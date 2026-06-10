পাহাড় ও তরাই-ডুয়ার্স বাগান শ্রমিকদের জন্য ESI হাসপাতাল, বড় পদক্ষেপ সরকারের

পাহাড় ও তরাই-ডুয়ার্স বাগান শ্রমিকদের জন্য ESI হাসপাতাল, বড় পদক্ষেপ সরকারের
সাংসদের আবেদনে সাড়া দিল রাজ্য ৷ রাজু বিস্তার দাবি মেনে এবার উত্তরবঙ্গে ESI হাসপাতাল গড়ার প্রক্রিয়া শুরু ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ সাংসদের ৷
Published : June 10, 2026 at 2:52 PM IST
দার্জিলিং, 10 জুন: দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে উত্তরবঙ্গের চা বাগান ও সিঙ্কোনা বাগান কর্মী এবং পাহাড়ের বাসিন্দাদের । পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্স অঞ্চলের লক্ষাধিক চা ও সিঙ্কোনা শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের উন্নত চিকিৎসার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ 'এমপ্লয়িজ স্টেট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন' মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । রাজ্য সরকারের শ্রম দফতরের এই উদ্যোগে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ।
দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে প্রায় তিরিশ লক্ষ চা-সিঙ্কোনা শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার থেকে বঞ্চিত ছিলেন । গুরুতর অসুস্থতার ক্ষেত্রে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে শিলিগুড়ি বা কলকাতার মতো শহরে পৌঁছতে গিয়ে শ্রমিকদের বিপুল আর্থিক খরচের পাশাপাশি চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয় ৷
এই সমস্যা সমাধানে সাংসদ রাজু বিস্তা সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পাহাড়ের জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তায় একটি পূর্ণাঙ্গ ইএসআই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল তৈরির আবেদন জানিয়েছিলেন ।
সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "চা ও সিঙ্কোনা বাগান শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের স্বাস্থ্য সমস্যার কথা মাথায় রেখে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ ইএসআই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অনুরোধ করেছিলাম । তিনি অত্যন্ত দ্রুত সাড়া দিয়েছেন, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত উৎসাহজনক ।"
সাংসদ আরও যোগ করেন, "রাজ্য সরকারের শ্রম দফতর ইতিমধ্যে ইএসআই ডিরেক্টরেটকে চিঠি দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করে দ্রুত বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে ৷ এটি একটি বড় পদক্ষেপ । যখন এটি অনুমোদিত ও নির্মিত হবে, তখন আমাদের চা ও সিঙ্কোনা শ্রমিক এবং পাহাড়ের সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষায়িত স্বাস্থ্য পরিষেবা অনেক সহজলভ্য হয়ে উঠবে । এই আন্তরিক সমর্থন ও দ্রুত হস্তক্ষেপের জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাই ।"
রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যের শ্রম দফতরের এই পদক্ষেপ কার্যকর হলে উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে । চা বাগান অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে চিকিৎসার সুযোগ বাড়লে তা স্থানীয় অর্থনীতির পাশাপাশি মানুষের জীবনযাত্রার মানেও বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে । এখন সংশ্লিষ্ট দফতরের পক্ষ থেকে রিপোর্ট জমা পড়ার পর কেন্দ্রীয় স্তরের অনুমোদনের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন পাহাড় ও সমতলের বাসিন্দারা ৷