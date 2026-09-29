জীর্ণ কোয়ার্টার ছেড়ে পাকা ঘর ! চটকল শ্রমিকদের জন্য আবাসন প্রকল্প রাজ্যের

জীর্ণ কোয়ার্টার ছেড়ে পাকা ঘর ! চটকল শ্রমিকদের জন্য আবাসন প্রকল্প রাজ্যের
State initiative for jute mill workers: প্রথম দফায় উত্তর 24 পরগনা ও হুগলি, PMAY-U 2.0-এর AHP প্রকল্পে পাকা বাড়ির সুযোগ !
Published : September 29, 2026 at 12:02 AM IST
ব্যারাকপুর, 28 সেপ্টেম্বর: জীর্ণ শ্রমিক কোয়ার্টারের দিন শেষ করার উদ্যোগ । দীর্ঘদিন ধরে চটকলের পুরনো ও জরাজীর্ণ আবাসনে বসবাসকারী শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবারের জন্য এবার পাকা বাড়ির ব্যবস্থা করতে চলেছে রাজ্য সরকার । প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, আরবান 2.0 (PMAY-U 2.0)-এর 'অ্যাফোর্ডেবল হাউসিং ইন পার্টনারশিপ' বা AHP প্রকল্পের আওতায় অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকা চটকল শ্রমিকদের জন্য এই আবাসন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।
প্রথম দফায় উত্তর 24 পরগনা ও হুগলি জেলায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে । রাজ্যের শ্রম ও পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং জানিয়েছেন, চটকল শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ, স্থায়ী এবং মর্যাদাপূর্ণ আবাসনের ব্যবস্থা করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য । রাজ্য শ্রম দফতর গোটা প্রকল্পের সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবে । এর সঙ্গে জেলা প্রশাসন, পুরসভা বা Urban Local Bodies, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সংশ্লিষ্ট চটকল কর্তৃপক্ষও যুক্ত থাকবে । প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল দায়িত্বে থাকবে পুরসভাগুলি ।
কারা পাবেন বাড়ি ?
PMAY-U 2.0-এর নিয়ম অনুযায়ী, শহরাঞ্চলে বসবাসকারী EWS পরিবারের বার্ষিক আয় সর্বোচ্চ 3 লক্ষ হলে এবং দেশের কোথাও তাঁদের নামে পাকা বাড়ি না থাকলে তাঁরা এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারেন । সরকারি নির্দেশিকাতেও এই যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে ।
চটকল শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম মেনেই উপভোক্তা বাছাই করা হবে । অর্থাৎ আবেদন করলেই বাড়ি মিলবে না । আবেদনপত্র যাচাই করে দেখা হবে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক প্রকল্পের নির্ধারিত শর্ত পূরণ করছেন কি না । আগে কোনও সরকারি আবাসন প্রকল্পের সুবিধা নেওয়া হয়েছে কি না, সেই তথ্যও যাচাইয়ের আওতায় থাকবে ।
প্রস্তাবিত আবাসনগুলি হবে 30 থেকে 45 বর্গমিটার কার্পেট এলাকার । PMAY-U 2.0-এর AHP উল্লম্বে EWS উপভোক্তাদের জন্য এই মাপের পাকা বাড়ি তৈরির কথা রয়েছে । রাজ্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রতিটি আবাসনে অন্তত দু'টি ঘর, একটি রান্নাঘর এবং পৃথক শৌচাগার থাকবে । ফলে শুধু মাথা গোঁজার ঠাঁই নয়, একটি পরিবার যাতে তুলনামূলক নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকতে পারে, সেই পরিকাঠামো রাখার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে ।
প্রথম পর্যায়ে উত্তর 24 পরগনার ভাটপাড়া, টিটাগড় এবং কামারহাটি পুরসভাকে দ্রুত উপযুক্ত ও নিষ্কণ্টক জমি চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । প্রকল্পের জন্য জমি চিহ্নিত হওয়ার পর আবাসন নির্মাণের পরবর্তী প্রক্রিয়া এগোবে ।
হুগলিতেও শ্রমিকদের কাছ থেকে আবেদন সংগ্রহের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । জেলা শ্রম কমিশনারেটের সহযোগিতায় বিশেষ শিবির করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যাতে চটকল শ্রমিকদের আবেদন জমা দেওয়ার জন্য আলাদা করে দফতরে ছোটাছুটি করতে না হয় ।
রাজ্য শ্রম দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই প্রায় 8,000 চটকল শ্রমিক এই প্রকল্পের আওতায় আসতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন । তাঁদের কাছ থেকে জমা পড়া আবেদনপত্র যাচাই করে যোগ্য উপভোক্তাদের তালিকা তৈরি করা হবে । এরপর PMAY-U 2.0-এর নিয়ম মেনে আবাসন বরাদ্দের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে ।
চটকল শ্রমিকদের জন্য এই প্রকল্পকে শুধু আবাসন তৈরির কর্মসূচি হিসাবে দেখতে নারাজ রাজ্য । শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে চটশিল্পকে টিকিয়ে রাখা শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান, সামাজিক নিরাপত্তা এবং মর্যাদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ।
জরাজীর্ণ কোয়ার্টার থেকে পাকা বাড়িতে যাওয়ার এই উদ্যোগ বাস্তবে কত দ্রুত রূপ নেয়, এখন নজর সেদিকেই । জমি চিহ্নিতকরণ, আবেদন যাচাই এবং উপভোক্তা তালিকা তৈরির পরই প্রকল্পের পরবর্তী ধাপ স্পষ্ট হবে ।