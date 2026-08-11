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নবান্নে শিল্পপতিদের নিয়ে ম্যারাথন বৈঠক, লক্ষ্য বাস্তব সমস্যা সমাধানে নয়া শিল্পনীতি গঠন

নবান্নের এই বৈঠকে রাজ্যের শিল্প, অর্থ, শ্রম এবং পর্যটন দফতরের মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন । ছিলেন শীর্ষ আমলারাও ।

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নবান্নে শিল্পপতিদের নিয়ে ম্যারাথন বৈঠক (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 11, 2026 at 4:29 PM IST

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কলকাতা, 11 অগস্ট: ​নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে রাজ্যের জন্য একটি নয়া শিল্পনীতি তৈরি করতে চাইছে । সেই শিল্পনীতি গঠন করা নিয়েই এবার শিল্পপতি ও বণিক সভাগুলির সঙ্গে নবান্ন সভাঘরে এক দীর্ঘ বৈঠক সারল রাজ্য প্রশাসন । উদ্দেশ্য, নতুন শিল্পনীতি চূড়ান্ত করার আগে সরাসরি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের অভাব-অভিযোগ ও বাস্তবসম্মত পরামর্শ শোনা । নবান্নের এই বৈঠকে রাজ্যের শিল্প, অর্থ, শ্রম এবং পর্যটন দফতরের মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন । ছিলেন শীর্ষ আমলারাও । প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলা এই আলোচনাকে অত্যন্ত ইতিবাচক বলে দাবি করেছেন রাজ্যের মন্ত্রীরা ।

শিল্প নিয়ে খোলামেলা আলোচনা

​শিল্পনীতি তৈরির আগে এমন খোলামেলা আলোচনা অত্যন্ত জরুরি ছিল বলে জানান শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় । যাঁরা শিল্প গড়বেন, তাঁদের সমস্যার কথা তাঁদের মুখ থেকেই শোনা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি ।

শিল্পমন্ত্রী এদিন বলেন, "সবটাই পজিটিভ, প্রায় তিন ঘণ্টা মিটিং হল । এটা করতে হয় । ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি, আমাদের যেটা হচ্ছে, তার আগে স্টেকহোল্ডারস অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিজনেস লিডারস, এন্টারপ্রেনারস - এঁদের মতামত নিতে হয় । তাই আমরা তাঁদের সকলের সঙ্গে কথা বললাম । সেখানে আমি ছিলাম, ফিনান্স মিনিস্টার ছিলেন, লেবার মিনিস্টার ছিলেন, ট্যুরিজম মিনিস্টার ছিলেন, চিফ সেক্রেটারি, অ্যাডভাইজার টু অনারেবল সিএম, ফিনান্স সেক্রেটারি, ইন্ডাস্ট্রি সেক্রেটারি, ল্যান্ড সেক্রেটারি, এমএসএমই সেক্রেটারি, এঁরাও সকলে ছিলেন ।"

তিনি আরও জানান, "প্রত্যেকের কথা শোনা হয়েছে এবং তাঁদের ভিউ, তাঁরা যেটা চাইছেন, কারণ তাঁদের থেকে তো ভালো কেউ জানবে না যে কী কী সমস্যা তাঁদের ফেস করতে হচ্ছে এবং কোন কোন জিনিসগুলো না থাকলে বা না হলে তাঁদের চলবে না ৷ আমাদের তো একেবারে প্রথম থেকেই শুরু করতে হচ্ছে । সুতরাং আমরা সেগুলো শুনলাম শুধু না, আমরা সকলে সেগুলোকে নোটও নিলাম । এবার সেগুলো ইনকর্পোরেটেড হবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসিতে ।"

অতীতে শুধু নাচ-গান হতো

​অতীতে শিল্পের বৈঠকে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট হতো বলে এদিন নাম না-করে কটাক্ষ করেন শিল্পমন্ত্রী । এই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি যে সম্পূর্ণ আলাদা, তা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, "এই সরকারের সমস্ত পদক্ষেপই সদর্থক হবে । এই সরকার এমন কিছু করবে না । যেমন আমি শুনতাম নাকি এই ধরনের মিটিং কখনও হয়নি, কখনও যদি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের ডাকা হতো তাহলে তাঁদেরকে গান টান গাইতে হতো, সেটাও কথাবার্তা হল । তাঁদের সঙ্গে অন্য কোনও কিছু কথা মানে তা অপ্রাসঙ্গিক এবং তাঁরা গান টান গাইতে বলতেন, সে যাই হোক, মানে সেই ধান ভানতে শিবের গীতের মতো ।"

​শিল্পমন্ত্রীর এই সুরে সুর মিলিয়েছেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংও । নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "এতদিন যা করেছেন করেছেন, আমরা এটা বলছি যে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি ঠিক হবে নাচ গান না-করে । "

​বৈঠকে ঠিক কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে ?

জানা গিয়েছে, শিল্পপতিরা মূলত জমি, ছাড়, সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম এবং পরিবহণ সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যাগুলি তুলে ধরেছেন । এ প্রসঙ্গে শ্রমমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, "শুধু জমি না, জমি আছে, ইনসেন্টিভ আছে, তারপরে সিঙ্গল উইন্ডো আছে, তো ইনসেন্টিভের জায়গা মানে সেখানে এক্সটর্শন হতো, লেবার প্রবলেম আছে, ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমে অবস্ট্রাকশন আছে, সব রকম বিষয়ে কথা হয়েছে ৷ ওপেন ফোরামে আড়াই ঘণ্টা আলোচনায় তো আর ছোটখাটো আলোচনা হতে পারে না, ওপেন ফোরামে সব আলোচনা হয়েছে ।"

​রাজ্যের সমস্ত বণিক সভাই এই বৈঠকে অংশ নিয়েছিল বলে জানিয়েছেন শ্রমমন্ত্রী । শিল্পের স্বার্থে সব পক্ষের মতামত যে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে, তা নিশ্চিত করে তিনি বলেন, "সমস্ত চেম্বার এখানে ছিল, ছোট থেকে বড় সব চেম্বার এখানে উপস্থিত ছিল, সবাই নিজের নিজের সাজেশন দিয়েছে । অনেক রকম সাজেশন আছে, সে সাজেশন আমরা শুনেছি, আমরা লিপিবদ্ধ করেছি, সেটা নিয়ে আমাদের আবার আলোচনা হবে, করে ফাইনালি আমরা সিএমকে আমাদের রিপোর্টটা দেব ।"

এফসিআরএ বিল

​শিল্পনীতির পাশাপাশি এদিন রাজ্যের মন্ত্রীদের কথায় উঠে এসেছে এফসিআরএ বিল প্রসঙ্গও । বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত এই বিলের পক্ষে সওয়াল করে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, "এফসিআরএ বিল আসছে এবং যাঁদের দেশাত্মবোধ রয়েছে, জাতীয়তাবাদী, যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন তাঁরা নিশ্চিতভাবে এই বিলকে সমর্থন করবেন এবং এই বিল আইনে পরিণত হবে ।" এই বিলের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, "বিদেশিরা যে কিছু এনজিওকে দিয়ে কিছু দেশবিরোধী কাজগুলো করায়, তার জন্য বিশেষ করে এই নীতিটা নেওয়া হয়েছে ।"

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INDUSTRIAL POLICY
INDUSTRY MEETING AT NABANNA
তাপস রায়
শিল্প নীতি
TAPAS ROY

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