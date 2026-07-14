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পঞ্চায়েত প্রধানদের হাত থেকে আর্থিক ক্ষমতা কাড়ছে রাজ্য, দুর্নীতি রুখতে আসছে বিল

পঞ্চায়েতে দুর্নীতি রুখতে আসছে নয়া বিল ৷ অন্যান্য রাজ্যের মডেলে আর্থিক ক্ষমতা এবার দেওয়া হবে সরকারি আধিকারিকদের হাতে, ঘোষণা দিলীপ ঘোষের ৷

DILIP GHOSH ON PANCHAYAT CORRUPTION
পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 14, 2026 at 7:12 PM IST

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কলকাতা, 14 জুলাই: কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর বড় ঘোষণা করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। রাজ্যে পঞ্চায়েত স্তরে দুর্নীতি এবং হিংসা সম্পূর্ণ নির্মূল করতে কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের ডানা ছাঁটার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। বিধানসভায় নতুন বিল এনে পঞ্চায়েত প্রধানদের হাত থেকে যাবতীয় আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হবে বলে এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মন্ত্রী।

অন্যা রাজ্যের মডেলে সেই আর্থিক ক্ষমতা এবার তুলে দেওয়া হবে সরকারি আধিকারিকদের হাতে। একই সঙ্গে, গ্রামীণ আবাস যোজনা নিয়েও এদিন বড় বার্তা দিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, রাজ্যের জন্য নতুন করে এক লক্ষ বাড়ির অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র। কৃষি, উদ্যানপালন, গ্রামোন্নয়ন এবং পঞ্চায়েত রাজ— সবকটি বিষয় নিয়ে এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয় রাজ্যের। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে এদিনের এই বৈঠককে রাজ্যের উন্নয়নের ইতিহাসে একটি 'মাইলস্টোন' বা যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেছেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী। দিলীপ ঘোষ জানান, রাজ্যের উন্নয়নে এই ধরনের সার্বিক কোনও বৈঠক বাংলায় এর আগে কখনও হয়নি।

পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ (ইটিভি ভারত)

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের উন্নয়নে সমস্ত রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত বলে দাবি করেছেন দিলীপ ঘোষ। তবে রাজ্যের বর্তমান পঞ্চায়েত পরিকাঠামো নিয়ে চরম হতাশা ও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। পঞ্চায়েতমন্ত্রী বলেন, "শিবরাজ সিং দু'হাত উজার করে আমাদের দেওয়ার জন্য এসেছেন। কিন্তু আমাদের পঞ্চায়েতে কর্মী নেই। প্রধানরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কোনও সহযোগিতা মিলছে না। তা সত্ত্বেও আমরা জোরকদমে কাজ করে চলেছি।"

গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রধানদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই আর্থিক দুর্নীতি এবং কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সেই দুর্নীতিতে রাশ টানতেই এবার কড়া হাতে ব্যবস্থা নিচ্ছে দফতর। নতুন বিল আনার কথা ঘোষণা করে দিলীপ ঘোষ বলেন, "বিল নিয়ে এসে প্রধানদের কাছ থেকে আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে নেব আমরা। তারা যে বিলে সই করেন তার জন্যই দুর্নীতি হয়, হিংসা হয়। সেটা নিয়ে সরকারি অফিসারদের হাতে দেওয়া হবে যেটা অন্যান্য রাজ্যে আছে।" এই বিপুল পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে কিছু প্রশাসনিক স্তরে যে সাময়িক সমস্যা তৈরি হয়েছে, সে কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন মন্ত্রী। তবে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, "এক সপ্তাহের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

TAGGED:

CORRUPTION IN PANCHAYAT
MINISTER DILIP GHOSH
পঞ্চায়েত প্রধানদের ক্ষমতা কাড়ছে
পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ
DILIP GHOSH ON PANCHAYAT CORRUPTION

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