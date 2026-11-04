সরকারি কর্মীদের জন্য সুখবর ! দু’চাকা কেনার ঋণে বড় ছাড় নবান্নর

সরকারি কর্মীদের জন্য সুখবর ! দু’চাকা কেনার ঋণে বড় ছাড় নবান্নর
Loans for Government Employees: বাইক, স্কুটার, মোপেড কিংবা ব্যাটারিচালিত ইলেকট্রিক দু’চাকা গাড়ি কেনায় সরকারি কর্মীদের জন্য ঋণের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি করল রাজ্য ৷
Published : November 4, 2026 at 5:57 PM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য উৎসবের মরশুমে সুখবর শোনাল নবান্ন । মোটর সাইকেল, স্কুটার, মোপেড কিংবা ব্যাটারিচালিত ইলেকট্রিক দু’চাকা গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে সরকারি ঋণের ঊর্ধ্বসীমা অনেকটাই বাড়ানো হল ।
অর্থ দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, বাজারে যানবাহনের মূল্যবৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক স্কুটার বা ই-বাইক কেনায় সরকারি কর্মীদের উৎসাহ দিতে বিশেষ আর্থিক সুবিধা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে এই নির্দেশে । অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পিকে মিশ্রের স্বাক্ষর করা এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
অর্থ দফতরের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সাধারণ পেট্রলচালিত মোটর সাইকেল বা স্কুটার কেনার জন্য প্রথম দফায় সর্বোচ্চ 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ মিলবে । তবে কর্মীর পাঁচ মাসের মূল বেতন কিংবা গাড়ির মূল্যের মধ্যে যেটি কম হবে, সেই অঙ্কের টাকাই ঋণ হিসেবে পাওয়া যাবে । দ্বিতীয়বার এমন গাড়ি কিনতে চাইলে সর্বোচ্চ 90 হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ মিলবে ।
পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক যানের ক্ষেত্রে এই আর্থিক সহায়তার অঙ্ক আরও বেশি । প্রথমবার ইলেকট্রিক দু’চাকা কিনলে কর্মীরা সর্বোচ্চ 1 লক্ষ 50 হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন । সে ক্ষেত্রে তাঁদের ছ’মাসের মূল বেতন কিংবা গাড়ির দামের মধ্যে যেটি কম, সেই অর্থ মঞ্জুর করা হবে । দ্বিতীয় দফায় ই-বাইক কেনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ রাখা হয়েছে 90 হাজার টাকা ।
এই সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কর্মচারীদের যোগ্যতার মাপকাঠি স্পষ্ট করে দিয়েছে অর্থ দফতর । রোপা 2019 অনুযায়ী যাঁদের মূল বেতন অন্তত 25 হাজার 700 টাকা বা তার বেশি, কেবল তাঁরাই এই ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন । ঋণের টাকা শোধ করার প্রক্রিয়াটিও কর্মীদের সুবিধার্থে সহজ রাখা হয়েছে ।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ঋণের আসল টাকা সর্বোচ্চ 60টি মাসিক কিস্তিতে বেতন থেকে কাটা যাবে । এর পর বাকি থাকা সুদের টাকা পরবর্তী সর্বোচ্চ 20টি কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবেন সংশ্লিষ্ট কর্মী । তবে একবার ঋণ নেওয়ার পর সেই টাকা এবং সুদ পুরোপুরি পরিশোধ হওয়ার অন্তত তিন বছর না পেরোলে দ্বিতীয়বারের জন্য কোনও ঋণ মিলবে না ।
একই সঙ্গে ঋণ পরিশোধে গাফিলতি রুখতে কড়া নিয়মের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে অর্থ দফতর । সময়ে কিস্তির টাকা না মেটালে অন্তত আট শতাংশ হারে চক্রবৃদ্ধি চক্রে জরিমানামূলক সুদ চাপানো হতে পারে । তবে প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা কমাতে ঋণ মঞ্জুরের প্রক্রিয়ায় বড়সড় বদল এনেছে রাজ্য সরকার । নবান্ন সূত্রের খবর, এতদিন এই ফাইল অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন দফতর ঘুরে শেষ পর্যন্ত অর্থ দফতরে পাঠাতে হত । ফলে দীর্ঘ সময় অপচয় হত । নতুন নিয়মে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দফতরকেই সরাসরি এই ঋণ মঞ্জুর করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । এর ফলে আবেদন জমা পড়ার পর অনেক কম সময়ের মধ্যেই কর্মীরা তাঁদের গাড়ি কেনার টাকা হাতে পেয়ে যাবেন ।
নবান্নর এই পদক্ষেপকে সরকারি কর্মচারীদের বড় অংশ ইতিবাচক বলেই মনে করছে । প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, “বাজারে জ্বালানি তেলের দাম যে জায়গায় পৌঁছেছে, তাতে পরিবেশবান্ধব ই-বাইক ব্যবহারে কর্মীদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন । সেই কথা বিবেচনা করেই সাধারণ বাইকের তুলনায় ইলেকট্রিক গাড়ির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।”
সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, কর্মীর চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার আগেই যাতে সুদ-সহ সম্পূর্ণ ঋণ আদায় সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করার দায় মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের । পাশাপাশি গাড়ি কেনার পর সেটিকে সরকারি নিয়মে বন্ধক রাখার সমস্ত আনুষ্ঠানিকতাও দ্রুত শেষ করতে হবে । সবমিলিয়ে নতুন এই ব্যবস্থায় খুশি রাজ্য প্রশাসনের নিচুতলার কর্মীরা ।
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