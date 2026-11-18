ঝাঁ চকচকে বেসরকারি হাসপাতালে বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা, অসন্তুষ্ট রাজ্যের তদন্ত কমিশন
Private Healthcare Services: বেসরকারি হাসপাতাল পরিদর্শনে নামে রাজ্য সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি তদন্ত কমিশন। নেতৃত্বে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা কমিশনের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ বসু।
Published : November 18, 2026 at 8:53 AM IST
বর্ধমান, 18 নভেম্বর: বাইরে থেকে দেখলে আধুনিক চিকিৎসার সব আয়োজন। বহুতল ভবন, আলোকিত প্রবেশপথ, দেওয়ালে মাল্টিস্পেশালিটি পরিষেবার বড় বড় বিজ্ঞাপন। অসুস্থ মানুষ কিংবা তাঁর পরিজন যখন চিকিৎসার আশায় এই দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢোকেন, তখন তাঁদের মনে একটাই বিশ্বাস থাকে— এখানে অন্তত নিরাপদে থাকবেন প্রিয়জন। কিন্তু হাসপাতালের ঝকঝকে চেহারার আড়ালে যদি লুকিয়ে থাকে বিপদের অন্ধকার, যদি জরুরি মুহূর্তে আগুন নেভানোর ব্যবস্থাটুকুও না থাকে, তাহলে সেই বিশ্বাসের জায়গাটা কোথায়? বর্ধমান শহরের বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো ঘিরে এবার ঠিক সেই প্রশ্নই সামনে এল।
মঙ্গলবার সকাল থেকে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই প্রশাসনিক বৈঠকের পর সরাসরি হাসপাতাল পরিদর্শনে নামে রাজ্য সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি তদন্ত কমিশন। নেতৃত্বে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা কমিশনের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ বসু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কমিশনের আরও চার সদস্য।
সার্কিট হাউসে পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল, পুলিশ সুপার এম এস পুষ্পা, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জয়রাম হেমব্রম-সহ প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর শুরু হয় সরেজমিনে পরিদর্শন। নজরে ছিল হাসপাতালের চিকিৎসা পরিকাঠামো, স্বাস্থ্যবিধি, রোগী পরিষেবা এবং অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা।
নবাবহাটের হাসপাতালগুলিতে পৌঁছে পরিদর্শক দলের সামনে যে ছবি উঠে আসে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেননি কমিশনের চেয়ারম্যান। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, বিষয়টি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন নিয়মভঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি থেকে অগ্নিসুরক্ষা— একাধিক ক্ষেত্রেই গুরুতর ঘাটতির অভিযোগ সামনে এসেছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করেই ক্যামেলিয়া ও ইনফিনিটি মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে নতুন করে রোগী ভর্তি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্য কয়েকটি নার্সিংহোমকেও সতর্ক করেছে কমিশন।
আসলে হাসপাতালের দরজায় পৌঁছনো মানুষ কোনও বিলাসিতা খুঁজতে আসেন না। তাঁরা চান চিকিৎসা, ভরসা আর বিপদের সময়ে নিরাপদ আশ্রয়। সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিও বর্ধমানের বহু পরিবারের চিকিৎসার অন্যতম ভরসা। সেখানে পরিকাঠামোর এমন অভিযোগ স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।
পরিদর্শন শেষে কমিশনের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ বসুর কথায় উঠে আসে একাধিক গুরুতর অভিযোগ। তাঁর কথায়, পরিস্থিতি শুধু নিয়মভঙ্গের নয়, অনেক জায়গায় ন্যূনতম নিয়মকানুনও মানা হচ্ছে না। বিশেষ করে অগ্নিসুরক্ষা ব্যবস্থার ঘাটতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।
তবে এই পরিদর্শনই শেষ কথা নয়। সতর্কবার্তা, ভর্তি বন্ধের নির্দেশ কিংবা প্রশাসনিক বৈঠকের বাইরেও রয়েছে আরও বড় দায়িত্ব। ঘাটতি চিহ্নিত হওয়ার পর সেগুলি কতটা সংশোধন হচ্ছে, নিয়মিত নজরদারি হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করাই এখন জরুরি। কারণ, হাসপাতালের পরিচয় তার উঁচু ভবন কিংবা ঝলমলে সাইনবোর্ডে নয়, বিপদের মুহূর্তে একজন রোগীকে কতটা নিরাপদ রাখতে পারছে, তার মধ্যেই।