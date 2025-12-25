সান্তা ক্লজের বেশে রাজ্যের মন্ত্রী, কচিকাঁচাদের মধ্যে করলেন উপহার বিতরণ
সান্তা ক্লজের বেশে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার প্রার্থনা করলেন, ধর্মীয় বিভাজন মুক্ত আনন্দমুখর ভারতের ৷
Published : December 25, 2025 at 6:14 PM IST
দুর্গাপুর, 25 ডিসেম্বর: মাথায় লাল-সাদা টুপি ৷ পরনে সান্তা ক্লজের পোশাক ৷ আর মুখে সাদা দাড়ি ৷ দেখা চেনা দায় যে ইনি রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ৷ বৃহস্পতিবার এই বেশেই কোনোরকম প্রচার বা আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে গেলেন তিনি । কচিকাঁচাদের মধ্যে করলেন উপহার বিতরণ ৷ বড়দিনে একেবারে ব্যতিক্রমী ছবি ধরা পড়ল দুর্গাপুরে ।
বৃহস্পতিবার সকাল হতেই পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার পৌঁছে যান দুর্গাপুরের তালতলা বস্তিতে । কাঁধে ঝোলা, মুখে আন্তরিক হাসি, যেন রূপকথার গল্পের সেই পরিচিত সান্তা ক্লজই ৷ মন্ত্রী পরিচয় আড়াল করে তিনি একে একে শিশুদের হাতে তুলে দেন খেলনা, চকোলেট, খাবার আর নানা উপহার । হঠাৎ এমন উপহার পেয়ে খুদেরাও আনন্দে আত্মহারা ৷ কারও চোখে বিস্ময়, কারও মুখে হাসি, আবার কেউ কেউ খুশিতে চিৎকার করে ওঠে ।
মন্ত্রীর আগমনে এদিন তালতলা বস্তির অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের রোশনাই, ভালোবাসার উষ্ণতা । আর প্রদীপ মজুমদারের এই মানবিক উদ্যোগ শুধু উপহার বিলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি । শিশুদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী ৷ তাদের পড়াশোনা ও স্বপ্নের কথা শোনেন তিনি । বড়দিনের দিনে তাঁর এই নীরব উপস্থিতি যেন মনে করিয়ে দেয় উৎসবের আসল মানে শুধু আলো-সাজে নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানোতেই ।
কিন্তু হঠাৎ কেন এমন উদ্যোগ মন্ত্রীর? এই প্রশ্নের জবাবে প্রদীপ মজুমদার বলেন, "শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে আমার এমন সাজ । সকলের জন্য ঝোলায় করে নিয়ে এসেছিলাম চকোলেট-বিস্কুট-খেলনা । খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষদের বিশ্বাস আজকের এই বিশেষ দিনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রভু যীশু । পৃথিবীতে সুখ শান্তি বজায় যাতে থাকে, কোনোরকম ভেদাভেদ যাতে না-থাকে, সেই কারণে তিনি নিজের প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন । তার জন্মদিন উদযাপনে আজ এই উদ্যোগ ৷"
মন্ত্রীর এহেন উদ্যোগ দেখে আপ্লুত এলাকার মানুষ । শুক্লা ভাণ্ডারী বলেন, "হঠাৎ করেই দেখি আমাদের এলাকায় সান্তা ক্লজ হাজির । প্রথমে আমরা বুঝতেই পারিনি । পরে বুঝলাম তিনি আমাদের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী । তার এহেন উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয় ৷" সান্তা ক্লজকে কাছে পেয়ে খুশি কচিকাঁচারাও । আনন্দের সহিত শিশু নীলাক্ষী রায় বলে, "আমাদের প্রিয় শান্তা এসেছিল । আমাদের অনেক ভালো ভালো গিফট দিয়েছে । চকোলেট বিস্কুটও দিয়েছে ৷"