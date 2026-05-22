মিড-ডে মিল রান্নায় তেল ও গ্যাস কম ব্যবহারের নির্দেশ রাজ্যের

স্কুল শিক্ষা দফতর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই নির্দেশ দিয়েছে৷

Directives on Cooking Mid Day Meal
মিড-ডে মিল রান্নায় তেল ও গ্যাস কম ব্যবহারের নির্দেশ
Published : May 22, 2026 at 8:50 PM IST

কলকাতা, 22 মে: রাজ্যের স্কুলগুলিতে পিএম পোষণ প্রকল্পের অধীনে মিড-ডে মিল রান্নায় ভোজ্য তেল ও এলপিজি-র ব্যবহার কমানোর নির্দেশ দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে জারি হওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে সমস্ত জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, জিটিএ-র শিক্ষা দফতরের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং কলকাতা প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে এই নির্দেশ কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে।

সম্প্রতি জারি হওয়া ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, মুখ্যসচিবের নির্দেশ অনুসারে রাজ্যের সমস্ত স্কুলকে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে পিএম পোষণ প্রকল্পের খাবার তৈরির সময় রান্নার তেল এবং এলপিজি-র খরচ কমানো যায়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। স্কুল শিক্ষা দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের সই করা ওই নোটিশ ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। তবে কীভাবে তেল ও গ্যাসের ব্যবহার কমানো হবে বা মেনুতে কোনও পরিবর্তন আনা হবে কি না, সে বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

নারায়ণ দাস বাঙ্গুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় বড়ুয়া বলেন, ‘‘আমাদের 750 জন ছাত্রের রান্না করতে প্রতিদিন 2 লিটার তেল লাগে। সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের গ্যাসের খরচ হয় ভাত করতে। বাকি সবজি গুলো করতে বেশি তেলের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সরকারের তরফে যে চাল দেওয়া হয়, তার গুণমান অতটাও ভালো নয়। আমরা রান্না হওয়ার 2 ঘণ্টা আগে চাল ভিজিয়ে রাখি। তাও চাল ফুটে ভাত হতে অনেকটাই সময় লেগে যায়। সেই কারণে শুধুমাত্র ভাতের জন্য গ্যাসের খরচ অনেকটাই হয়।’’

কলেজিয়াম অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার্স অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেসেস-এর সম্পাদক সৌদীপ্ত দাস জানান, যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় মিড ডে মিলের জন্য সেই অর্থের কথা মাথায় রেখেই সব খরচ করা হয়। তার বেশি ব্যবহার করার জায়গায়ই থাকে না। কোনও সময়ই বেশি বা অপ্রয়োজনীয় কিছু ব্যবহার করা হয় না। ফলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগে থেকেই স্কুলে সেই নিয়ম পালন করে আসছে। কিন্তু যে চাল ব্যবহার করা হয়, সেটা একটু মোটা। তাই ওটা ফুটতে একটু বেশি সময় লাগে।

প্রসঙ্গত, গত 2024-এর 27 নভেম্বর কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতরের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়, মিড ডে মিলের বরাদ্দ প্রাথমিকে 74 পয়সা এবং উচ্চ প্রাথমিকে 1 টাকা 12 পয়সা বাড়ানো হচ্ছে। যার ফলে প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের মাথাপিছু মিড ডে মিলের জন্য বরাদ্দ হয়েছে 6 টাকা 19 পয়সা, যার মধ্যে কেন্দ্র দেবে 3 টাকা 71 পয়সা।

এরপর ডিসেম্বরে ফের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর জানায়, তারা দেবে মাথাপিছু 2 টাকা 48 পয়সা। ফলে উচ্চ প্রাথমিক অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের মাথাপিছু বরাদ্দ হয়েছে 9 টাকা টাকা 29 পয়সা। এর মধ্যে কেন্দ্র দেবে 5 টাকা 57 পয়সা এবং রাজ্য দেবে 3 টাকা 72 পয়সা।

