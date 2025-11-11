ক্ষতিপূরণ না-দেওয়ায় কলকাতার নামী হাসপাতালকে সাসপেন্ড স্বাস্থ্য কমিশনের

ক্ষতিপূরণ না-দেওয়ায় কলকাতার নামী হাসপাতালকে সাসপেন্ড স্বাস্থ্য কমিশনের
স্বাস্থ্য কমিশনের সামনে শুনানিতে ওই বেসরকারি হাসপাতালের পক্ষ থেকে কেউ হাজির হয়নি । পরে ওই হাসপাতালকে ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয় ।
Published : November 11, 2025 at 6:00 PM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: রোগীর চিকিৎসায় গাফিলতি ও ক্ষতিপূরণ না-দেওয়ার অভিযোগে বড় পদক্ষেপ রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশনের । তারা আপাতত বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছে কসবার জেনেসিস হাসপাতালের লাইসেন্স ।
নতুন করে আর কোনও রোগী ভর্তি করতে পারবে না হাসপাতালটি ৷ যদিও বর্তমানে ভর্তি রোগীদের চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি মিলেছে স্বাস্থ্য কমিশনের তরফে । প্রায় 11 মাস আগে রোগীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ না-মানার অভিযোগ এই হাসপাতালের বিরুদ্ধে ৷ এরপরেই হাসপাতালটির উপর শাস্তির খাড়া নেমে এল স্বাস্থ্য কমিশনের তরফে ৷
মূলত 2024 সালের ডিসেম্বর মাসে এক রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে জেনেসিস হাসপাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় । অভিযোগ ছিল, রোগীর চিকিৎসায় গাফিলতি এবং অযৌক্তিকভাবে চিকিৎসার বিল বাড়ানো হয়েছে হাসপাতালের তরফে । সেই অভিযোগের স্বাস্থ্য কমিশনের সামনে শুনানিতে হাসপাতালের পক্ষ থেকে কেউ হাজির হয়নি । পরে স্বাস্থ্য কমিশনের নির্দেশে হাসপাতালকে ওই রোগী পরিবারকে 3 লক্ষ 68 হাজার 889 টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয় । কিন্তু দীর্ঘ 11 মাস কেটে গেলেও সেই টাকা এখনও দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ।
সোমবার রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশনের চেয়ারম্যান অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা বারবার মেল করেছি, ফোন করেছি, কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি । হাসপাতালের পক্ষ থেকে কেউ শুনানিতে উপস্থিত হয়নি । হাসপাতালের মালিক চিকিৎসক পূর্ণেন্দু রায়ের সঙ্গেও যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি ৷ তবে উনি ফোন ধরেননি । তাই ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেসকে বলা হয়েছে জেনেসিস হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিলের ব্যবস্থা নিতে ।"
তবে এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত হাসপাতালের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । ইটিভি ভারতের তরফেও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয় । কিন্তু ফোন ধরেনি হাতপাতাল কর্তৃপক্ষ ।
প্রসঙ্গত, কিছু মাস আগে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে ডায়মন্ড হারবারের এক হাসপাতালকে আর্থিক জরিমানার নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশন । পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে ফেলেছিল পাঁচ বছরের শিশুকন্যার । তড়িঘড়ি করে পরিবার নিয়ে গিয়েছিল নিকটবর্তী চিকিৎসকের কাছে । কিন্তু সেখান থেকে চিকিৎসক শিশুটিকে নিয়ে গিয়েছিলেন কাকদ্বীপের একটি নার্সিংহোমে । সেখানেই ঘটে বিপত্তি ।
ওই শিশুকন্যার হাতে প্লাস্টার করে দিয়েছিল নার্সিংহোম । অভিযোগ, সেই প্লাস্টারটি এত শক্ত হয়ে গিয়েছিল যে, এর ফলে ওই শিশুটির হাতে রক্ত চলাচল করতে পারছিল না । সেখান থেকে গ্যাংলিং হয়ে যায় । তাই ভুল চিকিৎসার জন্য ওই বেসরকারি হাসপাতালকে তিন লাখ টাকা জরিমানা করেছিল স্বাস্থ্য কমিশন ৷