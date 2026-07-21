রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে পরিকাঠামোহীন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয় মমতার আমলে: উচ্চশিক্ষামন্ত্রী

রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে পরিকাঠামোহীন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয় মমতার আমলে: উচ্চশিক্ষামন্ত্রী
মঙ্গলবার বিধানসভায় উচ্চশিক্ষা দফতরের বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানার শিক্ষানীতি নিয়ে সরব হলেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : July 21, 2026 at 9:41 PM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে ও সস্তার প্রচার পেতে যত্রতত্র পরিকাঠামোহীন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছিল বিগত সরকার । মঙ্গলবার বিধানসভায় উচ্চশিক্ষা দফতরের 2026-27 অর্থবর্ষের বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে এই অভিযোগ করেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় । পাশাপাশি, তিনি কলেজগুলির ইউনিয়ন রুম থেকে উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর তালিকাও তুলে ধরেন ৷
এদিন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির ক্ষেত্রে অতীতের পরিসংখ্যান ও বাস্তব চিত্রের আকাশপাতাল ফারাক রয়েছে ৷ তিনি বলেন, ‘‘তখনকার মুখ্যমন্ত্রী (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) এখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে গর্বের সঙ্গে বলতেন 39টা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে দিয়েছি ! কিন্তু বাস্তবটা ঠিক কী ?’’
কী সেই বাস্তব পরিস্থিতি? সেই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জানান, দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটির ছাত্রসংখ্যা মাত্র 39 জন । আস্ত একটা বিশ্ববিদ্যালয় চলছে একটি আইটিআই কলেজের সামান্য একটি ঘরে । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে খামখেয়ালিপনার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, ‘‘পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে হয়তো কেউ বলেছিল এখানে একটা বিশ্ববিদ্যালয় করতে হবে, অমনি ব্যাস—বলে দিলেন 'করে দে' ।’’
এখানেই থামেননি তিনি । উত্তরবঙ্গে মাত্র 20 কিলোমিটারের ব্যবধানে দুটো বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির প্রসঙ্গও টানেন । পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তুলে তিনি জানান, শুধুমাত্র সুকান্ত মজুমদারকে হারানোর লক্ষ্যে তড়িঘড়ি ওই বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করা হয়েছিল । যার নিজস্ব কোনও জমি বা ভবন নেই, সাধারণ ভাড়াবাড়ির মতো প্রতি ছ'মাস অন্তর ঠিকানা বদলে সেখানে কাজ চলে । কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবল গেস্ট ফ্যাকাল্টি সম্বল, আর হাওড়ার হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাত্র 178 জন পড়ুয়া নিয়ে কার্যত কান্নাকাটি করছেন বলেও কটাক্ষ করেন মন্ত্রী । এর পাশাপাশি রানি রাসমনি গ্রিন ইউনিভার্সিটির নিজস্ব কোনও ভবন নেই এবং হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও পদ তৈরি না করেই শুধুমাত্র ঘোষণার রাজনীতি করা হয়েছিল বলে তিনি অভিযোগ করেন ।
বিগত সরকারের আমলে কলেজগুলিতে ছাত্র সংসদের নামে চরম বিশৃঙ্খলা চলত বলেও অভিযোগ করেছেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী । তাঁর কথায়, ‘‘দশটি কলেজের ইউনিয়ন রুম থেকে যেসব জিনিস বেরিয়েছে, একজন মন্ত্রী হিসেবে তা বলতেও আমার লজ্জা করছে । মদের খালি বোতল, তরোয়াল, কাটারি, হুক্কা পাওয়া গিয়েছে ! এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় একটি কলেজের ইউনিয়ন রুম থেকে ব্যবহৃত কন্ডোম পাওয়া গিয়েছে ।’’ এই চরম অবক্ষয়ের জেরে রাজ্যের গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও বা জিইআর জাতীয় গড়ের থেকে কমে 26 শতাংশে নেমে গিয়েছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি ।
উচ্চশিক্ষামন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, পেছনের দরজা দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ আর বরদাস্ত করা হবে না । 30 থেকে 35 শতাংশ নম্বর পেয়ে কেউ আর কলেজে পড়াতে পারবেন না । নিয়োগ হবে সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে । পাশাপাশি, বিগত সরকারের ইগো সরিয়ে রেখে জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে চলার কথাও ঘোষণা করেন তিনি । মন্ত্রী জানান, পিএম ঊষা, বিদ্যা লক্ষ্মীর মতো যে সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ‘পিএম’ শব্দ থাকায় আগে বয়কট করা হতো, বর্তমান সরকার রাজ্যের স্বার্থে সেই সব প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে । রাজ্যের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিশ্বের সেরা 100টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পায়, তার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের নামে নতুন স্কলারশিপ চালুর ঘোষণাও করেন তিনি । এছাড়া, কেন্দ্রের পরিকল্পিত পাঁচটি ‘এডুসিটি’-র একটি যাতে বাংলায় তৈরি করা যায়, সেই লক্ষ্যেও নীতি আয়োগ ও কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা চলছে ।
ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য বরাদ্দ 50 হাজার টাকার অনুদান নিয়েও এদিন বড় ঘোষণা করেছেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ৷ আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর তোলা উদ্বেগকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে অনুদান দেওয়ার পদ্ধতিতে বদল আনছে সরকার । মন্ত্রী বলেন, ‘‘মাননীয় বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী একদম ঠিক কথা বলেছেন । এককালীন 50 হাজার টাকা দিলে হয়তো অনেক বাবা-মা মেয়ের উচ্চশিক্ষার কথা না ভেবে বিয়ের কার্ড ছাপানোর কাজে ব্যবহার করেন ।’’ তাই ওই টাকা এককালীন না দিয়ে এবার থেকে তিন ধাপে দেওয়া হবে । প্রথমে এন্ট্রি লেভেলে 15 হাজার, পরবর্তীকালে 10 হাজার এবং পড়াশোনা শেষের দিকে বাকি 25 হাজার টাকা পাবেন ছাত্রীরা ।