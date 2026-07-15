উত্তরবঙ্গের ইকো সেনসিটিভ জোনের জটিলতা কাটাতে বড় সিদ্ধান্ত রাজ্যের

উত্তরবঙ্গের ইকো সেনসিটিভ জোনের জটিলতা কাটাতে বড় সিদ্ধান্ত রাজ্যের
ইকো সেনসিটিভ জোনের পরিধি কমিয়ে এক কিলোমিটার করার ঘোষণা করলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী ৷
Published : July 15, 2026 at 4:33 PM IST
শিলিগুড়ি, 15 জুলাই: দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন ও আইনি জটিলতার অবসান ৷ অবশেষে উত্তরবঙ্গের ইকো সেনসিটিভ জোন (ESZ) নিয়ে বড়সড় স্বস্তির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার । ইকো সেনসিটিভ জোনের পরিধি পাঁচ কিলোমিটার থেকে কমিয়ে এক কিলোমিটার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
বুধবার শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউসে আয়োজিত একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন । একই সঙ্গে বন দফতরের অন্দরে নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি ।
এদিনের বৈঠকটি প্রশাসনিক মহলে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল । শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউসে আয়োজিত এই বৈঠকে বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় । বৈঠকে বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, পরিবহণ ও অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, শিলিগুড়ির বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি এবং বন দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ।
পাহাড় ও সমতলের বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে দলমত নির্বিশেষে এই বৈঠকে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । পূর্বে গ্রিন ট্রাইব্যুনালের নির্দেশিকা মেনে ইকো সেনসিটিভ জোনের পরিধি বনাঞ্চলের সীমানা থেকে পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত নির্ধারিত করা হয়েছিল । এর ফলে ওই বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে যেকোনও ধরনের নির্মাণকাজ, রাস্তাঘাট তৈরি বা পরিকাঠামো উন্নয়নে চরম আইনি জটিলতা তৈরি হচ্ছিল ।
বৈঠক শেষে বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও বলেন, "আগে গ্রিন ট্রাইব্যুনালের নিয়ম অনুযায়ী ইকো সেনসিটিভ জোন পাঁচ কিলোমিটার করা হয়েছিল । তবে এদিনের বৈঠকে তা কমিয়ে এক কিলোমিটার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । সেইমতো প্রথমে একটি খসড়া নির্দেশিকা বা ড্রাফট পাবলিকেশন জারি করা হবে এবং তারপরই মূল সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।"
রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও বন্যপ্রাণী ও বনাঞ্চল ধ্বংসের আশঙ্কায় কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় পরিবেশবিদরা । হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের সম্পাদক অনিমেষ বসু বলেন, "ইকো সেনসিটিভ জোন কমিয়ে এক কিলোমিটার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ঠিকই, তবে পরিধি কমানো হলেও বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণীদের যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে । সেই লক্ষ্যে কী কী পদক্ষেপ করা প্রয়োজন, তা নিয়ে বন দফতরের সতর্ক থাকা উচিত । বনমন্ত্রী অবশ্য আলোচনার মাধ্যমে এই উদ্বেগ দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন ।"
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের মতে, নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় থমকে থাকা সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়নমূলক কাজগুলো দ্রুত গতি পাবে ।