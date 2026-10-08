পর্যটনের নতুন ঠিকানা খুঁজতে আলিপুরদুয়ারে মহাগুরু ! চষে বেড়ালেন একাধিক স্থান

পর্যটনের নতুন ঠিকানা খুঁজতে আলিপুরদুয়ারে মহাগুরু ! চষে বেড়ালেন একাধিক স্থান
Mithun Chakraborty: রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাঁও থেকে বনদফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকও করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উপদেষ্টা মিঠুন চক্রবর্তী ৷
Published : October 8, 2026 at 6:55 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 8 অক্টোবর: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে পর্যটনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে জেলায় জেলায় সফর শুরু করেছেন রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উপদেষ্টা মিঠুন চক্রবর্তী । আর সেই সফরের প্রথম পর্বেই আলিপুরদুয়ারের পর্যটন সম্ভাবনাকে সামনে রেখে মাঠে নামলেন মহাগুরু ।
রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উপদেষ্টা হওয়ার পর প্রথমবার আলিপুরদুয়ারে এলেন মিঠুন চক্রবর্তী । বুধবার রাতে হাসিমারার কাছে মালঙ্গি লজে রাত্রিবাস করেন তিনি । এরপর বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জেলার একাধিক পর্যটনস্থল ঘুরে দেখেন ৷ পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন ও বনদফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন মহাগুরু ।
আলিপুরদুয়ারকে আগামিদিনে একটি বড় পর্যটন হাব হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের । সেই লক্ষ্যেই জেলার কোথায় কী ধরনের পর্যটন পরিকাঠামো রয়েছে, কোথায় উন্নয়নের প্রয়োজন, পর্যটকদের জন্য কী কী সুবিধা বাড়ানো যায় - সরাসরি এলাকায় গিয়ে তারই খোঁজ নিচ্ছেন মিঠুন ।
এদিন কুমারগ্রাম ব্লকের ভুটানঘাট এলাকায় পৌঁছন তিনি । সেখানে জঙ্গল সাফারিও করেন । তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওঁরাও, বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মিঠু দাস-সহ বনদফতরের আধিকারিকরা । ভুটানঘাটে বনমন্ত্রী ও বনদফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকও করেন মিঠুন । এলাকার পর্যটন সম্ভাবনা, বনভিত্তিক পর্যটন এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে এদিন আলোচনা হয় ।
ভুটানঘাট ঘুরে মিঠুনের মুখেও শোনা যায় প্রশংসা ৷ তিনি বলেন, "এই এলাকা ঘুরে গেলাম, খুব সুন্দর জায়গা ।" পরবর্তীতে সেখান থেকে চলে যান কালচিনি ব্লকের পোরো পর্যটন কেন্দ্রে ৷ সেখানে পৌঁছে আদিবাসী জনজাতিদের উদ্দেশে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, "যা যা চাই জানাবেন সব ব্যবস্থা করা হবে ।" সেখানে সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওঁরাও, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা । তবে শুধু পর্যটন নয়, নতুন দায়িত্ব নিয়েও এদিন স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন মহাগুরু । তাঁর কথায়, "গত 15 বছরে আগের সরকারের আমলে যা যা নোংরামো হয়েছে, তা পরিষ্কার করাই প্রথম লক্ষ্য ।"
আলিপুরদুয়ারের পর্যটন সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা থেকে শুরু করে প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের বার্তা দুই দিকেই এদিন সরব রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উপদেষ্টা মিঠুন চক্রবর্তী । এখন দেখার, মিঠুনের এই পর্যটন পরিদর্শনের পর আলিপুরদুয়ারের পর্যটন মানচিত্রে কতটা পরিবর্তন আসে ।