ক্ষুদ্র শিল্পে সাশ্রয়ের দিশা: বিদ্যুৎ খরচ ও দূষণ কমাতে আধুনিক প্রযুক্তিতেই ভরসা রাজ্যের

ক্ষুদ্র শিল্পে সাশ্রয়ের দিশা: বিদ্যুৎ খরচ ও দূষণ কমাতে আধুনিক প্রযুক্তিতেই ভরসা রাজ্যের
রুফটপ সোলার, উন্নত ইলেকট্রিক ফার্নেস এবং মোটরের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির মতো পদক্ষেপ বিদ্যুতের বিল ও কার্বন নিঃসরণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে । এমনটাই উঠে এসেছে সমীক্ষায় ৷
Published : February 1, 2026 at 4:53 PM IST
কলকাতা, 1 ফেব্রুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (MSME) ক্ষেত্রগুলিতে উৎপাদন খরচ কমানোর পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে বড়সড় দিশা দেখাল সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা । মূলত কম খরচের পরিচ্ছন্ন শক্তি বা 'ক্লিন এনার্জি' এবং যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে রাজ্যের এমএসএমই ক্লাস্টারগুলি নিজেদের লাভের অঙ্ক অনেকটা বাড়াতে পারে বলে জানানো হয়েছে ।
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোশাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (IISWBM) এবং 'আসার সোশাল ইমপ্যাক্ট অ্যাডভাইসার্স'-এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এই সমীক্ষায় উঠে এসেছে যে, রুফটপ সোলার, উন্নত ইলেকট্রিক ফার্নেস এবং মোটরের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির মতো ছোট কিছু পদক্ষেপ করলেই বিদ্যুতের বিল ও কার্বন নিঃসরণ-উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব ।
'এনার্জি অ্যাসেসমেন্ট অফ এমএসএমই মাইক্রো-ক্লাস্টারস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' শীর্ষক এই গবেষণায় মূলত হাওড়া ও দক্ষিণ 24 পরগনার 15টি প্রতিনিধি স্থানীয় ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটের ওপর নজর দেওয়া হয়েছিল । এর মধ্যে ছিল রুপোর অলঙ্কার শিল্প (সিলভার ফিলিগ্রি), ইঞ্জিনিয়ারিং, গ্যালভানাইজিং এবং তার তৈরির (ওয়্যার ড্রয়িং) মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি ।
সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বর্তমানে এই ইউনিটগুলি মূলত মান্ধাতা আমলের প্রযুক্তি এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল । এর ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন খরচ ও বিদ্যুতের বোঝা বাড়ছে, অন্যদিকে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দূষণ । অথচ সামান্য সচেতনতা এবং পরিকাঠামোগত রদবদল ঘটালে এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন ।
বিশেষ করে দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাটের রুপোর গয়না তৈরির ক্লাস্টারটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে । সেখানে দেখা গিয়েছে, বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির বদলে যদি আধুনিক বৈদ্যুতিক চুল্লি এবং উন্নত কর্মপদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, তবে বিদ্যুৎ খরচ যেমন কমবে, তেমনই সুরক্ষিত হবে কয়েকশো বছরের পুরনো এই ঘরানা । একইসঙ্গে উন্নত কর্মপরিবেশ কারিগরদের দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকিও অনেকটা কমিয়ে দেবে । সমীক্ষাটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পরিবেশবান্ধব হওয়ার অর্থই বিপুল খরচ নয়; বরং সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটি অত্যন্ত লাভজনক একটি বিনিয়োগ হতে পারে ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীদের জন্য ।
রাজ্যের এমএসএমই দফতরের যুগ্ম অধিকর্তা ড. মৌ সেন এই সমীক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "ক্ষুদ্র শিল্পগুলির জন্য তথ্যভিত্তিক নথিপত্র এবং যথাযথ সরকারি সমর্থন অত্যন্ত প্রয়োজন । তিনি প্রতিটি ইউনিটকে দ্রুত সরকারি নিবন্ধনের আওতায় আসার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা এবং আধুনিকীকরণের ভর্তুকিগুলি প্রান্তিক কারিগর ও তাঁদের পরিবারের কাছে সহজেই পৌঁছাতে পারে ।" তাঁর মতে, বর্তমান বিশ্বায়নের বাজারে টিকে থাকতে গেলে শক্তি সাশ্রয়কারী প্রযুক্তি গ্রহণ করা এখন আর ঐচ্ছিক নয়, বরং আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে । ক্লাস্টার ভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা অনেক বেশি বাস্তবসম্মত বলে তিনি মনে করেন ।
অন্যদিকে, IISWBM-এর অধিকর্তা ড. কৃষ্ণ মুরারি আগরওয়াল বলেন, "শিল্প ক্ষেত্রে কার্বন নিঃসরণ কমানো বা ডিকার্বনাইজেশন প্রক্রিয়া মোটেও ব্যয়বহুল বা উৎপাদন ব্যাহতকারী কোনও বিষয় নয় । এমনকি ছোটখাটো প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং নিয়মিত বিদ্যুৎ ব্যবহারের ওপর নজরদারি চালালেই উৎপাদন খরচ ও দূষণ-দুইই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ।"
বর্তমানে অধিকাংশ কারখানাতেই পুরনো ডিজাইনের ফার্নেস এবং ক্ষমতার অতিরিক্ত লোড নেওয়া মোটর ব্যবহারের ফলে শক্তির বিপুল অপচয় হচ্ছে । এই অপচয় রোধ করতে পারলেই রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্পে নতুন জোয়ার আসবে এবং কর্মসংস্থান আরও সুরক্ষিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছে ওয়াকিবহাল মহল ।