SIR হেনস্তা! কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ ইলামবাজারে

SIR হেনস্তা! কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ ইলামবাজারে
নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বীরভূমের ইলামবাজারে ৷ 'নাগরিক মঞ্চ'-এর নামে তৃণমূলের লোকজনের বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি সামিল হন বিএলও-রাও ৷
Published : January 17, 2026 at 3:26 PM IST
ইলামবাজার, 17 জানুয়ারি: এসআইআর-এ চরম হেনস্তার প্রতিবাদে কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ। বীরভূমের ইলামবাজারের 14 নম্বর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে 'নাগরিক মঞ্চ'-এর নামে তৃণমূলের লোকজন ৷ হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে দুপুর থেকে চলে অবরোধ। ফলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ইলামবাজার থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী আসে ঘটনাস্থলে। কিন্তু, অবরোধ চলতে থাকে ৷
অতিরিক্ত বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার (বোলপুর) রাণা মুখোপাধ্যায় বলেন, "পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে ৷ আমরা ঘটনাস্থলে রয়েছি ৷" প্রসঙ্গত, রাজ্যজুড়ে চলছে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন (এসআইআর) বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনী খসড়া তালিকা তৈরির কাজ ৷ এই নিয়ে গত দেড় মাসের বেশি সময় ধরে একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে রাজ্যের দিকে দিকে ৷ ইতিমধ্যেই বীরভূম জেলায় প্রায় 200 জন বিএলও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে গণ ইস্তফা দিয়ে দিয়েছেন ৷ নতুন করে 'লজিক্যাল ডিক্রেপেন্সি'-র নামে ফের ভোটারদের নোটিশ করার নির্দেশ এসেছে ৷
কিন্তু, বিএলওদের অভিযোগ, নোটিশ দিয়ে ডেকে ভোটারদের কাছ থেকে কী নথি নেওয়া হবে তার সঠিক নির্দেশ নেই ৷ ফলে ভোটাররা হেনস্তার শিকার হয়ে বিএলওদের উপরেই চড়াও হচ্ছেন ৷ এদিন, SIR-এর হেনস্থার শিকার হয়ে বীরভূমের ইলামবাজারের 14 নম্বর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে দেন বাসিন্দারা ৷ তাঁদের সঙ্গে সামিল হন বিএলও-রাও ৷ হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান মানুষজন ৷ তবে 'নাগরিক মঞ্চ'-এর নামে বিক্ষোভ হলেও, শাসকদল তৃণমূল-কংগ্রেসের কর্মীদেরও দেখা যায় বিক্ষোভ করতে ৷
খবর পেয়ে ইলামবাজার থানার ওসি দেবাশিস পণ্ডিতের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী, কমব্যাট ফোর্স ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ বিক্ষোভকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করে পুলিশ। কিন্তু, কোনও ফল হয়নি ৷ দুপুর থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়ক অবরোধের ফলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। রাস্তার দুই দিকে পণ্যবাহী যান থেকে যাত্রীবাহী বাস, গাড়ি আটকে পড়ে ৷
বিক্ষোভকারীদের মধ্যে শেখ রবিউল, শিবরামতারা মল্লিক বলেন, "অধিকাংশই গরীব খেটে খাওয়া মানুষ, শ্রমিক, চাষি। অনেকে পড়াশোনাই করেনি ৷ কোথা থেকে ডিগ্রি সার্টিফিকেট বা অন্য কাগজ পাবে? অথচ সবাই ভারতীয়। এসআইআর-এর নামে চরম হেনস্থা করছে ৷ কাজ ফেলে দিনের পরদিন লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে ঘণ্টা ভর। নির্বাচন কমিশনের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। মানুষকে হয়রানি করার প্রতিবাদে আমরা পথ অবরোধ করেছি ৷ এই SIR আমরা মানি না ৷ 2002 সালে নাম আছে, তা-ও একটা পরিবারের লোকজনকে আলাদা আলাদা দিনে নোটিশ করে ডাকা হচ্ছে ৷ এটার কোনও মানে হয় না ৷ আমাদের বিক্ষোভ চলবে এই হয়রানির প্রতিবাদে।"