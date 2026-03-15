ETV Bharat / state

ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের ঠিক আগেই রাজ্য পুলিশে বদলি 27 ইন্সপেক্টর

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি এবং আইজিপি (আইনশৃঙ্খলা) কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই নির্দেশিকাটি রবিবার প্রকাশিত হয়েছে ।

ETV BHARAT
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 15, 2026 at 4:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 15 মার্চ: আজ বিকেল চারটেয় সাংবাদিক বৈঠক করে আনুষ্ঠানিকভাবে 2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন । কিন্তু তার ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে, রবিবার দুপুরে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনে বড়সড় রদবদল করল নবান্ন । রাজ্যের বিভিন্ন থানা ও দফতরে কর্মরত 27 জন ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ পদমর্যাদার অফিসারকে একযোগে বদলি করা হল ।

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কঠোর নিয়ম অনুযায়ী, কোনও পুলিশ আধিকারিক একই পদে বা একই জেলায় টানা তিন বছর বা তার বেশি সময় ধরে কর্মরত থাকলে, নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে ভোটের আগে তাঁকে বদলি করা বাধ্যতামূলক । নবান্ন সূত্রে খবর, সেই নিয়ম মেনেই গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজ্য সরকার এবং পুলিশ ডিরেক্টরেট জেলা স্তরে একের পর এক প্রশাসনিক রদবদল করেছে । রবিবার নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত ঘোষণার ঠিক আগে সেই বদলির তালিকাতেই নবতম সংযোজন এই 27 জন অফিসারের রদবদল ।

ETV BHARAT
নবান্নের বিজ্ঞপ্তি (নিজস্ব চিত্র)

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি এবং আইজিপি (আইনশৃঙ্খলা) কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই নির্দেশিকাটি রবিবার প্রকাশিত হয়েছে । জনস্বার্থে জারি করা এই নির্দেশে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদলি হওয়া আধিকারিকদের অবিলম্বে নিজেদের পুরনো কর্মস্থল ছেড়ে নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে । প্রশাসনিক তৎপরতার প্রমাণ হিসেবে এই নির্দেশিকাটি 'জরুরি' (Urgent) ভিত্তিতে পাঠানো হয়েছে বলে নথিতে উল্লেখ রয়েছে ।

প্রকাশিত এই বদলির তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ থানার আইসি (IC) পদে রদবদল করা হয়েছে । সুখময় চক্রবর্তীকে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত শ্রীরামপুর থানার আইসি পদ থেকে সরিয়ে চন্দননগরের স্পেশাল ব্রাঞ্চের (SB) ইন্সপেক্টর পদে পাঠানো হয়েছে । তাঁর জায়গায় শ্রীরামপুর থানার নতুন আইসি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সিআইডি (CID)-র পুলিশ ইন্সপেক্টর সুদীপ্ত চক্রবর্তী । জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার আইসি সঞ্জয় দত্তকে দার্জিলিংয়ের ডিআইবি (DIB) ইন্সপেক্টর হিসেবে বদলি করা হয়েছে এবং তাঁর জায়গায় বিধাননগর পিসি-র ইন্সপেক্টর মৌমন চক্রবর্তীকে আনা হয়েছে ।

ETV BHARAT
এছাড়াও, বিধাননগরের লেক টাউন থানার আইসি সঞ্জীব চক্রবর্তীকে সিআইডি-তে বদলি করা হয়েছে এবং ব্যারাকপুর ডিডি-র ইন্সপেক্টর বিপ্লব মুখোপাধ্যায়কে লেক টাউন থানার নতুন আইসির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত জগদ্দল থানার আইসি পদেও পরিবর্তন আনা হয়েছে । জগদ্দল থানার আইসি কৃষ্ণেন্দু ঘোষকে ব্যারাকপুরের পুলিশ ইন্সপেক্টর পদে বদলি করা হয়েছে । তাঁর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন ব্যারাকপুর পিসি-র বর্তমান পুলিশ ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ মণ্ডল ।

অন্যদিকে, বীরভূমের রামপুরহাট থানার আইসি পুলক মণ্ডলকে বদলি করা হয়েছে রাজ্যের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে (IB)। তাঁর জায়গায় ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার ইন্সপেক্টর শিবু ঘোষকে রামপুরহাটের নতুন আইসি করে পাঠানো হয়েছে । ডায়মন্ড হারবারের নোদাখালি থানার আইসি নিরুপম মণ্ডলকে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার ইন্সপেক্টর পদে বদলি করে, সেই জায়গায় আইবি-র ইন্সপেক্টর সুসীম গঙ্গোপাধ্যায়কে আনা হয়েছে । পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন থানার আইসি দেবাশিস সরকারকে রানাঘাট পুলিশ জেলার ডিআইবি ইন্সপেক্টর পদে পাঠানো হয়েছে এবং তাঁর জায়গায় সিসিডব্লিউ (CCW)-এর ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দাঁতন থানার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।

প্রশাসনিক মহলের মতে, বিকেল চারটেয় নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিক বৈঠক শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি বা মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট (MCC) চালু হয়ে যায় । এরপর রাজ্য সরকার চাইলেও নিজেদের ইচ্ছামতো কোনও প্রশাসনিক বা পুলিশ আধিকারিককে বদলি করতে পারে না । যাবতীয় বদলির ক্ষমতা তখন সরাসরি চলে যাবে নির্বাচন কমিশনের হাতে । সেই কারণেই তড়িঘড়ি ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের ঠিক আগে এই 'জরুরি' রদবদল সেরে রাখল রাজ্য প্রশাসন ।

TAGGED:

STATE POLICE PERSONNEL RESHUFFLED
ASSEMBLY ELECTION SCHEDULE
WESTBENGALASSEMBLYELECTION2026
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন 2026
RESHUFFLE OF WEST BENGAL POLICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.