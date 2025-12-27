ওড়িশায় বাংলার যুবক খুনে জিরো এফআইআর রাজ্য পুলিশের, ঘটনাস্থলে গেল বিশেষ তদন্তকারী দল

ওড়িশায় বাংলার যুবক খুনে জিরো এফআইআর রাজ্য পুলিশের, ঘটনাস্থলে গেল বিশেষ তদন্তকারী দল
মুর্শিদাবাদের সুতি থানায় দায়ের হয়েছে এই জিরো এফআইআর৷ ওড়িশার আইন্থাপালি থানায় তা স্থানান্তরিতও করা হয়েছে৷
Published : December 27, 2025 at 5:38 PM IST
কলকাতা, 27 ডিসেম্বর: ওড়িশায় বাংলার যুবক জুয়েল রানাকে খুনের ঘটনায় এবার জিরো এফআইআর দায়ের করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ৷ পাশাপাশি ঘটনার তদন্তে পুলিশের একটি দলও গিয়েছে ওড়িশায়৷ শনিবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফে এই বিষয়টি জানানো হয়েছে৷
এই নিয়ে এদিন সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করা হয় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফে৷ সেখানে লেখা হয়, গত 24 ডিসেম্বর ওড়িশার সম্বলপুরে জুয়েল রানা নামে এক পরিযায়ী শ্রমিকের দুষ্কৃতীদের হাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে৷ জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুতির বাসিন্দা ওই জুয়েলের মৃত্যু নিয়ে জিরো এফআইআর দায়ের করা হয়েছে৷
ওই পোস্টে পুলিশ আরও জানিয়েছে, মুর্শিদাবাদের সুতি থানায় ওই জিরো এফআইআর দায়ের করা হয়েছে৷ সেটি ওড়িশার সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হয়েছে৷ পাশাপাশি ঘটনাস্থলে একটি তদন্তকারী দলও পাঠানো হয়েছে বলেও পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে৷
যদিও এই নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ পুলিশের কোনও আধিকারিকই৷ তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্য পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "তদন্ত চলছে। কোনও অগ্রগতি হলে জানানো হবে৷"
উল্লেখ্য, জুয়েল রানার বাড়ি মুর্শিদাবাদের সুতি থানার চক বাহাদুর গ্রামে৷ তিনি ওড়িশায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে গিয়েছিলেন৷ গত 24 ডিসেম্বর ওড়িশার সম্বলপুর জেলার আইন্থাপালি থানার দানিপালি এলাকায় দুষ্কৃতীদের হাতে তিনি নিহত হন৷ অভিযোগ, বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁকে হত্যা করা হয়৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ওড়িশায় গিয়ে রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল খুনের কারণ খতিয়ে দেখবে৷ বাংলাদেশি সন্দেহে খুন নাকি দুষ্কৃতীদের সঙ্গে জুয়েলের আগে কোনও বিষয়ে গোলমাল হয়েছিল কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হবে৷
পরিবারের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবেই কয়েকজন অভিযুক্ত তাঁকে একা পেয়ে ঘিরে ধরে। প্রথমে বচসা শুরু হয়, এরপর তা দ্রুত মারধরে রূপ নেয়৷ অভিযুক্তরা জুয়েল রানাকে লাঠি ও ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে বেধড়ক মারধর করে৷ গুরুতর জখম অবস্থায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। দীর্ঘ সময় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকলেও তাঁকে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হয়নি৷ পরে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
এই ঘটনায় ওড়িশা পুলিশ ছ’জনকে গ্রেফতার করেছে৷ সেটিও এদিন রাজ্য পুলিশের তরফে করা সোশাল মিডিয়া পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে৷ পাশাপাশি জুয়েলের দেহ গ্রামে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার কথা জানানো হয়েছে৷ একই সঙ্গে রাজ্য পুলিশ জানিয়েছে, ‘‘জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৃতের পরিবারকে সব ধরনের সম্ভাব্য সাহায্য করা হচ্ছে। এই শোকের মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওই পরিবারের পাশে আছে। আমরা দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব।’’