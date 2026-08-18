একাত্তরের যুদ্ধে চুড়কা মুর্মুর আত্মবলিদানের ইতিহাস তুলে ধরা হবে পাঠ্যপুস্তকে, ঘোষণা মন্ত্রীর
পালিত হল চুড়কা মুর্মুর আত্মবলিদান দিবস ৷ উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের আদিবাসী ও অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুৃ-সহ আরও অনেকে ।
Published : August 18, 2026 at 9:25 PM IST
বালুরঘাট, 18 অগস্ট: ইতিহাসের পাতায় বালুরঘাটের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শহিদ চুড়কা মুর্মুর আত্মবলিদান দিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল। মঙ্গলবার বালুরঘাটের ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চকরামপ্রসাদ গ্রামে চুড়কা মুর্মু সেবা ট্রাস্ট ও স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত হয় বিশেষ কর্মসূচি । অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার আরও বড় আকারে দিনটি পালন করা হয় । রাজ্যের আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু জানান, দেশের জন্য চুড়কা মুর্মুর বলিদান এবার জায়গা পাবে পাঠ্যবইতেও ৷
দক্ষিণ দিনাজপুরের চকরামপ্রসাদ গ্রামে 1951 সালের 2 জুলাই দরিদ্র সাঁওতাল পরিবারে জন্ম চুড়কা মুর্মুর । পিতা ছিলেন খেলা মুর্মু ও মা সুমি হাঁসদা । দারিদ্রতার মধ্যেও চুড়কা গ্রামের পাঠশালায় পড়াশুনা শেষ করে বালুরঘাটে জলচাঁদ লাল প্রগতি বিদ্যাচক্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হন । সেখানেই তিনি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন । ছোট থেকেই ছিলেন শান্ত ও বিনয়ী স্বভাবের । পাশাপাশি চুড়কা ছাত্রাবস্থা থেকেই গ্রামে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ করতেন । প্রশাসনিক সহযোগিতায় গ্রামে একটি কূপ খননও করেছিলেন ।
1971 সালে পশ্চিম পাকিস্তানের খান সেনা ও পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি ফৌজের মধ্যে যুদ্ধের প্রভাব ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতেও আছড়ে পড়ে । 1971 সালের 18 অগস্ট চুড়কা মুর্মু প্রতিদিনের অভ্যাস মতো ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখেন পাকিস্তানের খান সেনারা তাঁদের পাশের গ্রাম চককালুতে ঢুকে পড়েছে । সেখান থেকে চকরামপ্রসাদ গ্রামের বিএসএফ ক্যাম্প লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ শুরু করেছে ।
তিনি ছুটে গিয়ে বিএসএফ ক্যাম্পে খান সেনাদের আক্রমণের খবর দেন । এদিকে গ্রামের মানুষ প্রাণের ভয়ে বাড়ি ঘর খোলা রেখেই গ্রাম ছেড়ে পালাতে শুরু করেন । কিন্তু চুড়কা মুর্মু বিএসএফদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ৷ জওয়ানদের গুলির বাক্স বহন করে সাহায্য করেন ।
সংখ্যায় বিপুল খান সেনার বিরুদ্ধে অসম লড়াইয়ে হার মেনে শেষ পর্যন্ত বিএসএফ জওয়ানদের আত্মসমর্পণ করতে হয় । সেই পরিস্থিতিতেও ভারতীয় সেনার অস্ত্রশস্ত্র শত্রুপক্ষের হাতে যাতে না যায়, সেই উদ্দেশ্যে অস্ত্রের বাক্স নিয়ে সেখান থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেন চুড়কা । অস্ত্রগুলি একটি পুকুরে ফেলে দেওয়ার সময় তিনি খান সেনাদের হাতে ধরা পড়েন । গুলিতে প্রাণ হারান। তাঁর সেই আত্মত্যাগ আজও স্থানীয় মানুষের কাছে সাহস ও দেশপ্রেমের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে ।
1971 সালে ভারত-পাক যুদ্ধ শেষে বিজয়ী হয় ভারত। জন্ম হয় নতুন দেশ বাংলাদেশের । অগণিত ভারতীয় বীর সৈনিকের সঙ্গে শহিদের মৃত্যু বরণ করেন চুড়কা মুর্মু । রেখে যান দেশবাসীর সামনে দেশভক্তি ও কর্তব্য পালনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । বীর আদিবাসী তরুণ চুড়কা প্রমাণ করে গিয়েছেন বুকে সাহস ও দেশপ্রেম থাকলে একটি মানুষ কী অসাধ্য সাধন করতে পারেন ।
এই চুড়কা মুর্মুর আত্মবলিদান দিবসে তাঁকে সম্মান জানাতে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের আদিবাসী ও অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু, বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা । এদিন শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা । পাশাপাশি চুড়কা মুর্মু সেবা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে দুঃস্থ মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বস্ত্র ।
চুড়কা মুর্মুর আত্মীয় রন্দন সরেন জানান, এতদিন সরকারের তরফে সেভাবে সহযোগিতা পাননি । এদিন অনুষ্ঠানে মন্ত্রীদের সামনে পেয়ে রন্দন মুর্মু পাকা ঘরের আবেদন জানান । যদিও তিনি বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন । অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে চুড়কা মুর্মুর আত্মবলিদানের ইতিহাস আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে তা পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান রাজ্যের আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু ।
তিনি আরও জানান, সাঁওতালি ভাষায় আদিবাসীদের পাঠ্যপুস্তকে চুড়কা মুর্মুর ইতিহাস তুলে ধরা হবে । পাশাপাশি চুড়কা মুর্মুর পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে তিনি জানান, চুড়কা মুর্মুর পরিবারকে সরকারের তরফ থেকে সবরকম সাহায্য করা হবে ।