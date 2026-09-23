আগামী 30 বছরের কথা মাথায় রেখে নগর উন্নয়নে বিশেষ পরিকল্পনা রাজ্যের

আগামী 30 বছরের কথা মাথায় রেখে নগর উন্নয়নে বিশেষ পরিকল্পনা রাজ্যের
Agnimitra Paul: আসানসোল ও দুর্গাপুরে একাধিক এলিভেটেড করিডোর, উড়ালপুল, মেট্রো পরিষেবা ও নদী পথে অন্য জেলার সঙ্গে সংযোগকারী সেতুর পরিকল্পনা রয়েছে । তারক চট্টোপাধ্য়ায়ের প্রতিবেদন৷
Published : September 23, 2026 at 5:40 PM IST
আসানসোল, 23 সেপ্টেম্বর: একদিকে বাড়ছে জনসংখ্যা । তার সঙ্গেই চাপ বাড়ছে যানবাহনের । ফলে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে যানজটও বাড়ছে । রাস্তায় অত্যধিক চাপে শহরের গতি আসছে কমে । ফলে আগামী 30 বছরের কথা মাথায় রেখে রাজ্যের অন্যতম দুই গুরুত্বপূর্ণ শহর তথা শিল্পাঞ্চলে গতি আনতে নগর উন্নয়নের পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার ।
আসানসোল ও দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে একাধিক এলিভেটেড করিডোর, উড়ালপুল, মেট্রো পরিষেবা ও নদী পথে অন্য জেলার সঙ্গে সংযোগকারী সেতুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । ইতিমধ্যেই 'ফিজিবিলিটি সার্ভে' শুরু হয়েছে । আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে একপ্রস্থ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সেরে ফেলেছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।
আসানসোল শিল্পাঞ্চলে নতুন শিল্প আনার কথা ভাবছে রাজ্য । অন্যদিকে, প্রায় 40 হাজার কোটি টাকা খরচে সেলের ইস্কো কারখানায় আধুনিকীকরণ হচ্ছে । ফলে বহু কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যের দক্ষ কর্মীরাও এই শহরে বাসা বাঁধবে বলে মনে করা হচ্ছে । ফলে চাপ বাড়ছে আসানসোল শহরের উপরে । আগামী কয়েকবছরে সেই চাপ আরও বাড়বে বই কমবে না । আর সেই কথা মাথায় রেখেই আগামী 30 বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার ।
দামোদরের উপরে সেতু
একদিকে ইস্কো কারখানার আধুনিকীকরণ, অন্যদিকে পুরুলিয়া জেলার প্রচুর প্রাকৃতিক খনিজের সন্ধান । এই দুটি বিষয়কে মাথায় রেখে দামোদরের উপরে পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়াকে যোগ করতে একটি সেতুর পরিকল্পনা করা হচ্ছে । তিনজেলার মানুষের বহুদিনের দাবি এই সেতু । কারণ ইস্কো কারখানার আধুনিকীকরণ হলে বহু শ্রমিক নদীর ওপার থেকে এপারে আসবে । তাই বার্নপুরে এই সেতু নির্মাণ হলে তিনজেলার আর্থ সামাজিক চালচিত্র ও পর্যটনের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন হবে বলে মনে করছে রাজ্য সরকার ।
বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, "দামোদরের ওপর সংযোগকারী সেতু যা বাঁকুড়া ও আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভাকে সরাসরি যুক্ত করবে । পরোক্ষ ভাবে পুরুলিয়া জেলাও জুড়ে যাবে এই সেতু হলে । সেই সেতু নিয়ে অনেকটা আমরা কাজ এগিয়েছি । পাশাপাশি শুধু সেতু নয়, এর একটা সংযোগকারী রাস্তা যেটা কালিপাহাড়ী থেকে দামোদরের পার ধরে বার্নপুরে সেই সেতুতে মিশবে, সেটাও আমরা তৈরির পরিকল্পনা করেছি ।
এলিভেটেড করিডোর বা উড়ালপুল
তবে শুধু সেতু বা রাস্তাই নয়, আগামী দিনে এলিভেটেড করিডোর ও উড়ালপুলের ভাবনাও ভাবা হয়েছে। মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, "আমরা এলিভেটেড করিডোর ও উড়ালপুলের পরিকল্পনা করছি। কালিপাহাড়ী থেকে দামোদর পর্যন্ত একটি উড়ালসেতু করা হবে । আর সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় র্যাম্প নামবে । যেখানে যেখানে যানজট হয় যেমন কোর্ট মোড়, মহীশিলা, বিএনআর সেই স্থানগুলোয় র্যাম্প নামবে । এগুলোর প্রত্যেকটাই ফিজিবিলিটি সার্ভে হচ্ছে। রাইটসের পক্ষ থেকে সার্ভে হয়েছে ।"
আসানসোল-দুর্গাপুর জুড়ে যাবে
19 নম্বর জাতীয় সড়ক থাকলেও রাজ্যের দুই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পশহর আসানসোল ও দুর্গাপুরকে আরও নিবিড় ভাবে জুড়তে নেওয়া হয়েছে একাধিক পরিকল্পনা । রাজ্য বাজেটে ইতিমধ্যেই দুর্গাপুর থেকে আসানসোল মেট্রো পরিষেবার ঘোষণা হয়েছে । সূত্র থেকে জানা গেছে, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীকে এই বিষয়ে চিঠি দিয়ে তদারকি করেছেন । তবে শুধুই মেট্রো নয়, এই দুই শহরের সংযোগকারী একটি উড়ালপুলের কথাও ভাবা হয়েছে ।
রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, "আমাদের পরিকল্পনাতে দুর্গাপুর থেকে আসানসোল একটা ফ্লাইওভার এবং দুর্গাপুর থেকে আসানসোল মেট্রো পরিষেবা আছে ।" তাঁর কথায়, "মানুষের মনে হতে পারে এলিভেটেড করিডোর বা মেট্রো করার কী দরকার ? আমাদের তো দুর্গাপুর থেকে আসানসোল জাতীয় সড়ক আছেই, অসুবিধা তো কিছু নেই । দেখুন, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে, আমরা যে পরিকল্পনা করছি, সেটা আগামী 30 থেকে 40 বছরকে মাথায় রেখে করছি । পরবর্তী 30-40 বছরে আসানসোল-দুর্গাপুরে কত জনসংখ্যা বাড়বে, কত গাড়ি বাড়বে সেগুলো লক্ষ্য রেখেই এই পরিকল্পনা । রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব সম্পূর্ণ বিষয়টি দেখছেন । খুব দ্রুত আমরা এই কাজগুলোতে এগিয়ে যেতে পারব ।"