ট্রমা কেয়ার থেকে বার্ন ইউনিট-মেডিক্যাল কলেজ, হাল ফিরছে আসানসোলের স্বাস্থ্যব্যবস্থার

ট্রমা কেয়ার থেকে বার্ন ইউনিট-মেডিক্যাল কলেজ, হাল ফিরছে আসানসোলের স্বাস্থ্যব্যবস্থার
ট্রমা কেয়ার সেন্টার থেকে বার্ন ইউনিট, আসানসোল জেলা হাসপাতালের হাল ফেরাতে উদ্য়োগী হয়েছেন রাজ্য়ের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
Published : July 14, 2026 at 6:58 PM IST
আসানসোল, 14 জুলাই: মাত্র একমাস আগেই আসানসোল জেলা হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে এসেছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ সেখানে ইটিভি ভারত-এর প্রশ্নে ট্রমা কেয়ারের কঙ্কালসার অবস্থার কথা জানা গিয়েছিল ৷ তা নিয়ে ইতিমধ্যেই ইটিভি ভারত-এ খবর প্রকাশিত হয়েছে ৷ এবার সেই ট্রমা কেয়ার সেন্টারের হাল ফিরিয়ে দ্রুত তা চালু করতে চাইছেন মন্ত্রী ৷
এখানেই শেষ নয়, আসানসোল জেলা হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের হাল ফেরাতে তৎপর হয়েছেন মন্ত্রী ৷ এছাড়া, তাঁর নির্দেশে হাসপাতাল চত্বর সাফসুতরো করে রাখার কাজ আরও ভালোভাবে শুরু হয়েছে ৷ একই সঙ্গে হাসপাতালের বেডের সংখ্যা বাড়ানোর সাথে সাথে শিল্পাঞ্চলে মেডিক্যাল কলেজ তৈরির সম্ভাবনাও ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে ৷
ট্রমা কেয়ার সেন্টারের মানোন্নয়ন
আসানসোল জেলা হাসপাতালে একসময় ট্রমা কেয়ার ইউনিট তৈরি করার কথা হলেও শুধু ভবন ছাড়া আর কিছুই নেই ৷ নেই কোনও যন্ত্রপাতি, চিকিৎসক, এমনকি যে অ্যাম্বুলেন্স এসেছিল, তাও চলে গিয়েছে অন্য হাসপাতালে ৷ ফলে ট্রমা কেয়ার ইউনিট শুধু নামেই পড়ে আছে ৷ আসানসোল জেলার হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে এসে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল সেকথা জেনে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নিয়েছেন ৷
ইতিমধ্যেই তিনি বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য দফতরে কথা বলেছেন ৷ পাশাপাশি স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমের সঙ্গে তাঁর এই বিষয়ে কথা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন ৷ খুব দ্রুত আসানসোল জেলা হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টার শুরু করতে চাইছেন অগ্নিমিত্রা পাল ৷
হাল ফিরছে বার্ন ইউনিটের
তবে শুধু ট্রমা কেয়ার ইউনিটিই নয় ৷ হাসপাতালের বার্ন ইউনিট নিয়েও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন অগ্নিমিত্রা পাল ৷ আসানসোল জেলা হাসপাতালের বার্ন কেয়ার ইউনিট সঠিকভাবে তৈরি হয়নি ৷ মন্ত্রী বেশ কয়েকদিন আগে একজন বজ্রাঘাতে আহত রোগীকে দেখতে গিয়েছিলেন জেলা হাসপাতালে ৷ সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন বার্ন ইউনিটের অবস্থা তথৈবচ ৷ সেই কারণে তিনি একটি আধুনিক বার্ন কেয়ার ইউনিট তৈরি করতে তিনি চাইছেন আসানসোল জেলা হাসপাতালে ৷
ঝাঁ চকচকে হাসপাতাল
মাসখানেক আগে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে এসে অগ্নিমিত্রা পাল নির্দেশ দিয়েছিলেন জেলা হাসপাতাল যেন ঝাঁ চকচকে হয় ৷ কোথাও পানের পিক, নোংরা পড়ে থাকা চলবে না ৷ এছাড়াও চিকিৎসক ও নার্সদের মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে ৷ চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত করতে হবে ৷ এরপর এক মাসেই হাল ফিরেছে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ৷
অগ্নিমিত্রা পাল দাবি করেছেন, গত একমাসে আসানসোল জেলা হাসপাতাল নোংরা আবর্জনা থেকে মুক্ত হয়েছে ৷ আসানসোল জেলা হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার ভাস্কর হাজরা প্রতিদিন আসানসোল জেলা হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার ছবি, টয়লেট থেকে শুরু করে সিঁড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় যেখানে নোংরা পড়ে থাকত, তা এখন না থাকার ছবি অগ্নিমিত্রাকে পালকে পাঠান ৷ চিকিৎসকদের এই সক্রিয়তার জন্য অগ্নিমিত্রা প্রশংসাও করেছেন জেলা হাসপাতাল টিমকে ৷
নতুন হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ
ইতিমধ্যেই 1,100 বেডের আরও একটি নতুন হাসপাতাল ভবন তৈরি হচ্ছে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ৷ খুব দ্রুত সেই কাজ সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন অগ্নিমিত্রা এবং আগামিদিনে স্বাস্থ্যব্যবস্থায় আসানসোলে প্রভূত উন্নতি হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন ৷
মন্ত্রীর দাবি, আসানসোলে যে মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হচ্ছে, সেটি সম্ভবত কাজী নজরুল ইসলামের নামে নামাঙ্কিত হবে ৷ ইতিমধ্যেই জমি চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে ৷ অগ্নিমিত্রা আরও জানান, জেলা হাসপাতাল থেকে 10 কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে এই মেডিক্যাল কলেজ তৈরি করতে হবে এমনটাই নিয়ম ৷ জেলাশাসক জমি দেখার বিষয়টি তদারকি করছেন ৷ খুব দ্রুত এই কাজ শুরু হয়ে যাবে ৷