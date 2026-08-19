শিক্ষকদের জনগণনার কাজ করা বাধ্যতামূলক নয়, হাইকোর্টে জানাল রাজ্য

শিক্ষকদের জনগণনার কাজ করা বাধ্যতামূলক নয়, হাইকোর্টে জানাল রাজ্য
আগের বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে নতুন বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে শিক্ষকদের অনুরোধ করা হয়েছে জনগণনার কাজ করতে।
Published : August 19, 2026 at 5:47 PM IST
কলকাতা 19 অগাস্ট: শিক্ষকদের জনগণনার কাজ করা বাধ্যতামূলক নয়। তাঁরা হয় স্কুলের পড়ানোর দায়িত্ব পালন করবেন অথবা জনগণনার কাজ করবেন। কোনও বাধ্যবাধ্যকতা নেই বলে কলকাতা হাইকোর্টে জানিয়েছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি আগের বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে নতুন বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে শিক্ষকদের 'অনুরোধ' করা হয়েছে জনগণনার কাজ করতে। মানে আগের মতো তাঁরা আর বাধ্য নন ।
যদিও কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও রাজ্যের এই বক্তব্যে সন্তষ্ট নন। তিনি বলেন, "জনগণনার কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক যদি শিক্ষককে আগেই জনগণনার কাজের দায়িত্ব দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে ? ঠিক কী করতে চাইছে জনগণনা কতৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকার ? আদালতের কাছে বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট নয় । আদালত আপাতত এই মামলার রায়দান স্থগিত রাখছে। পরে মামলার রায় দেবে।"
উল্লেখ্য, গতকাল মানে মঙ্গলবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও মন্তব্য করেন, শিক্ষকদের জনগণনার কাজ করার বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। কারণ, রাজ্য চাইছে শিক্ষকরা ছুটির দিনে এই কাজ সম্পন্ন করুন। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার চেয়েছিল সপ্তাহের কর্মদিবসে স্কুল চলাকালীন সময়ে এই কাজ হোক। এ নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যকে শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে তাদের কি সমস্যা তা শুনতেও নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। তারপরও সমাধান সূত্র বেরয়নি। মঙ্গলবারের শুনানিতে রাজ্যকে ভর্ৎসনাও করেন বিচারপতি। এদিন ফের মামলাটি শুনানির জন্য রাখা হয়।
গতকালের শুনানিতে কেন্দ্রের ভুমিকার ও সমালোচনা করেন বিচারপতি। বিচারপতির মন্তব্য করেন, "কেন্দ্র একটা নোটিশ ইস্যু করেছে। এটা নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে তারা আলোচনা করবে না ? আপনারা 20 জন শিক্ষকের মধ্যে 5 জন কে জনগণনার জন্য নিযুক্ত করুন। বাকিরা স্কুল চালাবেন । অথবা শিক্ষকদের না নিয়ে পুরসভা এবং পঞ্চায়েত থেকে কর্মী নিয়োগ করুন। শিক্ষা কর্মীদেরও নিয়োগ করতে পারেন ।"রাজ্যের পক্ষ থেকেই আদালতে জানানো হয়েছে তারা আগের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কারণ, স্কুল গুলোতে পরীক্ষা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্কুলের পঠন পাঠান যাতে কোন ভাবে প্রভাবিত না হয় সেই কারন শিক্ষকদের প্রয়োজনে অব্যাহতি দিতে হবে।
শিক্ষকদের জনগণনার কাজে নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরেই জটিলতা তৈরি হয়েছে । স্কুলের শিক্ষকরা চেয়েছিলেন সকালে পঠনপাঠনের কাজ শেষ করে বিকেলে জনগণনার কাজ করতে । প্রস্তাবে রাজি হয়নি সরকার। এখান থেকেই জটিলতার শুরু। পরে আদালতের দ্বারস্থ হয় শিক্ষকদের সংগঠন । এবার নিজেদের নতুন সিদ্ধান্ত জানাল রাজ্য প্রশাসন ।