জন্মনিয়ন্ত্রণ দফতরের আধিকারিক ছিলেন ! জ্ঞানেশকে কটাক্ষ উদয়নের

দিনহাটা, সিতাই, শীতলকুচি বিধানসভাগুলিতে 40 হাজারের বেশি মানুষকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের।

UDAYAN GUHA ON GYANESH KUMAR
উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 16, 2026 at 5:52 PM IST

কোচবিহার, 16 জানুয়ারি: দেশের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার কি এই পদে আসার আগে জন্মনিয়ন্ত্রণ দফতরের আধিকারিক ছিলেন ? তিনি কি ঠিক করে দেবেন কোনও একজন ব্যাক্তির কটি সন্তান থাকবে ? এভাবেই খোঁচা দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

শুক্রবার তিনি বলেন, "লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির নামে দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে 42 হাজার মানুষকে নোটিশ ধরানো হয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই সংখ্যালঘু। কমিশন পরিকল্পিতভাবে হিংসা ছড়ানোর চক্রান্ত করছে।" এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মন্ত্রী।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, SIR শুরু হওয়ার আগে কোচবিহার জেলার ন'টি বিধানসভায় মোট ভোটার সংখ্যা ছিল 24 লক্ষ 90 হাজার। প্রথম দফায় SIR-এর ফর্ম জমা দেওয়ার পর ভোটার সংখ্যা কমে দাঁড়ায় 23 লক্ষ 77 হাজার 411 জন। এরপর দ্বিতীয় দফায় তথ্যে অসঙ্গতি থাকার জন্য নতুন করে প্রায় চার লক্ষ ভোটারকে নোটিশ পাঠানো শুরু করেছে কমিশন।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ (ইটিভি ভারত)

ইতিমধ্যে সেই নোটিশ আসতে শুরু করে দিয়েছে। দিনহাটা থেকে শুরু করে সিতাই ও শীতলকুচির মতো বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে 40 হাজারেরও বেশি মানুষকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ। আর নোটিশ প্রাপকদের একটা বড় অংশ সংখ্যালঘু বলে দাবি তৃণমূলের। নোটিশ পাওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে ওই বিধানসভাগুলির গ্রামে ৷ এমনই আবহে কমিশনকে আক্রমণ করেন উদয়ন।

তাঁর কথায়, "নির্বাচন কমিশন বিজেপির হয়ে দালালি করছে। কিছুদিন আগে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কোচবিহারে এসে জানিয়েছিলেন যখন এক একটা বিধানসভা থেকে যখন 40 হাজার নাম বাদ যাবে তখন ((তৃণমূল) জিতবে কী করে দেখব ! কমিশন বিজেপির কথামতো কাজ করছে।" পাশাপাশি সংখ্যালঘু এলাকায় যেভাবে কমিশন নোটিশ পাঠাচ্ছে তাতে রাজ্যে একটা অশান্তি সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে চাইছে বলেও দাবি উদয়নের। তিনি জানান, এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে নিয়ে রাস্তায় নামবে তৃণমূল।

এদিকে, লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির নামে কয়েক হাজার বাসিন্দাকে শুনানির নোটিশ পাঠিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে এই অভিযোগ তুলে দিনহাটার খারুভাজ ও বাসন্তীরহাট এলাকায় রাজ্য সড়ক অবরোধ করে তৃণমূল। ওই দুই রুটে যান চলাচল ব্যহত হয়। তৃণমূলের দিনহাটা-2 নম্বর ব্লকের সহ-সভাপতি অতুল সরকার বলেন, "বিজেপির কথায় নির্বাচন কমিশন হাজার হাজার মানুষকে এসআইআরের নোটিশ পাঠিয়ে হয়রানি করছে। এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে পথে নিয়ে রাস্তায় নেমেছি।"

