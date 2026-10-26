NRS-এ ডিউটি কেনাবেচা ! কড়াবার্তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর, নজরে ইন্টার্নদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ

NRS-এ ডিউটি কেনাবেচা ! কড়াবার্তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর, নজরে ইন্টার্নদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ
Interns Buying-Selling Duties: স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের দাবি, স্বাস্থ্য দফতরের তদন্তের জেরেই ইন্টার্নদের ডিউটি কেনাবেচার সামনে এসেছে ।
Published : October 26, 2026 at 3:46 PM IST
কলকাতা, 26 অক্টোবর: প্রতি ঘণ্টার হিসেবে ডিউটি বিক্রির ব্যবস্থা আর চলতে দেওয়া হবে না । এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ইন্টার্নদের একাংশের বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে একে অন্যের ডিউটি করে দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে এমনই কড়া বার্তা দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ।
তাঁর দাবি, স্বাস্থ্য দফতরের তদন্তের সূত্রেই বিষয়টি সামনে এসেছে । যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলিতে ডিউটি কেনাবেচার ব্যবস্থা চলছিল বলে অভিযোগ, সেগুলির উপর নজর রাখছে স্বাস্থ্য দফতর । তিনি নিজে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছেন । সতর্ক করা হয়েছে গ্রুপের অ্যাডমিনদের ।
সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় রোগীদের । কোথাও চিকিৎসকের অভাব, কোথাও পরিষেবা পেতে হয়রানির অভিযোগ ওঠে । এরই মধ্যে কলকাতার এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে ঘিরে ইন্টার্নদের একাংশের বিরুদ্ধে ডিউটি কেনাবেচার অভিযোগ সামনে আসায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে ।
অভিযোগ, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে টাকা নিয়ে একে অন্যের ডিউটি করে দেওয়ার ব্যবস্থা চলছিল । কোন বিভাগের ডিউটি কতক্ষণ, তার জন্য কত টাকা দিতে হবে, তা নিয়েও চলছিল দরাদরি । সেই কথোপকথনের স্ক্রিনশট ভাইরাল হতেই প্রশ্ন উঠেছে, চিকিৎসা পরিষেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দায়িত্ব এড়িয়ে টাকা দিয়ে অন্যকে দিয়ে ডিউটি করানোর চেষ্টা হলে রোগীদের নিরাপত্তা ও পরিষেবা কতটা সুনিশ্চিত থাকবে ?
অভিযোগ, এক ইন্টার্নের রাত 10টা থেকে পরের দিন সকাল 8টা পর্যন্ত নাইট ডিউটি ছিল । কিন্তু তিনি সেই ডিউটি করতে চাইছিলেন না । সেই সময় অন্য এক জন তাঁর হয়ে ডিউটি করার প্রস্তাব দেন । বিনিময়ে প্রতি ঘণ্টায় 250 টাকা করে দাবি করা হয় । অন্য একটি ক্ষেত্রে অন্য বিভাগের ডিউটি বদলের ক্ষেত্রে প্রতি ঘণ্টায় 200 টাকা করে পাওয়া যাবে কি না, তা জানতে চাওয়া হয় ৷
এই বিষয়টি সামনে আসার পরেই প্রশ্ন উঠেছে, ইন্টার্নশিপের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণপর্বে দায়িত্ব পালনের বদলে অর্থের বিনিময়ে অন্যকে দিয়ে ডিউটি করানোর চেষ্টায় ঠিক কারা যুক্ত, কত জন ইন্টার্নের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে এবং বাস্তবে কতগুলি ডিউটি এভাবে বদল করা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
প্রতিদিন এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসেন বহু রোগী । সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার উপর নির্ভরশীল অসংখ্য মানুষের কাছে চিকিৎসকদের উপস্থিতি এবং সময়মতো পরিষেবা পাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সেই জায়গায় ইন্টার্নদের একাংশের বিরুদ্ধে ডিউটি কেনাবেচার অভিযোগ ওঠায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে দায়িত্ববোধ ও হাসপাতালের পরিষেবা পরিচালনা নিয়ে ।
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