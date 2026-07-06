বারুইপুরে পরিস্থিতি সামলাতে বিশেষ কৌশল, এলাকা-চেনা অভিজ্ঞ পুলিশ আধিকারিকদের মোতায়েন

বারুইপুরে পরিস্থিতি সামলাতে বিশেষ কৌশল, এলাকা-চেনা অভিজ্ঞ পুলিশ আধিকারিকদের মোতায়েন
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই আধিকারিকদের মূল দায়িত্ব হবে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা ৷
Published : July 6, 2026 at 2:32 PM IST
বারুইপুর/কলকাতা, 6 জুলাই: বারুইপুরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে টানা বিক্ষোভ, রাস্তা ও রেল অবরোধের জেরে এখনও উত্তপ্ত গোটা এলাকা ৷ সেখানকার পরিস্থিতি সামাল দিতে এবার বিশেষ কৌশল নিল রাজ্য পুলিশ ।
প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বারুইপুর মহকুমা এলাকায় এমন একাধিক পুলিশ আধিকারিককে আনা হয়েছে, যাঁরা অতীতে দীর্ঘদিন এই এলাকায় দায়িত্ব পালন করেছেন এবং যাঁদের স্থানীয় মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে । ভবানী ভবনের তরফে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বাছাই করে কয়েকজন অভিজ্ঞ পুলিশ আধিকারিককে আপাতত বারুইপুরে নিয়ে আসা হয়েছে । তবে ঠিক কতজন আধিকারিককে এই দায়িত্বে আনা হয়েছে, সে বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি ।
পুলিশের একাংশের মতে, শুধুমাত্র অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করলেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে না । স্থানীয় মানুষের মনোভাব, এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং উত্তেজনার কারণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সেই কারণেই এমন আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাঁরা অতীতে বারুইপুর মহকুমায় কাজ করেছেন এবং এলাকার সঙ্গে পরিচিত ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্য পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "ঘটনার পর থেকেই গোটা এলাকা অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল । একাধিক জায়গায় সড়ক অবরোধের পাশাপাশি রেলপথও অবরুদ্ধ করা হয় । পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল । সেই কারণেই এমন পুলিশ আধিকারিকদের আনা হয়েছে, যাঁরা আগে বারুইপুর সাবডিভিশনে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন । তাঁরা এলাকার মানুষের মানসিকতা, স্থানীয় পরিস্থিতি এবং সামগ্রিক পরিবেশ সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল । ফলে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করতে তাঁদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো সম্ভব হবে ।"
পুলিশ সূত্রে খবর, এই আধিকারিকদের মূল দায়িত্ব হবে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা, জনতার ক্ষোভ যাতে নতুন করে অশান্তির রূপ না-নেয় তা নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া । পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টাও চালানো হবে ।
প্রশাসনের আশা, এলাকা সম্পর্কে অভিজ্ঞ এই আধিকারিকদের উপস্থিতি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং মানুষের মধ্যে আস্থা ফেরাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে । তদন্ত যেমন দ্রুত এগোচ্ছে, তেমনই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতেও কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না রাজ্য পুলিশ ।