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কেন্দ্রের 'ভব্য' প্রকল্পে সামিল হতে জোড়া জমি চিহ্নিত রাজ্যের, 15 অগস্টের পরেই নতুন শিল্পনীতি

'ভব্য' প্রকল্পকে হাতিয়ার করতে চাইছে নবান্ন। এই প্রকল্পে শামিল হতে নদিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে দু'টি বড় মাপের জমি চিহ্নিত করল রাজ্যের শিল্প দফতর।

CENTRES BHAVYA SCHEME
শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2026 at 3:18 PM IST

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কলকাতা, 9 অগস্ট: ​রাজ্যে শিল্পের প্রসারে এবার কেন্দ্রীয় সরকারের 'ভারত ঔদ্যোগিক বিকাশ যোজনা' বা 'ভব্য' প্রকল্পকে হাতিয়ার করতে চাইছে নবান্ন। পূর্বতন সরকারের আমলে কোনও পরিকাঠামো তৈরি হয়নি বলে অভিযোগ নয়া প্রশাসনের। সেই বাধা টপকেই এই প্রকল্পে সামিল হতে নদিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে দু'টি বড় মাপের জমি চিহ্নিত করল রাজ্যের শিল্প দফতর। পাশাপাশি, আগামী 15 অগস্টের পরেই রাজ্যের নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হতে পারে।

​সম্প্রতি সংসদে ভব্য প্রকল্প নিয়ে রাজ্যের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়ে। সংবাদমাধ্যমে তা নিয়ে তরজাও শুরু হয়। এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট করলেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তাপস রায়। রাজ্যের সংবাদমাধ্যমের কাছে ইতিবাচক সহযোগিতার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, "আমি আমার মিডিয়া বন্ধুদের করজোড়ে বলব যে আপনারা দয়া করে আমাদের একটু সহযোগিতা করুন। বাংলার ভালো চাইলে আপনারা একটু হাত বাড়িয়ে দিন।"

​গত 3 জুলাই দিল্লিতে বাণিজ্য ভবনে ভব্য প্রকল্প নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানে রাজ্যের শিল্প দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বন্দনা যাদব উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পে আবেদন জমার সময়সীমা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়েছে কেন্দ্র। তবে গত 24 জুলাই চিঠি দিয়ে রাজ্য কেন্দ্রকে জানিয়ে দিয়েছে যে, অগস্টের মধ্যেই তারা ডিপিআর জমা দেবে।

​এই প্রকল্পে আবেদনের অন্যতম শর্ত হল, নিষ্কণ্টক এবং ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পন্ন অন্তত 100 একর সরকারি জমি থাকতে হবে। শিল্পমন্ত্রী জানান, রাজ্যে এমন জমির অভাব রয়েছে। তা সত্ত্বেও নদিয়ার ধুবুলিয়ায় 118.5 একর জমি চিহ্নিত হয়েছে। এটি আগে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধীনে ছিল। অন্যদিকে, পশ্চিম বর্ধমানের ঢাকেশ্বরী কটন মিলের 193.29 একর জমির মধ্যে 148.61 একর জমি এই প্রকল্পের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে।

প্রকল্পের রূপায়ণে দেরি হওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন মন্ত্রী। তিনি জানান, ডিপিআর বা সবিস্তার প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু রাজ্যে ডিপিআর তৈরির জন্য নির্দিষ্ট কোনও সংস্থাই ছিল না। নতুন করে টেন্ডার ডেকে সংস্থা নিয়োগ করতে হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, "ডিপিআর ছাড়া, ন্যূনতম 100 একর জমির শর্ত পূরণ না-করে প্রস্তাব পাঠালে কি সেটা গ্রহণযোগ্য হবে ? তাই একটু সময় লাগছে। তবে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে আমাদের দফতর যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ করছে।"

পূর্বতন সরকারকে এদিন কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন শিল্পমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, গত 15 বছরে রাজ্যে নতুন কোনও শিল্প পার্ক হয়নি। যেগুলি হয়েছিল সেখানেও ন্যূনতম পরিকাঠামো নেই। তিনি বলেন, "ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি, ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস, ইনসেনটিভ বা সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম আগের সরকারের কাছ থেকে আমরা কিছুই পাইনি। আমাদের শূন্য থেকে শুরু করতে হচ্ছে।" ​

এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রের মোট বরাদ্দ 33 হাজার 660 কোটি টাকা। রাজ্য চাইছে সেই তহবিলের একটি বড় অংশ বাংলার শিল্পের জন্য নিয়ে আসতে। আগামী 11 অগস্ট সকাল এগারোটায় শিল্পপতি ও স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বৈঠকে বসছে সরকার। এরপর 15 অগস্টের পর রাজ্যের নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গেও রাজ্যের ইতিবাচক আলোচনা চলছে। ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আইনি জটিলতা সরিয়ে রেখে অটোমোবাইলের পাশাপাশি, তাদের অন্যান্য ব্যবসাকেও রাজ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে নবান্ন।

TAGGED:

15 অগস্টের পরেই নতুন শিল্পনীতি
ভারত ঔদ্যোগিক বিকাশ যোজনা
INDUSTRY MINISTER TAPAS ROY
WEST BENGAL GOVERNMENT
CENTRES BHAVYA SCHEME

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