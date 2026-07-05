অভিষেককে আগাম 'গারদ' শুভেচ্ছা, ঠাঁই হবে আলিপুর জেলে! খোঁচা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর
ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র পাওয়া নিয়েও বিগত সরকারকে আক্রমণ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁর কথায়, ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট তৃণমূল কংগ্রেসের শিল্প ৷
Published : July 5, 2026 at 12:05 PM IST
খড়গপুর, 5 জুলাই: সেবাশ্রয়ের দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷ তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, আলিপুর সংশোধনাগারেই ঠাঁই হতে চলেছে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের ৷
অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে শনিবার আইআইটি খড়গপুরের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷ অনুষ্ঠান শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি ৷ সেখানেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী সেবাশ্রয় দুর্নীতি নিয়ে কড়া বার্তা দেন । স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের পাতায় চলে গিয়েছেন ৷ এরপর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের পাতায় থাকবেন । ওখানে জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে ৷ শীঘ্রই ওনাকে সেখানে পাঠানো হবে । অভিষেককে আগাম গারদ শুভেচ্ছা ।"
মূলত শনিবার অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকরা ঘিরে ধরেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়কে । তাঁকে প্রশ্ন করা হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় হাসপাতালের দুর্নীতি নিয়ে । এই বিষয়ে বলতে গিয়েই একাধিক অভিযোগ তুলেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৷ শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, "সেবাশ্রয়ে যে ঘটনা ঘটেছিল আর যেন কোনওদিন না ঘটে । সেবাশ্রয়ে যেসব মেশিন লাগানো হয়েছিল, যেসব ডাক্তাররা এসেছিল কোনওটাই সঠিক নয় । সেবাশ্রয় হাসপাতালে সঠিক ডাক্তার ছিল না, আয়ুষের পড়ুয়ারা সেখানে গিয়েছিল । এই ঘটনায় দুর্নীতি হয়েছে এবং সেই দুর্নীতি নিয়ে স্বাস্থ্য দফতর স্বাধীনভাবে তদন্ত শুরু করেছে ৷ অন্যদিকে পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকেও আলাদাভাবে তদন্ত চলছে ।"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের কাছে যা যা তথ্য, প্রমাণ আসবে তা আমরা সবই পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র দফতরে পাঠিয়ে দেব ৷ যারা যারা অনাচার-অবিচার করেছে সঠিক জায়গায় সঠিক বিচার তাদের হবেই । সে স্বাস্থ্য আধিকারিক হোক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হোক, বা প্রশাসনিক আধিকারিক হোক ৷ জনগণকে জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলার দায়ভার কাউকে একজনকে নিতেই হবে ।"
হাসপাতালে ভূরি ভূরি ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র পাওয়া নিয়েও মন্তব্য করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "এই ধরনের ঘটনা শুধু হাসপাতালে নয়, পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্কুল কলেজেও আপনি পাবেন । সল্টলেকের একটি স্কুলেও এই নিয়ে বিতর্ক হয়েছে ৷ বার্থ সার্টিফিকেট বিলি করা এবং বিক্রি করা তৃণমূলের আদর্শ ছিল । ওরা মূলত এই বার্থ সার্টিফিকেট দিয়েই এসআইআর অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিল, যাতে কিছু ভুয়ো ভোটার ঢোকানো যায় । এটা মিউনিসিপালিটি কর্পোরেশন থেকে স্কুল কলেজগুলোতে কারখানার মতো পরিণত করা হয়েছিল । ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট তৃণমূল কংগ্রেসের একটা শিল্প ।"
অন্যদিকে সেবাশ্রয়ের দুর্নীতি নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ শানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও ৷ আইআইটি খড়গপুরের সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষে তিনি বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেবাশ্রয়ে আয়ুষের ডাক্তারি পড়ুয়াদেরকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন ৷ তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইন ব্যবস্থা নেবে । আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেবাশ্রয় হাসপাতালে বিভিন্ন অপরাধ করেছেন ।"