শেখ শাহজাহানের 'শ্যোন অ্যারেস্ট' আবেদন, আদালতের দ্বারস্থ রাজ্য পুলিশ
জমি দখল ও খুনের হুমকির জোড়া মামলায় শেখ শাহজাহানের 'শ্যোন অ্যারেস্ট' আবেদন ! কেস ডায়েরি তলব বসিরহাট আদালতের ৷
Published : May 21, 2026 at 4:48 PM IST
কলকাতা, 21 মে: রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এবং শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নতুন বিজেপি সরকার গঠনের পর সন্দেশখালির বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের আইনি অস্বস্তি আরও বাড়ল ৷ 2024 সালে সন্দেশখালি থানায় দায়ের হওয়া পৃথক দু'টি ফৌজদারি মামলায় শাহজাহানকে 'শ্যোন অ্যারেস্ট' দেখানোর জন্য বসিরহাট মহকুমা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য পুলিশ।
জমি দখল, মারধর ও খুনের হুমকি সংক্রান্ত 59/24 এবং 89/24 নম্বর মামলার প্রেক্ষিতে রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে এই আবেদন জানানো হয়েছে। তবে শুনানিতে পুলিশ মামলার কেস ডায়েরি (সিডি) পেশ করতে না-পারায় আগামী 4 জুন তা দাখিলের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সেদিন ডায়েরি খতিয়ে দেখেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বিচারক।
বসিরহাট আদালতের আইনজীবী রাজা ভৌমিক মামলার বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে জানান, সন্দেশখালি থানার পুলিশ শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে 59 ও 89 নম্বর কেসে শ্যোন অ্যারেস্টের আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু কেস ডায়েরি ছাড়া আদালত এই আবেদন বিবেচনা করবে না। তাই আগামী 4 জুন পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে পুলিশকে কেস ডায়েরি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই দিন নথিপত্র খতিয়ে দেখে আদালত পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবে। শাহজাহানের বিরুদ্ধে মূলত জোরপূর্বক জমি দখল ও ভারতীয় দণ্ডবিধির 384 ধারা (তোলাবাজি)-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগে এই মামলাগুলি রুজু হয়েছিল।
শ্যোন অ্যারেস্ট (Shown Arrest) কী ?
শ্যোন অ্যারেস্ট হল, এমন একটি আইনি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে পুলিশ বা তদন্তকারী সংস্থা ইতিমধ্যে অন্য কোনও মামলায় গ্রেফতার বা কারাগারে থাকা কোনও ব্যক্তিকে নতুন বা বিচারাধীন অন্য কোনও মামলায় গ্রেফতার দেখায় ৷
উল্লেখ্য, 2024 সালের 5 জানুয়ারি সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় শাহজাহানের বাড়িতে রেশন দুর্নীতির তদন্তে গিয়ে আক্রান্ত হন ইডি আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে শাহজাহানকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে তার অনুগামীরা। এই ঘটনার পর দীর্ঘ 55 দিন পলাতক থাকার পর, দেশজুড়ে তীব্র আলোড়নের মধ্যে গত 29 ফেব্রুয়ারি মিনাখাঁ থেকে তাকে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশ।
পরবর্তীকালে আদালতের নির্দেশে মামলার তদন্তভার যায় সিবিআই-এর হাতে। ইডি ও সিবিআই আধিকারিকদের উপর হামলার পাশাপাশি শাহজাহানের বিরুদ্ধে সন্দেশখালি জুড়ে আদিবাসীদের জমি কেড়ে নেওয়া, ভেরি তৈরি এবং নারী নির্যাতনের ভূরি ভূরি অভিযোগ রয়েছে, যা নিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় জনবিক্ষোভ আছড়ে পড়েছিল। বর্তমানে জেলবন্দি থাকলেও রাজ্যে সরকার বদলের আবহে পুলিশের এই নতুন তৎপরতায় শাহজাহানের আইনি জট যে আরও বাড়ল, তা বলাই বাহুল্য।