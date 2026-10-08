পুজোর আগে ডেঙ্গি রুখতে তৎপরতা ! মণ্ডপে আলাদা SOP, বাড়তি নজর কলকাতা-হাওড়ায়

পুজোর আগে ডেঙ্গি রুখতে তৎপরতা ! মণ্ডপে আলাদা SOP, বাড়তি নজর কলকাতা-হাওড়ায়
Dengue Awareness: পুজোমণ্ডপগুলির পাশাপাশি ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও হাসপাতালগুলিকে নির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর ।
Published : October 8, 2026 at 4:58 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: ডেঙ্গির সবচেয়ে বাড়বাড়ন্তের সময় হল অক্টোবর-নভেম্বর মাস । পুজোর মরশুমে ডেঙ্গির প্রকোপ যাতে আরও না বাড়ে, তা নিয়ন্ত্রণে আগাম একাধিক পদক্ষেপ করছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর । স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বৈঠকে ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনার পর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । বিশেষ নজরে কলকাতা ও হাওড়ার একাধিক এলাকা । পাশাপাশি পুজো মণ্ডপগুলির জন্যও আলাদা করে তৈরি করা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর বা SOP ।
পুজো মণ্ডপগুলিকে নির্দেশিকা
পুজোর সময় মণ্ডপগুলিতে ভিড় বাড়ে । বহু ক্ষেত্রে মণ্ডপ চত্বর ও আশপাশে অস্থায়ী কাঠামো তৈরি হওয়ায় জল জমে থাকার সম্ভাবনাও থাকে । সেই কারণে পুজো মণ্ডপগুলির জন্য আলাদা এসওপি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর । প্রতিটি পুজো উদ্যোক্তাকে এই নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে । মণ্ডপ ও সংলগ্ন এলাকায় যাতে কোথাও জল জমে না থাকে, মশার লার্ভা জন্মানোর পরিবেশ তৈরি না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ থাকবে ।
সতর্কতা প্রচারে জোর
পাশাপাশি ডেঙ্গি নিয়ে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করতে এবার কলকাতা মেট্রোতেও প্রচারের পরিকল্পনা করেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর । মেট্রোর মতো গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে শহরবাসীর কাছে ডেঙ্গি প্রতিরোধ, সতর্কতা ও সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ।
কলকাতায় আক্রান্তের সংখ্যা
ডেঙ্গি পরিস্থিতিতে কলকাতা পুরনিগমের বোরো-1-কে বিশেষ নজরে রাখা হচ্ছে । স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, 2, 6, 7, 116 ও 119 নম্বর ওয়ার্ডে আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি । এই এলাকাগুলিতে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ নজরদারি চালানোর পাশাপাশি স্পেশাল ড্রাইভ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । মশার লার্ভা নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে বাড়ি বাড়ি নজরদারি-একাধিক ক্ষেত্রে বাড়তি তৎপরতা দেখা যাবে ।
হাওড়ায় আক্রান্তের সংখ্যা
হাওড়া পুরনিগমের 29 নম্বর ওয়ার্ডেও ডেঙ্গি পরিস্থিতি উদ্বেগের । স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, এই ওয়ার্ডেই আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি । ওই এলাকায় একটি নার্সিং স্কুল রয়েছে । সেখানে বেশ কয়েকজন নার্সিং পড়ুয়া ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন বলেও স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর । পরিস্থিতি মোকাবিলায় 29 নম্বর ওয়ার্ডে বিশেষ নজরদারি ও স্পেশাল ড্রাইভ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
হাসপাতালগুলিতে বিশেষ নজরদারি
ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও হাসপাতালগুলিকে নির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর । সমস্ত হাসপাতালকে স্বাস্থ্য দফতরের গাইডলাইন মেনে ডেঙ্গি রোগীদের চিকিৎসা করতে বলা হয়েছে । রোগীর শারীরিক পরিস্থিতি অনুযায়ী নজরদারি এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে ।
চলতি মরশুমে রাজ্যে ডেঙ্গিতে কতজনের মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়েও বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছে স্বাস্থ্য দফতর । ডেঙ্গিতে মৃতদের রিপোর্ট অডিট করা হয়েছে । মৃত্যুর ক্ষেত্রে রোগীর শারীরিক অবস্থা, চিকিৎসার ধরন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় খতিয়ে দেখা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর । স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "ডেঙ্গি পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য স্বাস্থ্য দফতর প্রস্তুত রয়েছে ৷ সবকিছুই আমরা নজরদারিতে রেখেছি ৷"