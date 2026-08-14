জনগণনার কাজে শিক্ষকদের ব্যবহার, কী পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের ?
আবেদনকারী শিক্ষকদের দাবি, জনগণনার কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশের আগে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বাড়ি, কর্মস্থল এবং জনগণনার কাজের জায়গার দূরত্বের বিষয়টি রাজ্য সরকার বিবেচনা করেনি ।
Published : August 14, 2026 at 1:57 PM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: জনগণনার কাজে নিযুক্ত শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিল কলকাতা হাইকোর্ট। শিক্ষকদের কাজে নিযুক্ত করার আগে রাজ্যের যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত বলে শুক্রবার পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে আদালত ।
স্কুলের সময়ের শেষ হওয়ার পর জনগণনার কাজে শিক্ষকদের যোগ দিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছিল সরকার। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শিক্ষক সংগঠনের করা সমস্ত আবেদন আগামী 18 অগস্ট শুনানি করবে কলকাতা হাইকোর্ট । তার আগে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশ দিয়েছেন, আবেদনকারী শিক্ষক সংগঠনকে এদিনের মধ্যে অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল ধীরাজ ত্রিবেদীর কাছে শিক্ষকদের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য জমা দিতে হবে ।
তাঁরা কোথায় থাকেন, স্কুল থেকে তাঁদের বাসস্থানের দূরত্ব কত এবং জনগণনার কাজের স্থানটি স্কুল এবং বাসস্থান থেকে কতটা দূরে তার বিস্তারিত তথ্যই চাওয়া হয়েছে। সমস্ত তথ্য হাতে পাওয়ার পর, অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল এই অচলাবস্থা কাটাতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র এবং শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। সেখান থেকে সমাধান সূত্র খোঁজার চেষ্টা হবে । তার আগে এদিন শুনানি চলাকালীন আদালত পর্যবেক্ষণ, জনগণনার কাজে দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যার কথা বিবেচনা করে রাজ্যের উচিত একটি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নেওয়া ।
আবেদনকারী শিক্ষকদের আইনজীবীদের দাবি, জনগণনার কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ জারির আগে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বাসস্থান, কর্মস্থল এবং জনগণনার কাজের জায়গার দূরত্বের বিষয়টি রাজ্য সরকার বিবেচনা করেনি । কোনও কোনও শিক্ষককে স্কুলের আসার জন্য 50-60 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয় । আবার কারও ক্ষেত্রে স্কুল ও বাসস্থানের দূরত্ব 30 কিলোমিটার । তাই স্কুলের দায়িত্ব পালনের পর তাঁদের পক্ষে জনগণনার কাজ করা অত্যন্ত কঠিন ।
অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন ও সংগঠনের সেক্রেটারি মামলায় জানিয়েছেন, জনগণনার কাছে শিক্ষকদের নিজস্ব মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে । পাশাপাশি স্কুলের সময়ের পর তাঁদেরকে ফের এই কাজ করতে হবে । এই ধরনের নির্দেশ যুক্তিসঙ্গত নয় । তাই এই বিষয়গুলি বিবেচনা করার আর্জি জানিয়ে মামলা করেছেন তাঁরা ।
বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের পর বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেই জনগণনার কাজ শুরু করেছে । তাতে স্কুল শিক্ষকদের ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে । কিন্তু পঠনপাঠন সামলে তাঁরা কখন কাজ করবেন তা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে । প্রাথমিকভাবে শিক্ষকদের অনেকেই মর্নিং স্কুলের প্রস্তাব দিয়েছিলেন । মানে সকালে স্কুলের কাজ শেষ করে তারপর জনগণনার কাজ করতে চেয়ছিলেন তাঁরা । কিন্তু শিক্ষা দফতরের নির্দেশ নির্দিষ্ট সময় স্কুলের কাজ মিটিয়ে তারপর জনগণনার কাজ করতে হবে । এই জটিলতাকে সামনে রেখেই আদালতের দ্বারস্থ শিক্ষকদের সংগঠন ।