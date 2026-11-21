এশিয়ার বৃহত্তম ফুলবাজারের ভোলবদলের উদ্যোগ ! শুরু ব্যবসায়ীদের তথ্য সংগ্রহের কাজ
State initiates transformation of Mallickghat: পুনর্বাসন থেকে হিমঘর, বৈঠকে একাধিক প্রস্তাব ! সংস্কারের কাজে নামার আগে বাজারের প্রকৃত ব্যবসায়ী ও হকারদের তালিকা তৈরির প্রক্রিয়াও চলছে।
Published : November 21, 2026 at 5:12 PM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: ঐতিহ্যের মল্লিকঘাট ফুলবাজারের এবার খোলনলচে বদলাতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার । বছরের পর বছর ধরে পরিকাঠামোর অভাব, জীর্ণ কাঠামো, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকার অভিযোগ উঠেছে এশিয়ার বৃহত্তম এই ফুলবাজারকে ঘিরে । অথচ প্রতিদিন কয়েক হাজার ব্যবসায়ী ও হকারের জীবিকা নির্ভর করে এই বাজারের উপর । পুজো-পার্বণ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে ফুল সরবরাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এই বাজার । সেই ঐতিহ্য ও বাণিজ্যিক গুরুত্বকে মাথায় রেখেই এবার এই ঘাটকে আধুনিক পরিকাঠামোয় সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা করছে রাজ্য ।
শুক্রবার কলকাতা পুরনিগমে এ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় । সেখানে উপস্থিত ছিলেন উদ্যানপালন মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী, স্থানীয় বিধায়ক বিজয় ওঝা এবং কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে । এ ছাড়াও কলকাতা বন্দর, কলকাতা পুলিশ, দমকল-সহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার আধিকারিকরা বৈঠকে যোগ দেন । প্রাথমিক পর্যায়ে বাজার সংস্কারের রূপরেখা, ব্যবসায়ীদের অস্থায়ী পুনর্বাসন এবং ভবিষ্যতে স্থায়ী মার্কেট তৈরির বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে ।
বৈঠক শেষে মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী জানান, ঐতিহ্যবাহী এই ফুলবাজারের সংস্কার প্রয়োজন । কীভাবে সেই কাজ করা হবে, কোন সংস্থা কী দায়িত্ব পালন করবে, তা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে । বিধায়ক বিজয় ওঝার কথায়, "মল্লিকঘাট ফুলবাজার রাজ্যের গর্ব । অথচ এত বড় একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্রের ন্যূনতম পরিকাঠামোও নেই । তাই বাজারের সামগ্রিক উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি ।"
গঙ্গার পাড় লাগোয়া এই বাজারে প্রতিদিন বসে কয়েক হাজার ফুলের দোকান ও অস্থায়ী ডালা । রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যবসায়ীরা ফুল নিয়ে আসেন । রয়েছেন প্রায় 450 থেকে 500 জন স্থায়ী দোকানদার । পাশাপাশি 1300 থেকে 1500 জন অস্থায়ী হকার প্রতিদিন ডালা সাজিয়ে ব্যবসা করেন । কিন্তু এত বড় বাজারে নেই পর্যাপ্ত হিমঘর, আধুনিক শৌচালয় কিংবা গাড়ি রাখার ব্যবস্থা । ফুল ব্যবসায়ীদের জন্য নেই উপযুক্ত সংরক্ষণ পরিকাঠামো । শ্রমিক ও হকারদের বিশ্রামের জন্যও পর্যাপ্ত জায়গা নেই । ফলে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ ফুল নষ্ট হয় । আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয় ব্যবসায়ীদের ।
বাজারের পরিকাঠামো উন্নত হলে সেই সমস্যার অনেকটাই সমাধান সম্ভব বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা । বিশেষ করে হিমঘর তৈরি হলে দীর্ঘক্ষণ ফুল সতেজ রাখা যাবে । পাশাপাশি উন্নত নিকাশি, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, শৌচালয়, পার্কিং এবং শ্রমিকদের বিশ্রামাগার তৈরি হলে ব্যবসার পরিবেশও বদলাবে ।
প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রায় 34 একর জমিতে নতুন করে ফুলবাজার গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে । সেই জমি দেওয়ার কথা কলকাতা বন্দরের । বাজারের স্থায়ী ও অস্থায়ী ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের বিষয়টিও আলোচনায় উঠে এসেছে । ইতিমধ্যেই স্থায়ী দোকানদার ও অস্থায়ী হকারদের পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য, আধার কার্ড-সহ প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে প্রশাসন । ফলে সংস্কারের কাজে নামার আগে বাজারের প্রকৃত ব্যবসায়ী ও হকারদের তালিকা তৈরির প্রক্রিয়াও চলছে ।
মল্লিকঘাট ফুলবাজারের বাণিজ্যিক গুরুত্বও যথেষ্ট। প্রতিদিন এখানে আনুমানিক 4.5 কোটি থেকে 5 কোটি টাকার ব্যবসা হয় । পুজো এবং বিভিন্ন উৎসবের মরশুমে সেই অঙ্ক বেড়ে দৈনিক 8-9 কোটি টাকায় পৌঁছে যায় । ফলে এই বাজারের সঙ্গে শুধু কয়েক হাজার মানুষের রুজি-রোজগার নয়, জড়িয়ে রয়েছে রাজ্যের ফুলচাষ ও ফুলের বাণিজ্যের একটা বড় অংশ ।
মল্লিকঘাট ফুল ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির সদস্য বাদল দাস জানান, আগের সরকারও বাজার সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছিল । কিন্তু অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল । এবারও ঠিক কী ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় । তবে প্রশাসনের তরফে ব্যবসায়ী ও হকারদের পরিচয়পত্র-সহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । তাঁর কথায়, "বাজারের পরিকাঠামো উন্নত হলে ব্যবসায়ীরা সকলেই উপকৃত হবেন ।"
তবে সংস্কারের সময় কয়েক হাজার ব্যবসায়ী ও হকারের জীবিকা কীভাবে সুরক্ষিত রাখা হবে, তাঁদের অস্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কোথায় হবে এবং নতুন বাজারে স্থায়ী জায়গা পাওয়ার ক্ষেত্রে কী নীতি নেওয়া হবে, সেই প্রশ্নগুলিও গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, মল্লিকঘাটের সংস্কার শুধু একটি বাজারের সৌন্দর্যায়ন নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে কয়েক হাজার পরিবারের আর্থিক ভবিষ্যৎ । তাই আধুনিক পরিকাঠামোর পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রেখেই প্রকল্প বাস্তবায়ন করাই এখন রাজ্যের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ।