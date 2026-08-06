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শহরের রাস্তা ঝকঝকে করতে এবার চলমান 'ভ্যাকুয়াম ক্লিনার', উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল

শুধুমাত্র আসানসোলেই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এমন আধুনিক গাড়ি প্রয়োগ করে রাজ্যকে জঞ্জাল-মুক্ত করার চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার। ইটিভি ভারতের তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷

Agnimitra Paul inaugurated Vacuum Cleaner Van
শহরের রাস্তা ঝকঝকে করতে এবার চলমান 'ভ্যাকুয়াম ক্লিনার' (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 6, 2026 at 10:31 PM IST

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আসানসোল, 6 অগস্ট: কেন্দ্রীয় সমীক্ষায় একসময় দেশের দ্বিতীয় অপরিচ্ছন্ন শহরের তকমা পেয়েছিল আসানসোল। সেই কলঙ্ক ঘোচাতে শহরকে আরও পরিচ্ছন্ন করে তুলতে এবার অভিনব উদ্যোগ নিল আসানসোল পৌরনিগম। শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিষ্কারের জন্য আনা হল অত্যাধুনিক চলমান ভ্যাকুয়াম ক্লিনার গাড়ি। এই বিশেষ গাড়ির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর দাবি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন শহরকে আরও ঝকঝকে করে তুলবে, তেমনই পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার কাজও হবে দ্রুত এবং অনেক বেশি কার্যকর।

কী এই গাড়ি ?

আসানসোল পৌর নিগমে নিয়ে আসা হয়েছে একটি অত্যাধুনিক গাড়ি। এই বিশেষ ভ্যাকুয়াম ক্লিনার গাড়িতে রয়েছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সাকশন মেশিন। গাড়িটি রাস্তার উপর দিয়ে চলার সময় এর সঙ্গে সংযুক্ত পাইপের মাধ্যমে রাস্তার উপর পড়ে থাকা খাবারের প্যাকেট, প্লাস্টিকের বোতল, কাগজ, শুকনো আবর্জনা-সহ বিভিন্ন ধরনের জঞ্জাল স্বয়ংক্রিয়ভাবে টেনে সংগ্রহ করবে। ফলে কর্মীদের হাতে করে রাস্তার নোংরা তুলতে হবে না। মাত্র একজন বা দু'জন কর্মী দিয়েই পুরো গাড়িটি পরিচালনা করা সম্ভব হবে। এতে যেমন শ্রম কমবে, তেমনই অল্প সময়ে অনেক বড় এলাকা পরিষ্কার করা যাবে।

Agnimitra Paul inaugurated Vacuum Cleaner Van
'ভ্যাকুয়াম ক্লিনার' ভ্যান উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল (ইটিভি ভারত)

সচেতনতার অভাবেই রাস্তা অপরিষ্কার হয়

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই পুর এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখতে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা। শুধু পরিকাঠামো উন্নয়ন নয়, সাধারণ মানুষের সচেতনতার উপরও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলতে বারবার আবেদন করা হলেও এখনও অনেকেই চলন্ত গাড়ি থেকে জলের বোতল, খাবারের প্যাকেট বা অন্যান্য আবর্জনা রাস্তায় ছুড়ে ফেলেন। এর ফলে শহরের প্রধান রাস্তাগুলি নোংরা হয়ে থাকে এবং শহরের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। তাই আগামী 1 সেপ্টেম্বর থেকে প্রকাশ্য রাস্তায় আবর্জনা ফেললে জরিমানা করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

পরীক্ষামূলক ভাবে চালু হল এই গাড়ি

অত্যাধুনিক ভ্যাকুয়াম ক্লিনার গাড়িটি উদ্বোধনের পর মন্ত্রী জানান, পরীক্ষামূলকভাবে আপাতত এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার গাড়িটি আসানসোলে চালু করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ভগৎ সিং মোড় থেকে বার্নপুর রোড, ভগৎ সিং মোড় থেকে গোপালপুর, সেনর‍্যালে রোড, আসানসোল বাজার-সহ শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কে নিয়মিত এই গাড়ি চলবে। রাস্তার উপর পড়ে থাকা আবর্জনা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ করে শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

অগ্নিমিত্রা পাল আরও জানান, এই প্রকল্প সফল হলে ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার গাড়ি কেনা হবে। ধাপে ধাপে পুরনিগম এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে এই ধরনের গাড়ি মোতায়েন করার পরিকল্পনাও রয়েছে। এতে শহরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা অনেক সহজ হবে বলে তাঁর দাবি।

এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন শহরবাসীর একাংশ। তাঁদের মতে, আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে রাস্তা পরিষ্কারের ব্যবস্থা চালু হওয়ায় শহরের পরিবেশ যেমন উন্নত হবে, তেমনই পরিচ্ছন্নতা রক্ষার কাজেও নতুন গতি আসবে। যদিও পুর প্রতিনিধিদের বক্তব্য, শুধু প্রশাসনের উদ্যোগ নয়, শহরকে পরিষ্কার রাখতে নাগরিকদেরও দায়িত্বশীল হতে হবে। সবাই সচেতন হলে এবং এই ধরনের প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে অতীতের অপরিচ্ছন্ন শহরের তকমা মুছে গিয়ে পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক শহর হিসেবে নতুন পরিচয় গড়ে তুলতে পারবে আসানসোল।

তবে সূত্র থেকে জানা গিয়েছে শুধুমাত্র আসানসোলেই নয় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এমন ধরনের আধুনিক গাড়ি প্রয়োগ করে রাজ্যকে জঞ্জাল মুক্ত করার চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার। এখন দেখার সরকারের এই উদ্যোগ কতটা সফল হয়।

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VACUUM CLEANER VAN
AGNIMITRA PAUL
VACUUM CLEANER VAN IN ASANSOL

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