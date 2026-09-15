অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে জোর ! নিরাপত্তায় কড়া নজর, নতুন নীতি আনছে রাজ্য

অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে জোর ! নিরাপত্তায় কড়া নজর, নতুন নীতি আনছে রাজ্য
Adventure Sports and Strict Safety: রাজ্যের লক্ষ্য, অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসকে শুধু বিনোদন বা পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত না-রেখে সংগঠিত ক্রীড়া হিসেবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ।
Published : September 15, 2026 at 7:25 PM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: পাহাড়ের খাঁজে রোমাঞ্চ, নদীর স্রোতে রাফটিং কিংবা কঠিন ভূপ্রকৃতিতে পর্বতারোহণ- রাজ্যে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের জনপ্রিয়তা বাড়ছে । বাড়ছে তরুণ প্রজন্মের আগ্রহও । কিন্তু রোমাঞ্চের সঙ্গে ঝুঁকিও যে বাড়ছে, অতীতের একাধিক দুর্ঘটনা সেই বার্তা দিয়েছে । তাই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসকে আরও জনপ্রিয় করার পাশাপাশি প্রতিযোগীদের নিরাপত্তায় এবার জোর দিতে চাইছে রাজ্য সরকার । ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর এই জন্যই নতুন অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস পলিসি আনার উদ্যোগ নিয়েছে ।
নতুন নীতিতে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের পরিকাঠামো ও আয়োজনের পাশাপাশি নিরাপত্তাবিধিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে । কোন ধরনের খেলায় কী কী সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন, অংশগ্রহণকারীদের জন্য কী ধরনের নিরাপত্তা সরঞ্জাম বাধ্যতামূলক হবে, প্রশিক্ষক ও আয়োজকদের দায়িত্ব কতটা - এই ধরনের বিষয়গুলিকে নীতির আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে । অতীতে রিভার রাফটিং, পর্বতারোহণের মতো অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে দুর্ঘটনার ঘটনা সামনে এসেছে । সেই অভিজ্ঞতা থেকেই ঝুঁকি কমাতে আগেভাগে নির্দিষ্ট বিধি তৈরি করতে চাইছে সরকার ।
রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খান বলেন, "রাজ্যে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি । এর জন্যই একটি নতুন অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস পলিসি আনা হচ্ছে । এই ধরনের খেলাকে উৎসাহিত করতে নির্দিষ্ট কিছু সুরক্ষা বিধি থাকা প্রয়োজন । তাই আমাদের এই নতুন নীতিতে অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ।"
রাজ্যের লক্ষ্য, অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসকে শুধু বিনোদন বা পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত না রেখে সংগঠিত ক্রীড়া হিসেবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । তবে সেই প্রসারে যাতে নিরাপত্তার প্রশ্নটি পিছিয়ে না যায়, নতুন নীতিতে সেটিই হবে অন্যতম প্রধান বিষয় ।
অন্যদিকে, রাজ্যের তরুণ প্রজন্মকে জাতীয় স্তরের বিভিন্ন কর্মসূচিতে আরও বেশি করে যুক্ত করার উদ্যোগও নিয়েছে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর । আগামী 2027 সালের 'বিকশিত ভারত ইয়ং লিডারস ডায়লগ' বা VBYLD-তে রাজ্যের যুবসমাজকে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী ।
জাতীয় যুব উৎসবের অঙ্গ হিসাবে আয়োজিত হতে চলা এই সর্বভারতীয় কর্মসূচির মূল অনুষ্ঠান হবে আগামী 10 থেকে 12 জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে । 15 থেকে 29 বছর বয়সি যুবক-যুবতীরা এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবেন । আগ্রহীদের 'মাই ভারত' পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করতে হবে ।
এই কর্মসূচিতে তরুণদের জন্য একাধিক বিভাগ রাখা হয়েছে । 'বিকশিত ভারত চ্যালেঞ্জ'-এর আওতায় থাকছে কুইজ, প্রবন্ধ লেখা এবং প্রেজেন্টেশন । পাশাপাশি রয়েছে সাংস্কৃতিক বিভাগ বা 'কালচারাল ট্র্যাক', 'ডিজাইন ফর ভারত', 'হ্যাক ফর সোশ্যাল কজ', 'ইয়ুথ অন্ত্রেপ্রেনিয়র্স চ্যালেঞ্জ' এবং 'যুব সংসদ' ।
ক্রীড়া দফতরের বক্তব্য, শুধু খেলাধুলোর ক্ষেত্রেই নয়, নেতৃত্ব, সৃজনশীলতা, প্রযুক্তি, উদ্যোগ এবং সামাজিক ভাবনার ক্ষেত্রেও রাজ্যের তরুণ প্রতিভাকে সামনে আনা প্রয়োজন । জাতীয় স্তরের এই কর্মসূচিতে বেশি সংখ্যক যুবক-যুবতীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তাই প্রচারেও জোর দেওয়া হচ্ছে ।
এক দিকে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে তরুণদের আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে নতুন ক্ষেত্র তৈরি, অন্য দিকে জাতীয় মঞ্চে রাজ্যের যুব প্রতিভাকে তুলে ধরা, দুই দিকেই এগোতে চাইছে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর । তবে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের ক্ষেত্রে সরকারের বার্তা স্পষ্ট- রোমাঞ্চ থাকবে, ঝুঁকি নয় ।