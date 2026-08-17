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ভাঙড়-নোদাখালিতে STF-এর জালে 2 সন্দেহভাজন জঙ্গি, আল কায়দা মডিউল তৈরির অভিযোগ

গত কয়েকদিনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ৷

STF ARRESTED 2 TERRORISTS
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2026 at 7:44 PM IST

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ভাঙড় (দক্ষিণ 24 পরগনা), 17 অগস্ট: হাবড়া-বাদুড়িয়া হয়ে কোচবিহার, গত কয়েকদিনে জঙ্গি সন্দেহে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ৷ এবার দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে জঙ্গি সংগঠনের সদস্য সন্দেহে গ্রেফতার করা হল দুই যুবককে । ভাঙড় ও নোদাখালি এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে দু’জনকে ।

এসটিএফ সূত্রে দাবি, ধৃতদের সঙ্গে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আল কায়দার ভারতীয় উপমহাদেশের শাখা—আল কায়দা ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট বা AQIS-এর যোগ রয়েছে । সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে ভারতবিরোধী প্রচার চালানো এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় সংগঠনের নেটওয়ার্ক তৈরির চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে ।

এসটিএফ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে একজনের নাম জিন্নাতুল কিবরিয়া ওরফে জানাতুল বেগ ওরফে টুটুল । ভাঙড়ের পানাপুকুর এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন তিনি । সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করেন গোয়েন্দারা । অন্যদিকে, সফিক শেখ নামে আরও একজনকে নোদাখালি এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

তদন্তকারীদের দাবি, সোশাল মিডিয়ায় একাধিক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে উসকানিমূলক এবং ভারতবিরোধী প্রচার চালানো হচ্ছিল । এসটিএফ-এর নজরে আসে ‘মুঘলে আজম’ এবং ‘জিহাদ-ই-সবিলিল্লাহ’ নামে দু’টি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট । ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে কী ধরনের পোস্ট, ভিডিয়ো এবং বার্তা ছড়ানো হচ্ছিল, কারা সেগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এই প্রচারের পিছনে কোনও সংগঠিত নেটওয়ার্ক রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেন গোয়েন্দারা ।

অভিযোগের সূত্র ধরে তদন্ত এগোতেই দক্ষিণ 24 পরগনার কয়েকটি এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয় । বিভিন্ন ডিজিটাল সূত্র, সোশাল মিডিয়া কার্যকলাপ এবং সন্দেহভাজনদের গতিবিধি খতিয়ে দেখার পর ভাঙড় ও নোদাখালি এলাকায় অভিযান চালানো হয় । সেই অভিযানের ফলেই দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে এসটিএফ সূত্রে দাবি ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, টুটুল বেশ কিছুদিন ধরে পানাপুকুর এলাকায় একাই ভাড়া থাকতেন । তাঁকে খুব বেশি বাইরে বেরোতে দেখা যেত না । দিনের বেশিরভাগ সময় ঘরের ভিতরেই মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন বলে জানিয়েছেন প্রতিবেশীদের একাংশ । মাঝে মধ্যে অপরিচিত কয়েকজনের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসা নিয়েও স্থানীয়দের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল বলে দাবি । যদিও ওই ব্যক্তিরা কারা ছিলেন, কেন তাঁরা টুটুলের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি ।

এসটিএফ-এর তদন্তে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে বলে দাবি । গোয়েন্দাদের অনুমান, ধৃতরা শুধু অনলাইনে প্রচার চালানোতেই সীমাবদ্ধ ছিল না । দক্ষিণ 24 পরগনা এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে ধীরে ধীরে একটি সংগঠিত জঙ্গি নেটওয়ার্ক তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছিল । স্থানীয় স্তরে মানুষের সঙ্গে মিশে যোগাযোগ তৈরি করা, বিভিন্নভাবে সদস্য সংগ্রহের চেষ্টা এবং মতাদর্শগত প্রভাব বিস্তারের অভিযোগও উঠেছে ।

তদন্তকারীদের দাবি, সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশল নেওয়া হত । কখনও নিমন্ত্রণের নামে যোগাযোগ তৈরি করা, আবার কখনও ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে নির্দিষ্ট মতাদর্শ প্রচারের চেষ্টা করা হত বলে অভিযোগ । তবে এই অভিযোগের সত্যতা এবং এর সঙ্গে আরও কারা যুক্ত ছিলেন, তা তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে ।

এসটিএফ সূত্রের আরও দাবি, দক্ষিণ 24 পরগনার পাশাপাশি আশপাশের জেলাগুলিতেও এই নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছিল । ধৃতদের সঙ্গে আরও কারও যোগাযোগ ছিল কি না, তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা ব্যক্তিদের পরিচয় কী এবং এই কর্মকাণ্ডের পিছনে কোনও বড় মডিউল কাজ করছিল কি না, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা ।

বিশেষ করে সোশাল মিডিয়াকে কীভাবে ব্যবহার করা হত, কোন কোন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রচার চালানো হয়েছিল, সেই অ্যাকাউন্টগুলির সঙ্গে আর কারা যুক্ত ছিল এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা কোনও সংগঠিত নেটওয়ার্কের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ধৃতদের মোবাইল ফোন, ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং অন্যান্য নথিপত্র তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারে বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা ।

একই সঙ্গে তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, ধৃতরা কীভাবে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত এবং তাদের মধ্যে সাংগঠনিক কোনও ভূমিকা ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল কি না ! ভাঙড় ও নোদাখালি থেকে গ্রেফতার হওয়া দুই যুবকের সঙ্গে আরও কোনও ব্যক্তি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে যুক্ত রয়েছেন কি না !

তদন্তকারীদের মূল লক্ষ্য এখন এই মডিউলের শিকড় পর্যন্ত পৌঁছনো । শুধু সোশাল মিডিয়ায় উসকানিমূলক প্রচার, নাকি এর পিছনে আরও বড় কোনও সংগঠিত পরিকল্পনা ছিল, গ্রেফতার হওয়া দু’জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেই উত্তরই খুঁজছে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ ।

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TAGGED:

এসটিএফ
TERRORISTS
আল কায়দা মডিউল
AQIS
STF ARRESTED 2 TERRORISTS

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