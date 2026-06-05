রাস্তায় যত্রতত্র ময়লা ফেললেই এবার জরিমানা, কবে থেকে? ঘোষণা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার

রাস্তায় যত্রতত্র ময়লা ফেললেই এবার জরিমানা, কবে থেকে? ঘোষণা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার
শহরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে রাজ্য সরকারের সহায়তায় একটি নতুন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার নাম 'স্বচ্ছ অ্যাপ' ।
Published : June 5, 2026 at 12:42 PM IST
আসানসোল, 5 জুন: শহরকে আবর্জনামুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে এবার কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য সরকার । আগামী 1 সেপ্টেম্বর থেকে রাস্তায় যেখানে-সেখানে ময়লা বা বর্জ্য পদার্থ ফেললে নাগরিকদের গুনতে হবে জরিমানা । আসানসোলে আয়োজিত একটি ডাস্টবিন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।
অগ্নিমিত্রা পাল জানান, শহরবাসীকে সচেতন করতে এবং নিজেদের অভ্যাস বদলে ফেলার জন্য আগামী তিনমাস সময় দেওয়া হচ্ছে । তিনমাস পর আর যত্রতত্র আবর্জনা ও ময়লা ফেলা যাবে না । বাজার এলাকা, বাসস্ট্যান্ড-সহ বিভিন্ন এলাকায় মানুষ যেখানে বেশি থাকে, সেখানে হাতের সামনেই মিলবে বিন বা আবর্জনা ফেলার পাত্র । বৃহস্পতিবার একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে এই 'অ্যাড মাই বিন' প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।
আইন মেনেই জরিমানা, নাগরিকদের সচেতন হওয়ার আহ্বান
মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, রাস্তায় ময়লা ফেলার বিরুদ্ধে আগে থেকেই আইন রয়েছে, সরকার নতুন করে কোনও আইন তৈরি করছে না । তবে 1 সেপ্টেম্বর থেকে সেই আইনের কঠোর প্রয়োগ শুরু হবে । জরিমানার টাকার অঙ্ক এখনও চূড়ান্ত না হলেও, আগামী তিনমাসের মধ্যে তা নির্ধারণ করা হবে ।
জনসাধারণের উদ্দেশে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "আমাদের সাফাই কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে শহর পরিষ্কার রাখছেন । ময়লা পরিষ্কার করা কারওরই ভালো লাগে না, কিন্তু পেটের দায়ে তাঁদের এই কাজ করতে হয় । তাই আমাদের উচিত দলগতভাবে কাজ করা । আমরা যদি রাস্তায় ময়লা না ফেলি, তবে শহরও পরিষ্কার থাকবে এবং তাঁদের কাজের বোঝাও হালকা হবে ।" তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বড়দের তুলনায় বর্তমান প্রজন্মের স্কুল-কলেজের সন্তানরা এই বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন ও সংবেদনশীল ।
2 ঘণ্টার মধ্যে দূর হবে আবর্জনা: চালু হয়েছে 'স্বচ্ছ' অ্যাপ
শহরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে রাজ্য সরকারের সহায়তায় একটি নতুন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করা হয়েছে, যার নাম 'স্বচ্ছ অ্যাপ' । সম্প্রতি কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার এবং রাজ্যের পুর নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের উপস্থিতিতে একটি বেসরকারি হোটেল থেকে এই অ্যাপটির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় । আসানসোলে এই অ্যাপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "রাজ্যের 128টি পুরসভা ও পুরনিগমের মধ্যে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে আসানসোল-সহ 10টি এলাকাকে বেছে নিয়ে এই কাজ শুরু হয়েছে ।
কীভাবে কাজ করবে এই অ্যাপ?
মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কথায়, "আপাতত শুধু অ্যান্ড্রয়েড ফোনেই এই অ্যাপটি ব্যবহার করা যাবে । রাস্তায় কোথাও আবর্জনা জমে থাকতে দেখলে নাগরিকরা অ্যাপের মাধ্যমে ছবি তুলে সাবমিট করতে পারবেন । অভিযোগ জমা পড়ার ঠিক 2 ঘণ্টার মধ্যে পুরনিগমের গাড়ি ও কর্মী গিয়ে সেই ময়লা পরিষ্কার করতে বাধ্য থাকবে । কাজ শেষ করার পর সাফাই কর্মী নিজে পরিষ্কার জায়গার ছবি তুলে অ্যাপে আপলোড করলেই কেবল সেই অভিযোগের 'উইন্ডো' বন্ধ হবে । ফলে কাজে কোনও ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ থাকবে না ।"
বেসরকারি উদ্যোগে বসছে আধুনিক ডাস্টবিন 'অ্যাড মাই বিন'
শহরের ব্যস্ততম এলাকাগুলোকে সচল ও পরিষ্কার রাখতে সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে আসানসোলে চালু হল 'অ্যাড মাই বিন' প্রকল্প । অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "এই প্রকল্পে সরকারের কোনও আর্থিক দায়বদ্ধতা বা খরচ নেই । প্রাথমিক পর্যায়ে রাজ্যের সাতটি বিধানসভা এলাকায় এই বিনগুলো বসানো হবে, যার মধ্যে আসানসোল অন্যতম । পরবর্তী সময়ে পুরো পশ্চিমবঙ্গে এই মডেলটি নিয়ে যাওয়া হবে ।"
তিনি আরও বলেন, "বাস স্ট্যান্ড ও রেল স্টেশন, স্থানীয় বাজার এলাকা বিভিন্ন স্কুলের সামনে এবং জনবহুল মোড় এই বিন লাগানো হবে । বিনগুলো রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়মিত পরিষ্কার করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থার । ফলে পুরনিগমের ওপর অতিরিক্ত কোনও কাজের চাপ পড়বে না ।"