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অভিষেককে আগাম 'গারদ' শুভেচ্ছা, ঠাঁই হবে আলিপুর জেলে! খোঁচা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র পাওয়া নিয়েও বিগত সরকারকে আক্রমণ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁর কথায়, ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট তৃণমূল কংগ্রেসের শিল্প ৷

Sharadwat Mukherjee
রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 5, 2026 at 12:05 PM IST

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খড়গপুর, 5 জুলাই: সেবাশ্রয়ের দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷ তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, আলিপুর সংশোধনাগারেই ঠাঁই হতে চলেছে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের ৷

অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে শনিবার আইআইটি খড়গপুরের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷ অনুষ্ঠান শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি ৷ সেখানেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী সেবাশ্রয় দুর্নীতি নিয়ে কড়া বার্তা দেন । স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের পাতায় চলে গিয়েছেন ৷ এরপর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের পাতায় থাকবেন । ওখানে জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে ৷ শীঘ্রই ওনাকে সেখানে পাঠানো হবে । অভিষেককে আগাম গারদ শুভেচ্ছা ।"

অভিষেককে আগাম 'গারদ' শুভেচ্ছা, ঠাঁই হবে আলিপুর জেলে! খোঁচা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)

মূলত শনিবার অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকরা ঘিরে ধরেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়কে । তাঁকে প্রশ্ন করা হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় হাসপাতালের দুর্নীতি নিয়ে । এই বিষয়ে বলতে গিয়েই একাধিক অভিযোগ তুলেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৷ শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, "সেবাশ্রয়ে যে ঘটনা ঘটেছিল আর যেন কোনওদিন না ঘটে । সেবাশ্রয়ে যেসব মেশিন লাগানো হয়েছিল, যেসব ডাক্তাররা এসেছিল কোনওটাই সঠিক নয় । সেবাশ্রয় হাসপাতালে সঠিক ডাক্তার ছিল না, আয়ুষের পড়ুয়ারা সেখানে গিয়েছিল । এই ঘটনায় দুর্নীতি হয়েছে এবং সেই দুর্নীতি নিয়ে স্বাস্থ্য দফতর স্বাধীনভাবে তদন্ত শুরু করেছে ৷ অন্যদিকে পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকেও আলাদাভাবে তদন্ত চলছে ।"

Sharadwat Mukherjee
আইআইটি খড়গপুরের সমাবর্তন অনুষ্ঠান (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "আমাদের কাছে যা যা তথ্য, প্রমাণ আসবে তা আমরা সবই পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র দফতরে পাঠিয়ে দেব ৷ যারা যারা অনাচার-অবিচার করেছে সঠিক জায়গায় সঠিক বিচার তাদের হবেই । সে স্বাস্থ্য আধিকারিক হোক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হোক, বা প্রশাসনিক আধিকারিক হোক ৷ জনগণকে জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলার দায়ভার কাউকে একজনকে নিতেই হবে ।"

Sharadwat Mukherjee
শারদ্বত মুখোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

হাসপাতালে ভূরি ভূরি ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র পাওয়া নিয়েও মন্তব্য করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "এই ধরনের ঘটনা শুধু হাসপাতালে নয়, পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্কুল কলেজেও আপনি পাবেন । সল্টলেকের একটি স্কুলেও এই নিয়ে বিতর্ক হয়েছে ৷ বার্থ সার্টিফিকেট বিলি করা এবং বিক্রি করা তৃণমূলের আদর্শ ছিল । ওরা মূলত এই বার্থ সার্টিফিকেট দিয়েই এসআইআর অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিল, যাতে কিছু ভুয়ো ভোটার ঢোকানো যায় । এটা মিউনিসিপালিটি কর্পোরেশন থেকে স্কুল কলেজগুলোতে কারখানার মতো পরিণত করা হয়েছিল । ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট তৃণমূল কংগ্রেসের একটা শিল্প ।"

Sharadwat Mukherjee
আইআইটি খড়গপুরের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শারদ্বত মুখোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে সেবাশ্রয়ের দুর্নীতি নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ শানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও ৷ আইআইটি খড়গপুরের সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষে তিনি বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেবাশ্রয়ে আয়ুষের ডাক্তারি পড়ুয়াদেরকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন ৷ তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইন ব্যবস্থা নেবে । আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেবাশ্রয় হাসপাতালে বিভিন্ন অপরাধ করেছেন ।"

TAGGED:

ABHISHEK BANERJEE
SEBAASHRAY CORRUPTION
সেবাশ্রয় দুর্নীতি
শারদ্বত মুখোপাধ্যায়
SHARADWAT MUKHERJEE

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