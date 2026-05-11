পঞ্চায়েত-কৃষি দফতরের দায়িত্ব পেতেই মৃত্তিকা ভবনে দিলীপ ঘোষ, বৈঠক আধিকারিকদের সঙ্গে

পঞ্চায়েত-কৃষি দফতরের দায়িত্ব পেতেই মৃত্তিকা ভবনে দিলীপ ঘোষ, বৈঠক আধিকারিকদের সঙ্গে
মন্ত্রিত্ব পাওয়ার পরেই সল্টলেক বিধাননগরের মৃত্তিকা ভবনে পৌঁছে যান মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। প্রাথমিকভাবে আমলা ও আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি ৷
Published : May 11, 2026 at 10:31 PM IST
কলকাতা, 11 মে: মন্ত্রিত্ব পেলেন পাঁচ মন্ত্রী। দিলীপ ঘোষকে গ্রামোন্নয়ন এবং প্রাণিসম্পদ দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নবান্নে শপথ গ্রহণের পর সোমবার সোজাসুজি মৃত্তিকা ভবনে পৌঁছে গেলেন নবনিযুক্ত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এছাড়াও অগ্নিমিত্রা পাল পেয়েছেন নারীকল্যাণ এবং পুর দফতর। নিশীথ প্রামাণিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন এবং ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর। অশোক কীর্তনিয়া সামলাবেন খাদ্য দফতর। পাশাপাশি ক্ষুদিরাম টুডুকে আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
আর নিজ নিজ দ্বায়িত্বভার গ্রহণ করার পরেই মন্ত্রীরা নিজেদের দফতরে গিয়ে অধিকারীদের সঙ্গে প্রাথমিক স্তরের বৈঠক সারলেন। আজ মন্ত্রিত্ব পাওয়ার পরেই সল্টলেক বিধাননগরের মৃত্তিকা ভবনে পৌঁছে যান মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। প্রাথমিকভাবে আমলা ও আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে আজ দিলীপ ঘোষ জানান যে, পঞ্চায়েত ও কৃষি দফতরের কাজে গতি আনার জন্যই এই নির্দেশ।
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। আজ সেই দফতরগুলি পরিদর্শনের পাশাপাশি আধিকারিকদের সঙ্গে প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকটি সারেন তিনি।
দিলীপ ঘোষ বলেন, "আমি আজ পঞ্চায়েত দফতরে এলাম। এই দফতরে সবচেয়ে বেশি লোক কাজ করে। অনেক উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। এটি ছাড়াও আরও একটা দফতর রয়েছে ওখানে আগামিকাল যাব। আমি অনেক দেরিতে এসেছি। তবে এখানে আধিকারিকদের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ আলোচনা হল। কীভাবে বাজেট হচ্ছে, কীভাবে প্লানিং হয়, কোথায় কী সমস্যা রয়েছে তা কাল দেখতে হবে। আজ শুধু আলাপআলোচনা হল।"
তিনি বলেন, "এই দফতরে অনেকরকম সমস্যা রয়েছে ৷ যেমন, এখানে অনেকদিন ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে রয়েছে। এমন অনেক পঞ্চায়েত রয়েছে যেখানে কর্মী নেই, কাজ করার লোক নেই, কোনওরকম পরিকল্পনা নেই বা পরিকল্পনা করারও লোক নেই। ফান্ডের সমস্যাও রয়েছে। তবে এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, ফান্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও রকম সমস্যা হবে না। এখন থেকে ফান্ড আসতেই থাকবে। তার সঙ্গে নিয়োগও করতে হবে ৷ না হলে খরচ কী করবেন? সাড়ে ছয় হাজার নিয়োগের জন্য মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু এই নিয়োগের জন্য ফান্ড চাই ৷ সেটার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে।" তিনি আরও বলেন, "পঞ্চায়েতে অনেক রকম ড্রামা। হয় কিন্তু সেটা কেন হয়, কীভাবে সেটা বন্ধ করা যায় সেই সব পথ বার করতে হবে।"