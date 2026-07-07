বারুইপুরে অভিযুক্তকে বাঁচাননি, বরং ধরেছিলেন বিজেপি কর্মী শান্তনু ! সওয়াল অগ্নিমিত্রার
বারুইপুর-কাণ্ডে শান্তনু মণ্ডল নামে এক বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযুক্তকে বাঁচানোর অভিযোগ ওঠে৷ সেই অভিযোগ সত্য নয় বলেই দাবি পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের৷
Published : July 7, 2026 at 8:27 PM IST
কলকাতা, 7 জুলাই: বারুইপুরের ধর্ষণকাণ্ড নিয়ে যেন রাজনৈতিক চাপানউতোর থামছে না। বারুইপুর-কাণ্ডে আটক হয়েছিলেন শান্তনু মণ্ডল, যিনি বিজেপির কর্মী। এবার তাঁর পক্ষেই সওয়াল করলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি জানান, সংবাদমাধ্যমে শান্তনু বিরুদ্ধে ভুয়ো খবর রটানো হচ্ছে। শান্তনু বিজেপির কার্যকর্তা৷ শান্তনু কাউকে বাঁচাননি৷ বরং ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এই ঘটনায় মিছিল করা নিয়ে এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কটাক্ষ করেছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী।
এদিন অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ‘‘বারুইপুরের ধর্ষণের ঘটনায় সংবাদমাধ্যমের একাংশ ভুয়ো খবর রটিয়েছে।’’ তিনি দাবি করেন, আটক হওয়া শান্তনু বিজেপির কার্যকর্তা। শান্তনু কাউকে বাঁচাননি। শান্তনু অভিযুক্তকে ধরে বরং বলছিলেন - এটা একটা পিশাচ৷ এ এমন ঘটনা ঘটিয়েছিল। শান্তনু ওই অভিযুক্তকে ধরে থানায় নিয়ে যান৷ আর এটাই উল্টোভাবে সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করেছে বলে অগ্নিমিত্রার দাবি।
তিনি বলেন, ‘‘বিজেপিকে জড়িয়ে দিয়ে লাভ হবে না। মুখ্যমন্ত্রী (শুভেন্দু অধিকারী) শুধু ডায়লগ দিচ্ছেন না৷ তিনি অ্যাকশন নিয়ে দেখাচ্ছেন। 24 ঘণ্টার মধ্যে একজন বাদে সকলেই গ্রেফতার হয়েছে। কেউ রাজনীতি করার জন্য ডায়লগ দিতেই পারেন। মানুষ জানেন শুভেন্দু অধিকারীর সরকার কীভাবে কাজ করছে।’’
এদিকে এদিন বারুইপুরে নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে ঋতব্রত-পন্থী তৃণমূল। যে প্রতিনিধি দলে ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি দাবি করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশেই তাঁরা দেখা করতে এসেছেন। কাকলি ঘোষ দস্তিদারদের যে প্রতিনিধি দল গিয়েছিল, তারাও একই দাবি করেন। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ‘‘অসুবিধা কোথায়? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সবার। টিএমসি এ-রও মুখ্যমন্ত্রী, টিএমসি বি-এরও মুখ্যমন্ত্রী৷ বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী৷ সকলের মুখ্যমন্ত্রী। এটাতে তো কোনও অসুবিধা নেই।’’
এর পর রাজ্য়ের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রীর সংযোজন, ‘‘আমরা তো চাই যাঁরা ওখানে গিয়েছেন, তাঁরা যদি কোনও সমাধান দিতে পারেন রাজ্যকে ভালো করার, আইন-শৃঙ্খলা ভালো করার, আমরা বুদ্ধি নেব। ওখানে গিয়ে নোংরা রাজনীতি করার চেষ্টা করলে করতে দেব না।’’
অন্যদিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিছিল করবেন বলে কলকাতা হাইকোর্টের কাছে অনুমতি চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে৷ অগ্নিমিত্রা বলেছেন, ‘‘গণতান্ত্রিক অধিকার৷ মিছিল করতে কেউ বারণ করেননি। আদালত বলেছে আরও বেশি করে করুন। কিন্তু মিছিল করে উনি কতটা কাজের কাজ করছেন নাকি বিষয়টা ঘেঁটে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, সেটা বাংলার মানুষ জানেন। বাংলার মা-বোনকে নিয়ে তো 15 বছর তিনি কোনও মিছিল করেননি। উন্নাও নিয়ে করেছেন। বাংলার মা-বোনেদের নিয়ে করেননি। এখন উনি করছেন করতেই পারেন।’’