যাচ্ছি। একটু বাস্কেট বল খেলা, সাঁতারেও মাঝেমধ্যে সময় দিই। আবৃত্তিও শিখতাম। বাংলা-হিন্দি সব ধরনের গান শুনি। গল্পের বই ইদানীং পড়া হয় না। তবে ক্লাস এইটে পড়ার সময় এক বছরের মধ্যে 40টা গল্পের বই পড়েছিলাম। এখনও অন্য কারও বাড়ি গেলে গল্পের বইয়ের খোঁজ করি। কারও জন্মদিনে গিয়ে সেখানেও গল্পের বই নিয়ে বসে পড়েছি। গল্পের বইয়ের মধ্যে গোয়েন্দা গল্প, সায়েন্স ফিকশন ইত্যাদি বই খুব পছন্দের।’’
নীপবীথি আরও বলেন, ‘‘কোনও পছন্দের খাবার নেই। সমুদ্র আমার পছন্দের জায়গা। এই সাফল্যের পিছনে বড়ো অবদান বাবা, মা আর ঠাম্মার। ওদের ছাড়া আমি এতটা আসতেই পারতাম না। এছাড়া স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবদানও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার এই ভালো ফলাফলের পিছনে স্কুলের ভীষণ অবদান আছে।’’
কীভাবে প্রস্তুতি নিলে সাফল্য নিশ্চিত?
নীপবীথি বলেন, ‘‘আগামিদিনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য কি-ওয়ার্ড বলে রাখছি। সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস খুব জরুরি। ক্লাস টেনের প্রথম থেকেই টেক্সট বই খুঁটিয়ে পড়তে হবে। সিলেবাস অনুযায়ী পড়তে হবে। আইসিএসসি পরীক্ষা তো ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়। ওই জানুয়ারি থেকে দুটো মাস প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিসে জোর দিতে হবে। প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকবে অন্যান্য স্কুলের টেস্টের পেপার৷ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইসিএসই বোর্ডের বিগত প্রশ্নপত্র ফলো করতেই হবে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এছাড়া আইসিএসই-র প্রতি বছর একটা করে স্যাম্পেল পেপার দেয়, সেটাও ফলো করতে হবে। এগুলো দু’মাস ধরে প্র্যাকটিস করলে একটা ধারণা তৈরি হবে, কী ধরনের প্রশ্ন হতে পারে। সেই মতো নিজেকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত রাখতে পারবে। আর এই প্র্যাকটিস করতে পারলে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া যাবে।’’