পুজোর আগেই বোনাস-ভাতা ! চা-শ্রমিকদের 'ঋণ' মেটাচ্ছে শুভেন্দুর সরকার
Tea Workers Bonus: চা-বাগান খোলার আশ্বাস থেকে 'ফাউলই' প্রকল্পের মাধ্যমে বন্ধ চা-শ্রমিকদের ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে । ইটিভি ভারতের অভিজিৎ বোসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 26, 2026 at 6:12 PM IST
জলপাইগুড়ি, 26 সেপ্টেম্বর: বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য পুজোর আগে সুখবর । 'ফাউলই' প্রকল্পের মাধ্যমে চা-শ্রমিকদের ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । ইতিমধ্যেই 20 শতাংশ হারে চা-শ্রমিকদের বোনাস দেওয়ার অ্যাডভাইজারি জারি করেছে রাজ্য সরকার । আর এরপর বন্ধ বাগান খোলা নিয়েও এবার আশার আলো দেখছেন চা-শ্রমিকরা ।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "গত নির্বাচনে চা-শ্রমিকরা বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছেন । আমরা সেই ঋণ শোধ করার চেষ্টা করব ৷" তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যে বন্ধ চা-বাগানকে উজ্জীবিত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী 'প্রোৎসাহন যোজনা'র মাধ্যমে 330 কোটি টাকা ব্যবহার করা হবে । উত্তরবঙ্গের আটটি বন্ধ চা-বাগানের 7746 জন শ্রমিককে 'ফাউলই'(Financial Assistance to Workers in Locked-Out Industria) প্রকল্পের মাধ্যমে ভাতা দেওয়া হবে ।
কারা ভাতা পাবেন ?
জানা গিয়েছে, দার্জিলিংয়ের দুটি, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির তিনটি করে বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকরা এই সুবিধা পাবেন । দার্জিলিংয়ের সিংতাম চা-বাগানের 850 জন শ্রমিক, পেশক চা-বাগানের 573 জন, আলিপুরদুয়ারের বান্দাপানি চা-বাগানের 1140 জন, রায়মাটাং 1257 জন, কালচিনি চা-বাগানের 2003 জন শ্রমিক, জলপাইগুড়ির আমবাড়ি চা-বাগানের 1224 জন, রেড ব্যাংক চা-বাগানের 513 জন, সুরেন্দ্রনগর চা-বাগানের 186 জন শ্রমিককে 'ফাউলই' প্রকল্পের ভাতা দেওয়া হবে ।
উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু চা-বাগান বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছিলেন শ্রমিকরা । কাজ না থাকার ফলে কীভাবে সংসার চালাবেন সেটা নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল তাঁদের । এবার বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের স্বস্তি দিতে রাজ্য সরকার ভাতার ব্যবস্থা করছে । চা-বাগান যতক্ষণ না পর্যন্ত খোলে তার আগে পর্যন্ত 'ফাউলই' প্রকল্পে ভাতা দেওয়া হবে । তাতে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন চা-শ্রমিকরা ।
চা-শ্রমিকদের আশা
চা-শ্রমিক রোশন তির্কি বলেন, "এই সরকার আমাদের কথা ভেবেছে । আগে কেউ তেমনভাবে দেখেনি । আমরা আশায় আছি আগামীতে ভালো কিছু হবে । তবে যতক্ষন না হচ্ছে ততক্ষণ বলা মুশকিল । 20 শতাংশ হারে বোনাস দিচ্ছে এটা ভালো দিক । বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য 'ফাউলই' দিচ্ছে এটাও ভালো দিক ৷" চা-শ্রমিক নেতা স্বপন সরকার বলেন, "শ্রমিকরা 20 শতাংশ শতাংশ হারে বোনাস পাচ্ছে এটা ভালো দিক । সরকার ভালো উদ্যোগ নিয়েছে ।"
বিজেপির শক্ত ঘাঁটি উত্তরবঙ্গের চা বলয়
উত্তরবঙ্গের চা বলয় বরাবরই বিজেপি প্রার্থীদের আশীর্বাদ করে এসেছে । 2016 সালে বীরপাড়া মাদারিহাটের বিজেপি প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করেন চা-বাগান অধ্যুষিত এলাকার শ্রমিকরা । ওই বছরই উত্তরবঙ্গের বুকে প্রথম বিজেপির প্রার্থী জয়ী হন । এরপর থেকে আর চা বলয়ে ফিরে তাকাতে হয়নি গেরুয়া শিবিরকে । 2019, 2024 সালে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হয় বিজেপি । 2021 সালে আলিপুরদুয়ারে পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রেই জয়ী হন বিজেপি প্রার্থীরা । 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনেও আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলার 12টি আসনেই জয়ী হয়েছে বিজেপি ।
ভোটের আগে রাজ্যের তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী উত্তরবঙ্গ শহরে এসে বারবার বলেছিলেন চা-শ্রমিকরা যেভাবে বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছে তাদের ঋণ তাঁরা সরকার এলে শোধ করা হবে । গত 22 সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়িতে এসেও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী একই কথা আবার বলেছেন ৷ শুভেন্দু বলেন, "চা-শ্রমিকদের জন্য খুশির খবর আছে । 2021 সালে চা-শ্রমিকদের জন্য প্রধানমন্ত্রী চা-শ্রমিক 'প্রোৎসাহন যোজনা' চালু করেছিলেন । কিন্তু অসম এই প্রকল্পের সুবিধা নিলেও আগের পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই সুবিধা নেয়নি । কেন্দ্রকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর চা-বাগানের জন্য 330 কোটি টাকার যে প্রস্তাব দিয়েছিল, তা গত 17 সেপ্টেম্বর ভারত সরকার অনুমোদন দিয়েছে । খুব তাড়াতাড়ি চা-শ্রমিকরা কেন্দ্রের এই সুযোগ পাবেন । বিশেষ করে বন্ধ চা-বাগানের জন্য এই সুযোগ সুবিধা পাবেন আগামীতে বন্ধ চা বাগান খোলা । চা-শ্রমিকদের 30 শতাংশ বোনাস দেওয়ার কাজ করা হবে ।"
চা-শ্রমিকদের সুদিন ফেরাতে আশাবাদী
আর সেই মতো কিন্তু উত্তরের চা বলয়ের শ্রমিকদের জন্য একের পর এক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে রাজ্য সরকার । চা-শ্রমিক নেতা তথা মালবাজারের বিধায়ক শুক্রা মুণ্ডা বলেন, "চা-শ্রমিকরা আমাদের আশীর্বাদ করে আসছেন । তাতে করে আমাদের এবার শ্রমিকদের দেখার পালা । আমরা তাঁদের উন্নয়ন করব । ন্যূনতম মজুরি লাগু করব । আমাদের সরকার চা-শ্রমিকদের জন্য ভাবছে । তাঁদের উন্নয়ন করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করছেন ৷"
আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা বলেন, "চা-শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার অনেক কাজ করবে । আমাদের সরকার চা-শ্রমিক ও চা-বাগানের জন্য একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করবে । একদিকে রাজ্য সরকার 20 শতাংশ হারে সব চা-বাগানের শ্রমিকদের বোনাস ঘোষণা করেছেন । তাতে করে চা-শ্রমিকদের লাভ যেমন হবে, তেমনই চা-বাগান 'প্রোৎসাহন যোজনা'র মাধ্যমে উন্নয়ন করা হবে ।" এবার সকলের নজর কবে রাজ্যের বন্ধ চা-বাগানগুলি আবার খুলবে সেদিকে ৷