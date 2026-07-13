চা বাগান শ্রমিকদের পিএফ-গ্র্যাচুইটি বকেয়া, টাকা মেটাতে মালিকদের কড়া নির্দেশ শ্রমমন্ত্রীর

চা বাগান শ্রমিকদের পিএফ-গ্র্যাচুইটি বকেয়া, টাকা মেটাতে মালিকদের কড়া নির্দেশ শ্রমমন্ত্রীর
উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা বাগান পুনরায় চালু করতে, শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের বকেয়া পিএফ-গ্র্যাচুইটির টাকা মেটানোর জন্য বাগান মালিকদের এক মাসের সময়সীমা বেঁধে দিলেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং।
Published : July 13, 2026 at 11:41 AM IST
শিলিগুড়ি, 13 জুলাই: উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় এবার বেনজিরভাবে কঠোর অবস্থান নিল রাজ্য সরকার। বন্ধ চা বাগান পুনরায় চালু করা এবং শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির টাকা মেটানোর জন্য বাগান মালিকদের স্পষ্ট এক মাসের সময়সীমা বা ‘আল্টিমেটাম’ দিলেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং।
রবিবার উত্তরকন্যায় একটি উচ্চপর্যায়ের মেগা প্রশাসনিক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি সাফ জানান, এই নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে বন্ধ বাগান না খুললে এবং শ্রমিকদের আইনি প্রাপ্য বুঝিয়ে না দিলে প্রশাসন আইনের শেষ সীমা পর্যন্ত যাবে, এমনকি প্রয়োজনে দোষী মালিকদের জেলেও যেতে হতে পারে।
চা বলয়ের এই গভীর সমস্যাটি খতিয়ে দেখতে এদিন উত্তরকন্যায় দফায় দফায় বৈঠক করেন মন্ত্রী। প্রথম দফায় তিনি চা শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে তাঁদের ক্ষোভ ও দাবির কথা শোনেন। এরপর দ্বিতীয় দফায় তিনি চা বাগান মালিকদের সংগঠনের সঙ্গে পৃথকভাবে মুখোমুখি বৈঠকে বসে সরকারের কড়া অবস্থান জানিয়ে দেন। এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশিথ প্রামাণিক, রাজ্যের অর্থ দফতরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন এবং উত্তরবঙ্গের প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা।
বৈঠক শেষে পূর্বতন সরকারের আমলের একটি বড় সড় দুর্নীতির দিকেও আঙুল তোলেন শ্রমমন্ত্রী। তিনি অভিযোগ করেন যে, অতীতে চা বাগানের জমি ‘টি-ট্যুরিজম’ বা চা পর্যটন-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের নামে অপব্যবহার করা হয়েছে। শ্রমিকদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কীভাবে এই জমির চরিত্র বদল করা হলো, তা সম্পূর্ণ খতিয়ে দেখে দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন।
অন্যদিকে, মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পাওয়ার পর এটাই ছিল অর্জুন সিং-এর প্রথম উত্তরবঙ্গ সফর। রবিবার দুপুরে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পা রাখতেই নতুন মন্ত্রীকে ঘিরে বিজেপি নেতা ও কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। বিমানবন্দরেই তাঁকে ফুলের স্তবক ও স্লোগানের মাধ্যমে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা।