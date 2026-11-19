হাতি-মানুষের সংঘাত রুখতে পদক্ষেপ ! 125 দিনের কর্মীদের কাজে লাগানোর পরিকল্পনা সরকারের
Human-Elephant Conflict: সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত দুই দশকে দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলগুলিতে হাতির সংখ্যা বিপুল হারে বেড়েছে ৷ বারংবার লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে বুনো হাতির দল ৷
Published : November 19, 2026 at 2:15 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: দক্ষিণবঙ্গে ক্রমবর্ধমান হাতি-মানুষ সংঘাত রুখতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য সরকার । জঙ্গল লাগোয়া লোকালয়ে বুনো হাতির দল যাতে ঢুকে পড়তে না পারে, তার জন্য বিশেষ পরিখা বা 'এলিফ্যান্ট প্রুফ ট্রেঞ্চ' তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । আর এই বিশাল কর্মযজ্ঞে 125 দিনের কাজের প্রকল্পের কর্মীদের যুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে প্রশাসন । এর ফলে একদিকে যেমন লোকালয় সুরক্ষিত হবে, তেমনই গ্রামীণ অর্থনীতিতেও জোয়ার আসবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
হাতির সংখ্যা বৃদ্ধি
গত দুই দশকে দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলগুলিতে হাতির সংখ্যা বিপুল হারে বেড়েছে । সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 2005 সালে দক্ষিণবঙ্গে হাতির সংখ্যা ছিল মাত্র 96 । 2025 সালের গণনা অনুয়ায়ী সেই সংখ্যা একলাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে 210-এ । মূলত প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশা থেকে খাবারের সন্ধানে এখানে আসে হাতির দল ৷ কিন্তু আর তারা ওই রাজ্যগুলিতে ফিরে যায়নি । তাদের মধ্যে অনেক হাতিই দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলকে স্থায়ী আস্তানা হিসেবে বেছে নিয়েছে । এর ফলে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় সারা বছরই হাতির তাণ্ডব চলছে । নষ্ট হচ্ছে বিঘার পর বিঘা জমির ফসল । ভাঙা পড়ছে ঘরবাড়ি । প্রাণ হারাচ্ছেন সাধারণ মানুষ ।
পরিখা খননের পরিকল্পনা
এই পরিস্থিতি সামাল দিতেই লোকালয়ের সীমানায় পরিখা খননের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । তবে পরিখা কাটলে হাতিদের স্বাভাবিক চলাচলে কোনও ব্যাঘাত ঘটবে কি না, তা নিয়ে পরিবেশপ্রেমীদের একাংশের মনে সংশয় ছিল । সেই আশঙ্কা পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন বন দফতরের আধিকারিকরা । তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, হাতিদের যাতায়াতের চিরাচরিত পথ বা করিডরকে কোনওভাবেই স্পর্শ করা হবে না । শুধুমাত্র গ্রামের সীমানা ঘিরতেই এই ব্যবস্থা ।
প্রকল্পের রূপরেখা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বন দফতরের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, "এই কর্মযজ্ঞের ফলে হাতিদের করিডর কোনওভাবেই প্রভাবিত হবে না, যাতে তাদের চলাচল স্বাভাবিক এবং অবাধ থাকে । এই এলিফ্যান্ট প্রুফ ট্রেঞ্চগুলি শুধুমাত্র মানুষ ও হাতির সংঘাত কমাবে না, বরং কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মজুরি তৈরিতেও বড় ভূমিকা পালন করবে ।"
দিলীপ ঘোষের বক্তব্য
রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, "দক্ষিণবঙ্গে ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের আওতায় কনভার্জেন্স করে হাতি নালা তৈরির পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে কাজ শুরু হয়েছে । জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হাতির আক্রমণ ফসল ও ঘরবাড়ি ক্ষয়ক্ষতি দীর্ঘদিনের সমস্যা । প্রায় প্রত্যেক বছরই একই সমস্যা দেখা যায় । ইতিমধ্যেই হাতির উৎপাত শুরু হয়েছে । ধান ক্ষেতে হাতি আসা শুরু হয়েছে । বিগত সরকার এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ না নিলেও এবার বন দফতরের সঙ্গে আমাদের পঞ্চায়েত দফতরের মধ্যে একটা সমন্বয় করেছি । এই হাতি তাড়াতে আমরা একসঙ্গে কাজ করব ।"
কেন 125 দিনের কর্মীদের দায়িত্ব ?
বন দফতর সূত্রে খবর, জঙ্গলমহলের মানুষের রুটিরুজির কথা মাথায় রেখেই পরিখা খননের কাজে 125 দিনের কাজের কর্মীদের লাগানোর ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে । এতে জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দারাই কাজ পাবেন । একদিকে যেমন তাঁদের হাতে নগদ মজুরি পৌঁছবে, তেমনই নিজেদের গ্রাম ও ফসল বাঁচানোর তাগিদে তাঁরা আরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবেন ।
কতদিনে কাজ শেষ ?
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিশাল কাজ একদিনে শেষ করা সম্ভব নয় । তাই ধাপে ধাপে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার দিন থেকে আগামী 2 বছরের মধ্যে গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে । প্রথম দফায় যে সমস্ত এলাকায় হাতির হানা সবচেয়ে বেশি, সেখানেই পরিখা কাটার কাজে হাত দেওয়া হবে ।
ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার হাতিরা স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ায় দক্ষিণবঙ্গের বনে খাবারের জোগানে টান পড়ছে । খাবারের খোঁজেই তারা বারবার লোকালয়ে হানা দিচ্ছে । প্রথাগত উপায়ে হুলা পার্টি দিয়ে হাতি তাড়ানো এখন আর স্থায়ী সমাধান নয় । তাই আগামী দু'বছরের মধ্যে এই পরিখা তৈরির কাজ শেষ হলে জঙ্গলমহলের ছবিটা অনেকটাই বদলে যাবে বলে আশাবাদী প্রশাসন । হাতির করিডর অক্ষুণ্ণ রেখেই মানুষ ও বন্যপ্রাণের সহাবস্থান নিশ্চিত হবে, পাশাপাশি গ্রামীণ কর্মসংস্থানের পালেও নতুন হাওয়া লাগবে ।