বিশ্বভারতীতে প্রথম রাজ্যস্তরে বিশেষ ভাবে সক্ষম মহিলাদের সাঁতার প্রতিযোগিতা
কেউ দৃষ্টিহীন, কারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল । তবে মানসিক জোর ও বিশেষ প্রশিক্ষণের বলে ভর করে জলে দ্রুততার সঙ্গে সাঁতার কেটেছেন তাঁরা ৷
Published : July 1, 2026 at 5:40 PM IST
বোলপুর, 1 জুন: প্রথমবার রাজ্য মহিলা প্যারা-সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজিত হল বিশ্বভারতীতে ৷ রাজ্যের প্রায় 10টি জেলা থেকে 40 জন বিশেষ ভাবে সক্ষম প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন ৷ সম্ভবত পূর্ব ভারতে প্রথম রাজ্যস্তরে বিশেষ ভাবে সক্ষম মহিলাদের নিয়ে এই সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন বলে মনে করছেন কর্তৃপক্ষ । বিশ্বভারতীতে সাঁতার প্রশিক্ষণে আরও জোর দেওয়ার পাশাপাশি প্যারা-অ্যাথলেটিক শূন্যতা পূরণের প্রচেষ্টাতেই এই আয়োজন বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ।
বিশ্বভারতীর কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের কাছে এটা গর্বের বিষয় ৷ বিশেষ ভাবে সক্ষমদের নিয়ে সাঁতার প্রতিযোগিতা বিশ্বভারতীতে প্রথম । আমাদের সুইমিং পুলটা আন্তর্জাতিকমানের । আর তার সুফল পেলাম ৷ আমরা চাই এই পুল যথাযথ ভাবে ব্যবহার হোক । এটি শুধু বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্তদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বাইরের মানুষজনও ন্যূনতম খরচে এখানে সাঁতার শিখতে পারে । শীতকালে বন্ধ থাকত পুল, এবার থেকে আর থাকবে না, সেই ব্যবস্থাও করা হচ্ছে ৷"
'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীর শারীরশিক্ষা বিভাগের স্পোর্টস বোর্ডের সঙ্গে যৌথভাবে সিভিলিয়ান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (সিডাব্লুএফ) ও কমিউনিটি ক্যাটালিস্ট ফাউন্ডেশন (সিসিএফ) পূর্ব ভারতে প্রথম রাজ্য স্তরে বিশেষ ভাবে সক্ষম মহিলাদের নিয়ে সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে ৷ যা 'স্টেট উওমেন প্যারা সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপ 2026' নামে আয়োজিত ।
বীরভূম জেলার আশপাশের এলাকা ছাড়াও মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলি, 24 পরগনা-সহ রাজ্যের প্রায় 10টি জেলা থেকে 40 জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন ৷ কেউ দৃষ্টিহীন, কারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল । কিন্তু, মানসিক জোর ও বিশেষ প্রশিক্ষণের বলে ভর করে জলে দ্রুততার সঙ্গে সাঁতার কাটছেন তাঁরা ৷ আর পাঁচটা সাধারণ মানুষকে রীতিমতো হার মানাবে বিশেষ ভাবে সক্ষম এই মহিলারা ৷ সকাল থেকেই বিভিন্ন গ্রুপে ভাগে ভাগে শুরু হয় প্রতিযোগিতা ।
বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ বলেন, "প্রথমবার এই আয়োজনে ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে । বিশেষ ভাবে সক্ষম মহিলারা অংশ নিয়েছেন ৷ আগামীতে অন্যান্য রাজ্য থেকেও যাতে প্রতিযোগীরা আসতে পারেন, সেই চেষ্টা থাকবে আমাদের ৷ আরও বিস্তার কীভাবে করা যায় সেটাই ভাবা হবে ।"
প্রসঙ্গত, 2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো । তারপর থেকে একের পর এক অন্য ধরনের কর্মসূচি নিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । তারই একটি অঙ্গ হিসাবে এই প্রথম রাজ্যস্তরে বিশেষ ভাবে সক্ষম মহিলাদের নিয়ে সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে ।