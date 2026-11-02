কাদের হাতে থাকবে কালীপুজোয় মাইকে ঘোষণার দায়িত্ব ! কমিটিগুলিকে জানিয়ে দিলেন মন্ত্রী

কাদের হাতে থাকবে কালীপুজোয় মাইকে ঘোষণার দায়িত্ব ! কমিটিগুলিকে জানিয়ে দিলেন মন্ত্রী
Kali Puja 2026: মন্ত্রী জানান, আলাদা আলাদা করে বিসর্জন দেওয়া যাবে না । একদিনে সব প্রতিমা বিসর্জন দিতে হবে ।
Published : November 2, 2026 at 10:23 PM IST
জলপাইগুড়ি, 2 নভেম্বর: এবার আর কালীপুজোর মণ্ডপে যে কেউ মাইকে ঘোষণা করতে পারবেন না । চোরবাগানের দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে সোমবার কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে পুজো কমিটিগুলিকে । পুজো কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হাতেই থাকবে মাইক্রফোন । জলপাইগুড়িতে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ৷
তিনি বলেন, "পুজো মণ্ডপে যে কেউ মাইকে ঘোষণা করতে পারবেন না । পুজো কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বা পদাধিকারীরাই মাইকে ঘোষণা করবেন । এক্ষেত্রে সর্তক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে । চোরবাগানে মাইকে বিভ্রান্তিকর ঘোষণার ফলে একটা অরাজকতা হয়েছিল । দর্শনার্থীদের মধ্যে আতঙ্কিত ছড়াবে এরকম কোনও ঘোষণা করা যাবে না মণ্ডপ থেকে ।"
চোরবাগানের ঘটনা আর নয় !
দুর্গাপুজোয় উত্তর কলকাতার চোরবাগানে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে ৷ তাতে 19 জনের মৃত্যু হয় ৷ সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে কালীপুজো কিংবা ছটপুজোর সময় না ঘটে সেদিকে জোর দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে জলপাইগুড়ি জেলার কালীপুজো ও ছটপুজোর দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দীপক বর্মনকে ।
জেলাশাসক দফতরে বৈঠক
সোমবার সেই মোতাবেক রাজ্যের স্কুলশিক্ষামন্ত্রী জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের দফতরে বৈঠকে বসেন । তাঁর সঙ্গে ওই বৈঠকে ছিলেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক অদিতি চৌধুরী, জলপাইগুড়ি বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী, রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকার-সহ জেলার বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা । পুজো কমিটির প্রতিনিধিরাও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ।
কালীপুজোর বিসর্জন নিয়ে নির্দেশ
বৈঠক শেষে মন্ত্রী দীপক বর্মন বলেন, "আলাদা আলাদা করে বিসর্জন দেওয়া যাবে না । একদিনে সব প্রতিমা বিসর্জন দিতে হবে । পুজোর সময় পর্যাপ্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য । পুজো মণ্ডপে প্রবেশ ও বের হওয়ার পথ যাতে আলাদা থাকে, সেই বিষয়ে পুজো কমিটিগুলিকে অবগত করা হয়েছে ৷"
ছটপুজো নিয়ে বার্তা
অন্যদিকে তিনি জানান, জেলার ছট ঘাটগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া হবে । ছট পুজোকে কেন্দ্র করে ঘাটে নদীর জল বোল্ডার দিয়ে আটকানো যাবে না । বালি দিয়ে পুজোর জায়গা ঠিক করা যেতে পারে । মন্ত্রী আরও বলেন, "কৃত্রিমভাবে ভিড় বাড়ানো যাবে না । দর্শনার্থীরা যাতে ভালো করে মণ্ডপ দর্শন করতে পারেন সেটা দেখতে হবে । ছটপুজোর সময় দুর্ঘটনা যেন না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখা হচ্ছে ।"