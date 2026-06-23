আমি আসছি জেনেও বাজার পরিষ্কার হয়নি ! কাঁকুরগাছি বাজারে আবর্জনা দেখে ক্ষুব্ধ অগ্নিমিত্রা

আমি আসছি জেনেও বাজার পরিষ্কার হয়নি ! কাঁকুরগাছি বাজারে আবর্জনা দেখে ক্ষুব্ধ অগ্নিমিত্রা
বাজারের সাধারণ চলাচলের পথের বড় অংশই দখল করে রেখেছেন ব্যবসায়ীরা । এদিকে বাজারের বিভিন্ন কোণে ইঁদুরের উপদ্রব এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ !
Published : June 23, 2026 at 2:29 PM IST
কলকাতা,23 জুন: গড়িয়াহাট বাজার পরিদর্শনের সময় ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন । মঙ্গলবার উত্তর কলকাতার কাঁকুরগাছি ভিআইপি পুর বাজারে গিয়ে সেই একই চিত্র দেখে আরও একবার অসন্তোষ প্রকাশ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । বাজারের ভিতরে আবর্জনার স্তূপ, দখল হয়ে যাওয়া চলাচলের পথ, বেহাল শৌচালয় এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখে ক্ষুব্ধ মন্ত্রী সরাসরি আধিকারিকদের উদ্দেশে বলেন, "আমি আসছি জেনেও বাজারের ভিতর পরিষ্কার করেনি । কতটা বেপরোয়া মনোভাব হলে এমনটা করা যায় !"
মঙ্গলবার সকালে বাজার পরিদর্শনে গিয়ে ঢুকতেই কাদা, জল জমা এবং গর্তে ভরা রাস্তা চোখে পড়ে মন্ত্রীর । ভিতরে প্রবেশ করতেই সামনে আসে আরও উদ্বেগজনক ছবি । বাজারের সাধারণ চলাচলের পথের বড় অংশই দখল করে রেখেছেন ব্যবসায়ীরা । কোথাও ফল, সবজি কিংবা মাছ সংরক্ষণের বিশাল বাক্স, কোথাও আবার রাস্তার মাঝখানেই মালপত্র বা অন্যান্য সরঞ্জাম ফেলে রাখা হয়েছে । বাজারের বিভিন্ন কোণে ইঁদুরের উপদ্রব এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশও নজরে আসে মন্ত্রীর ।
এই পরিস্থিতি দেখে তিনি আধিকারিকদের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন । বাজারের অভ্যন্তরে পথচারীদের জন্য নির্দিষ্ট পথ খালি করতে পুলিশি হস্তক্ষেপেরও নির্দেশ দেন তিনি । পাশাপাশি বাজারের পিছনের অংশে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়ার কথাও জানান ।
মন্ত্রী নির্দেশ দেন, বাজারের একটি অংশে সাইকেল স্ট্যান্ড এবং অন্য অংশে কোল্ড স্টোরেজ তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে দ্রুত ডিপিআর (ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট) তৈরি করতে হবে । পাশাপাশি নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, জল জমার কারণ চিহ্নিতকরণ এবং বাজারের সামগ্রিক সংস্কারের রূপরেখাও তৈরি করার নির্দেশ দেন তিনি ।
পরিদর্শনের সময় বাজারের শৌচালয়ের বেহাল অবস্থা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন অগ্নিমিত্রা । আধিকারিকদের কাছে কারণ জানতে চাইলে তাঁরা জানান, যে সংস্থা সাফাইয়ের দায়িত্ব পেয়েছে, তাদের কর্মীরা নিয়মিত কাজ করেন না । এতে ক্ষুব্ধ হয়ে মন্ত্রী বলেন, "যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা কাজ না করে, তা হলে তাদের টেন্ডার বাতিল করে নতুন সংস্থাকে দায়িত্ব দিন ।"
বাজার চত্বরে অনুমতি ছাড়া লাগানো অসংখ্য হোর্ডিং এবং বিজ্ঞাপনও তাঁর নজরে আসে । এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, কর্পোরেশনকে নির্ধারিত রাজস্ব না দিয়ে কোনও বিজ্ঞাপন রাখা যাবে না । সব অবৈধ হোর্ডিং খুলে ফেলার নির্দেশ দেন তিনি ।
পরিদর্শনের শেষে অগ্নিমিত্রা বলেন, "খুব কষ্ট হচ্ছে বলতে, কিন্তু গত 50 বছরে এখানে কার্যত কোনও উন্নয়ন হয়নি । বাজারের ফ্লোর পরিষ্কার হয়নি, নিকাশি ব্যবস্থা সংস্কার হয়নি, ইঁদুরের উপদ্রব কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি । প্রায় প্রতিটি দোকান কমন প্যাসেজ দখল করে রেখেছে । বিদ্যুতের তারের অবস্থা যত্রতত্র ঝুলে থাকা জটলার মতো । গড়িয়াহাটের মতো এখানেও শৌচালয়ের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ।"
এ প্রসঙ্গে একাংশ দোকানদারের 'দায়িত্বজ্ঞান' নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অগ্নিমিত্রা ৷ হুঁশিয়ারির সুরে মন্ত্রী বলেন, "নিজের দোকান সুন্দর করে সাজিয়ে রাখবেন আর সামনে আবর্জনা ফেলে রাখবেন, তা হবে না । দোকানের সামনে ময়লা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট দোকানদারের কাছ থেকেই জরিমানা আদায় করা হবে । আর সাফাইয়ের কাজে যুক্তদের মধ্যে যারা কাজ করতে চান না, তারা অবসর নিয়ে নিন ।"
বাজারের যুগ্ম সম্পাদক রতন শীল স্বীকার করে নেন, "দোকানদারদের মধ্যে কিছু খারাপ অভ্যাস দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে । এটা 50 বছরের সমস্যা । অতীতে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নিলে পরিস্থিতি এতটা খারাপ হত না । তবে আজকের পরিদর্শনের পর মনে হচ্ছে প্রশাসন বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে । ফলে ধীরে ধীরে হলেও পরিবর্তন আসবে ।" একই সঙ্গে তিনি বলেন, বাজারের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি । জল জমার সমস্যা, শৌচালয়ের সংস্কার, নিয়মিত সাফাই এবং বৈদ্যুতিক লাইনের আধুনিকীকরণের মতো বিষয়গুলিতে পুর কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ করবে বলেই আশা করছেন ব্যবসায়ীরা ।
এখন দেখার, মন্ত্রীর পরিদর্শন এবং হুঁশিয়ারির পর বাজারের 'শ্রী' ফেরে কিনা ৷